Ο Λευκός Οίκος έβαλε προσωρινά στο ράφι τη συνάντηση Τραμπ –Πούτιν στη Βουδαπέστη, όμως το διπλωματικό πινγκ- πονγκ για την Ουκρανία συνεχίζεται χωρίς να αποκλείονται ανατροπές και εκπλήξεις.

«Δεν θέλω να πάει χαμένη αυτή η συνάντηση, δεν θέλω να χάσω τον χρόνο μου», δήλωσε αργά χθες το βράδυ ο Αμερικανός πρόεδρος, επιβεβαιώνοντας μεν την εμπλοκή αφήνοντας όμως ανοιχτό το ενδεχόμενο «να αλλάξει κάτι μέσα στις επόμενες δύο ημέρες» όπως είπε χαρακτηριστικά.

Τη συνάντηση κορυφής στη Βουδαπέστη είχε εξαγγείλει ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ μετά από την μακρά τηλεφωνική επικοινωνία του με τον Βλαντιμίρ Πούτιν στις αρχές της περασμένης εβδομάδας.

Επ’ αόριστον αναβολή

Η επ΄ αόριστον αναβολή του ραντεβού Τραμπ- Πούτιν ανακοινώθηκε από το Λευκό Οίκο την Τρίτη το μεσημέρι καθώς οι Ευρωπαίοι επεξεργάζονταν από κοινού με το Κίεβο ένα σχέδιο για κατάπαυση του πυρός στις σημερινές γραμμές του μετώπου, που ισοδυναμεί με de facto αναγνώριση της κατοχής ουκρανικών εδαφών από το ρωσικό στρατό (όχι της προσάρτησής τους στη Ρωσία), χωρίς να ικανοποιεί τις απαιτήσεις της Μόσχας για συνολική διευθέτηση και αντιμετώπιση των «γενεσιουργιών αιτίων» της κρίσης.

Υπαναχωρώντας εν μέρει από την προηγούμενη ρητορική τους περί μη αποδοχής τετελεσμένων, η Ουκρανία και οκτώ ευρωπαϊκές χώρες ανακοίνωσαν ότι «η παρούσα γραμμή επαφής θα πρέπει να αποτελέσει το σημείο εκκίνησης των διαπραγματεύσεων», κατηγορώντας ταυτόχρονα τη Μόσχα ότι δεν επιθυμεί την ειρήνη.

Το σχετικό κοινό ανακοινωθέν υπέγραψαν η Γαλλία, η Γερμανία, η Βρετανία, η Ιταλία και η Πολωνία, ενώ τη στήριξή τους δήλωσαν η Φινλανδία, η Νορβηγία, η Δανία, η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα.

Σχέδιο 12 σημείων, αλά Γάζα

Συνέχεια αυτής της κοινής διακήρυξης, αποτελεί το υπό επεξεργασία σχέδιο των 12 σημείων για την Ουκρανία, που έχει ορισμένες ομοιότητες με εκείνο των 20 σημείων του Τραμπ για τη Γάζα αλλά και μεγάλες διαφορές καθώς πρόκειται για δυο εντελώς διαφορετικούς πολέμους, με διαφορετικές διεθνείς και τοπικές παραμέτρους.

Συμβούλιο Ειρήνης υπό τον Τραμπ

Προκειμένου να δελεάσουν τον Αμερικανό πρόεδρο και να μειώσουν την επιρροή που φέρεται πως του ασκεί ο Πούτιν, οι Ευρωπαίοι περιέλαβαν στο σχέδιό τους τη συγκρότηση ενός συμβουλίου της ειρήνης, υπό την προεδρία του Τραμπ, για την επίβλεψη της εφαρμογής της προτεινόμενης συμφωνίας.

Το σχέδιο προβλέπει επίσης εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία και τη συγκρότηση μιας διεθνούς δύναμης σταθεροποίησης (παρότι η Μόσχα έχει τονίσει πως δεν πρόκειται να αποδεχθεί την παρουσία δυνάμεων από νατοϊκές χώρες στο ουκρανικό έδαφος) καθώς και υποσχέσεις για ταχεία ένταξη της Ουκρανίας στην Ε.Ε.

Σύμφωνα με δυτικά δημοσιεύματα η Μόσχα εξακολουθεί να αξιώνει από τους Ουκρανούς να παραδώσουν αμαχητί το υπόλοιπο ένα πέμπτο της περιφέρειας του Ντονέτσκ, με αντάλλαγμα περιοχές της Χερσώνας και της Ζαπορίζια που έχει καταλάβει ο ρωσικός στρατός.

Ο Τραμπ φάνηκε αρχικά να συμφωνεί με αυτό το πάρε-δώσε εδαφών, όμως το Σαββατοκύριακο, έχοντας συναντηθεί ήδη με τον Ουκρανό πρόεδρο Ζελένσκι, τόνισε ότι «το Ντονέτσκ θα πρέπει να κοπεί ως έχει» δηλαδή πάνω στη σημερινή γραμμή του μετώπου, και «να συζητήσουν αργότερα (οι πλευρές) για τη συνέχεια».

Ο Τραμπ έβαλε μεν πάγο στο ζήτημα του εξοπλισμού των Ουκρανών με πυραύλους Τόμαχοκ όμως δεν το απέκλεισε εντελώς και το άφησε στο τραπέζι ως μέσο πίεσης προς τη Ρωσία.

Το Κρεμλίνο δήλωσε προσηλωμένο στο πνεύμα της προηγούμενης συνόδου κορυφής στην Αλάσκα, αφήνοντας να εννοηθεί ότι ο Λευκός Οίκος υπαναχωρεί από σημεία στα οποία είχε υπάρξει κοινή προσέγγιση.

Ο Πεσκόφ για τη Βουδαπέστη

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, δήλωσε ότι είναι άτοπο να συζητά κάποιος για την αναβολή μιας συνάντησης που δεν είχε προσδιοριστεί χρονικά.

Η Βουδαπέστη είχε οριστεί ως τόπος της συνόδου κορυφής, χωρίς να συμφωνηθεί ακριβής ημερομηνία πέρα από τη γενικόλογη αναφορά του Τραμπ ότι θα γινόταν τις «προσεχείς εβδομάδες» μετά από προπαρασκευαστικές συνομιλίες μεταξύ των υπουργών Εξωτερικών των δυο χωρών, οι οποίες όμως κάπου σκόνταψαν.

«Οι Ρώσοι ήθελαν πάρα πολλά και οι Αμερικανοί κατάλαβαν ότι ο Τραμπ δεν θα πετύχει μια συμφωνία στη Βουδαπέστη», δήλωσε ανώτερη ευρωