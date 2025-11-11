Έξω από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και απέναντι στον αστυνομικό κλοιό παραμένουν οι αγρότες, κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι που συνέρρευσαν στην Αθήνα από όλη την Ελλάδα, για τη σημερινή πανελλαδική κινητοποίηση, φωνάζοντας συνθήματα για την επιβίωση του πρωτογενούς τομέα. Όπως αναφέρουν το κόστος παραγωγής έχει εκτοξευθεί, τα προϊόντα τους πωλούνται σε εξευτελιστικές τιμές, ενώ η ευλογιά και οι καθυστερήσεις στις αποζημιώσεις και ενισχύσεις τους έχουν οδηγήσει σε οικονομικό αδιέξοδο.

Νωρίτερα, οι διαδηλωτές, που είχαν συγκεντρωθεί από το πρωί στην πλατεία Καραϊσκάκη, στο Μεταξουργείο, πραγματοποίησαν πορεία διαμαρτυρίας. «Δεν είμαστε όλοι κλέφτες», δηλώνουν χαρακτηριστικά, ενώ οριστικές αποφάσεις για τη συνέχιση ή μη των κινητοποιήσεων θα ληφθούν στην πανελλαδική σύσκεψη των αγροτών στη Νίκαια, στις 23 Νοεμβρίου.

Πρόκειται για μια «εθνική συγκέντρωση», όπως τη χαρακτήρισε ο πρόεδρος της Εθνικής Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών (ΕΘΕΑΣ), Παύλος Σατολιάς, με αγρότες «από την Κρήτη μέχρι τον Έβρο». «Ο αγροτικός κόσμος της χώρας σήμερα διεκδικεί τα δικαιώματά του. Είναι ανεπίτρεπτο, επειδή κάποιοι επιτήδειοι έβαλαν χέρι στα χρήματά μας, να μένουν σε ομηρία και απλήρωτοι 600.000 οικογένειες. Γι’ αυτό έχει δημιουργηθεί μεγάλη ανισορροπία στην τοπική οικονομία στην ύπαιθρο», δήλωσε ο κ. Σατολιάς.

Ο πρόεδρος της ΕΘΕΑΣ έκανε λόγο για διπλή αποτυχία της κυβέρνησης: «Δεύτερον, οι ζωονόσοι έχουν εξαπλωθεί και τινάζουν την κτηνοτροφία στα θεμέλια, με τρομερές συνέπειες αν εξελιχθούν. Εδώ η κυβέρνηση και στα δύο αυτά απέτυχε».

Οι αγρότες θα επιδώσουν ψήφισμα στον υπουργό και στη συνέχεια θα πραγματοποιήσουν παράσταση διαμαρτυρίας στον ΟΠΕΚΕΠΕ, «γιατί από εκεί ξεκινούν όλα», ενώ αργότερα η συντονιστική επιτροπή θα συναντηθεί με τον Υπουργό Οικονομικών, Κωστή Χατζηδάκη.

Ο κ. Σατολιάς εξέφρασε την ανησυχία του και για τις μελλοντικές πληρωμές, καταγγέλλοντας ότι από τα 180 εκατ. που υποσχέθηκε ο πρωθυπουργός, για τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης, έχουν δοθεί μόνο 56, ενώ «φοβούμαστε και οι επόμενες πληρωμές, και ενόψει του monitoring, που έχει ”κιτρινίσει” 350.000 αγροτεμάχια, δε θα έχουμε καλές πληρωμές».

Ο πρόεδρος του ΕΘΕΑΣ προειδοποίησε ότι οι αγρότες είναι έτοιμοι για κλιμάκωση: «Η σημερινή συγκέντρωση είναι μια αφετηρία κινητοποιήσεων, που το επόμενο διάστημα θα εξελιχθεί… και θα κλιμακωθούν. Διεκδικούμε να πάμε στα χωράφια, στους στάβλους, όχι να είμαστε στους δρόμους. Αν λυθούν τα προβλήματα, να ‘στε σίγουροι ότι θα πάμε εκεί που ανήκουμε».

«Η κυβέρνηση δεν έκανε τίποτα – Η ελληνική περιφέρεια πεθαίνει»

Το «παρών» στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας των αγροτών και των κτηνοτρόφων, έξω από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, έδωσε ο πρόεδρος του ΠαΣοΚ.

​Ο Νίκος Ανδρουλάκης στήριξε τα αιτήματα των παραγωγών, κατηγορώντας την κυβέρνηση για πλήρη αποτυχία στη στήριξη του πρωτογενούς τομέα και κάνοντας λόγο για ζήτημα επιβίωσης της ελληνικής περιφέρειας.

​Η δήλωση του Νίκου Ανδρουλάκη

​«Η ελληνική περιφέρεια πεθαίνει. Το κόστος παραγωγής είναι απίστευτα υψηλό, το κόστος ζωής καλπάζει, οι επιδοτήσεις, τα χρήματα που έπρεπε να πάρουν οι αγρότες μας, ακόμα δεν έχουν δοθεί.

Αντιμετωπίζουν ζητήματα επιβίωσης και, δυστυχώς, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, παρά τα όσα λέει, δεν έκανε απολύτως τίποτα για να προστατεύσει τον πρωτογενή μας τομέα, ο οποίος είναι πυλώνας οικονομικής ανάπτυξης, αλλά και πυλώνας κοινωνικής συνοχής για την πατρίδα μας.

​Η Νέα Δημοκρατία απέτυχε παταγωδώς. Είμαστε εδώ να στηρίξουμε τον αγώνα τους, τον αγώνα επιβίωσης του έλληνα αγρότη, του έλληνα κτηνοτρόφου».