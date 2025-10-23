5 το πρωί: Πού μετριέται το κόμμα Τσίπρα – Νέες συλλήψεις για ΟΠΕΚΕΠΕ – Νεκρή 16χρονη σε κλαμπ
Οριακή άνοδος καταγράφεται στη δυνητική πρόθεση ψήφου για τον υπό ίδρυση σχηματισμό του Αλέξη Τσίπρα, ενώ το ενδεχόμενο κόμμα Σαμαρά φαίνεται να εξασφαλίζει είσοδο στη Βουλή, διαμορφώνοντας νέα πολιτικά δεδομένα.
Ακρίβεια, οικονομία και κρίση θεσμών «πνίγουν» την κυβέρνηση
- Δυσαρέσκεια της πλειοψηφίας: Δυσαρέσκεια της κοινής γνώμης για τους κυβερνητικούς χειρισμούς καταγράφει η δημοσκόπηση της Metron Analysis για το MEGA, με τους πολίτες να θεωρούν πως η χώρα βαδίζει στη λάθος κατεύθυνση σε ποσοστό 69%. Η αξιολόγηση της κυβέρνησης είναι αρνητική σε ποσοστό 72%, ενώ ο πρωθυπουργός αξιολογείται αρνητικά από το 69% των πολιτών. Η Ακρίβεια (44%) και η Οικονομία (34%) είναι τα βασικά προβλήματα που να ταλανίζουν την κοινωνία.
- Μακριά από την αυτοδυναμία: Το κυβερνών κόμμα παραμένει πρώτο αλλά μακριά από τον στόχο της αυτοδυναμίας. Η ΝΔ στην εκτίμηση ψήφου συγκεντρώνει 28,7%. Δεύτερο είναι το ΠαΣοΚ με 12,8% ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ κατρακυλά στο 4,9%. Σταθερά υψηλά ποσοστά καταγράφει η Ελληνική Λύση με 11,7% ενώ αυξημένη είναι η δυναμική του ΚΚΕ που από το 8,1% έφτασε μέσα σε ένα μήνα στο 10%.
- Ο παράγοντας Τσίπρας: Στην περίπτωση του αντίκτυπου που θα έχει στο πολιτικό σύστημα η ίδρυση νέου κόμματος από τον πρώην πρωθυπουργό, το 38% των ερωτηθέντων τοποθετείται θετικά. Επίσης το 24% απαντά πως στις επόμενες εκλογές θα μπορούσε να ψηφίσει ένα κόμμα Τσίπρα. Στον αντίποδα, ο Αλέξης Τσίπρας ανιχνεύεται πέμπτος στην κούρσα της καταλληλότητας για την πρωθυπουργία της χώρας με μόλις 5%.
ΟΠΕΚΕΠΕ: 37 νέες συλλήψεις για παράνομες επιδοτήσεις
- Πώς δρούσε το κύκλωμα; Σε συνολικά 37 νέες συλλήψεις προχώρησαν οι Αρχές για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, μετά από εκτεταμένες έρευνες σε όλη την Ελλάδα. Στην κορυφή της πυραμίδας φέρονται να βρίσκονται δύο αρχηγικά μέλη, ένας 36χρονος εργαζόμενος σε ΚΥΔ από την Κρήτη και ένας 38χρονος από τα Γιαννιτσά, ο οποίος δηλωνόταν ως αγρότης. Ο δεύτερος, είχε αναλάβει τον πιο κρίσιμο ρόλο, εντόπιζε αγροτεμάχια και πρόσωπα που δεν είχαν δηλώσει εκτάσεις στο σύστημα επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ. Στο δίκτυο συμμετείχαν τουλάχιστον 11 ακόμη μέλη, που εμφανίζονταν άλλοτε ως εκμισθωτές κι άλλοτε ως μισθωτές, καλύπτοντας έτσι κάθε πιθανή πλευρά της απάτης.
- Τι βρέθηκε στην έρευνα για τον «Φραπέ»; Πάνω από δύο εκατομμύρια ευρώ περιουσιακά στοιχεία για την περίοδο 2021 ως 2023, εντόπισε η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, που δεν έχουν συμπεριληφθεί στις δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης του Γιώργου Ξυλούρη, επονομαζόμενου και «Φραπέ», που ελέγχεται από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Με βάση τον έλεγχο, ο παραγωγός αν και είχε υποχρέωση, δεν είχε υποβάλει δηλώσεις πόθεν έσχες και τελικά διαπιστώθηκε, ότι περίπου 2,5 εκατ. ευρώ των περιουσιακών στοιχείων του δε δικαιολογείται. Επιπλέον, εκτός από τα χρήματα, η Αρχή εντόπισε στην κατοχή του οκτώ αυτοκίνητα, μεταξύ αυτών και μία Jaguar.
- Τι είπε στην εξεταστική ο Πιτσιλής; Ο διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, ενημέρωσε την Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής ότι οι έλεγχοι σε 225 ΚΥΔ αποκάλυψαν εκτεταμένη φοροδιαφυγή στα 170, με την αποκρυβείσα φορολογητέα ύλη να ξεπερνά τα 10 εκατομμύρια ευρώ, ενώ επιβλήθηκαν πρόστιμα ύψους 1,1 δισ. ευρώ.
Ξεκίνησε η δίκη για την υπόθεση των παράνομων παρακολουθήσεων
- Άνοιξε η αυλαία: Ξεκίνησε χθες, Τετάρτη, στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών η δίκη των τεσσάρων εκπροσώπων που φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων με το παράνομο λογισμικό Predator. Πρώτος μάρτυρας στη δικαστική αίθουσα βρέθηκε ο πρόεδρος του ΠαΣοΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, ενώ ακολούθησε η Όλγα Γεροβασίλη.
- Πυρά από Ανδρουλάκη: Ο κ. Ανδρουλάκης περιέγραψε πώς διαπίστωσε ότι παρακολουθούνταν, αναφέροντας τους τρόπους με τους οποίους η παρακολούθηση επηρέασε την πολιτική του πορεία. Παράλληλα, εξαπέλυσε κατηγορίες κατά της κυβέρνησης για συγκάλυψη, επισημαίνοντας ότι στόχος εκείνων που βρίσκονταν πίσω από τις υποκλοπές ήταν να παρεμποδιστεί η υποψηφιότητά του για την ηγεσία του ΠαΣοΚ.
- Τι είπε η Γεροβασίλη: Η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ ανέφερε ότι είχε ενημερωθεί πως πιθανόν να ήταν ανάμεσα στα πρόσωπα που τέθηκαν υπό παρακολούθηση μέσω του παράνομου λογισμικού, ωστόσο, όπως σημείωσε, δεν πραγματοποιήθηκε ποτέ τεχνικός έλεγχος στο κινητό της, παρά την έγκληση που υπέβαλε για παραβίαση προσωπικών δεδομένων κατά αγνώστων. Χαρακτήρισε την υπόθεση «ευθεία παρέμβαση στην πολιτική ζωή της χώρας» και τόνισε πως αγνοεί ποιοι μπορεί να έκαναν χρήση των υποκλαπεισών πληροφοριών.
Αναβάλλεται η συνάντηση Τραμπ - Πούτιν
- Στον «πάγο» η συνάντηση: Ο Λευκός Οίκος ανέβαλε επ’ αόριστον τη συνάντηση Τραμπ–Πούτιν στη Βουδαπέστη, ενώ συνεχίζονται οι διπλωματικές διεργασίες για την Ουκρανία. Ο αμερικανός πρόεδρος δήλωσε πως «δεν θέλω να πάει χαμένη αυτή η συνάντηση και να χάσω το χρόνο μου», όμως άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο αλλαγής στάσης μέσα στις επόμενες ημέρες. Την ίδια ώρα, Ευρωπαίοι και Κίεβο εξετάζουν σχέδιο κατάπαυσης του πυρός, το οποίο όμως δεν ικανοποιεί τις ρωσικές απαιτήσεις.
- Η στάση του Κρεμλίνου: Το Κρεμλίνο διατηρεί αμυντική στάση, δηλώνοντας πως εξακολουθεί να προετοιμάζεται για πιθανή συνάντηση Τραμπ–Πούτιν. Ο εκπρόσωπος Ντμίτρι Πεσκόφ τόνισε ότι η προετοιμασία είναι αναγκαία αλλά θα απαιτήσει χρόνο, υπογραμμίζοντας πως είναι άτοπο να γίνεται λόγος για αναβολή μιας συνάντησης που δεν είχε οριστεί χρονικά. Ανώτερη ευρωπαϊκή διπλωματική πηγή ανέφερε στο Reuters ότι «οι Ρώσοι ήθελαν πάρα πολλά και οι Αμερικανοί κατάλαβαν ότι ο Τραμπ δεν θα πετύχει μια συμφωνία στη Βουδαπέστη».
- Συμφωνία Ζελένσκι-Σουηδίας: Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι εμφανίστηκε θετικός απέναντι στην πρόταση του Τραμπ για κατάπαυση του πυρός, αμφιβάλλοντας ωστόσο αν ο Βλαντιμίρ Πούτιν θα τη στηρίξει. Κατά την επίσκεψή του στη Σουηδία, ο ουκρανός πρόεδρος υπέγραψε με τον πρωθυπουργό Ουλφ Κρίστερσον συμφωνία πρόθεσης για την προμήθεια 100–150 μαχητικών αεροσκαφών Gripen, με παραδόσεις που μπορεί να ξεκινήσουν σε τρία χρόνια.
Τραγωδία στο Γκάζι με νεκρή μια 16χρονη
- Ανείπωτη τραγωδία στο Γκάζι: Ένα 16χρονο κορίτσι κατέρρευσε έξω από νυχτερινό κατάστημα όπου διασκέδαζε με φίλους της και λίγη ώρα αργότερα άφησε την τελευταία της πνοή στο νοσοκομείο, παρά τις προσπάθειες ανάνηψης από το ΕΚΑΒ και τους γιατρούς του Ευαγγελισμού.
- Αναζητούνται απαντήσεις: Η αστυνομία διεξάγει έρευνα για τις συνθήκες εισόδου της ανήλικης στο κατάστημα και την κατανάλωση αλκοόλ, ενώ φιάλες ποτών έχουν κατασχεθεί προκειμένου να εξεταστούν στα εγκληματολογικά εργαστήρια για ενδεχόμενη νοθεία.
- Ανησυχία στην περιοχή: Σύμφωνα με πληροφορίες, την ίδια βραδιά καταγράφηκαν τουλάχιστον τρία ακόμη περιστατικά μέθης στην ίδια οδό, γεγονός που εντείνει τις ανησυχίες για την ευρύτερη εικόνα στην περιοχή και τον έλεγχο των αλκοολούχων ποτών.
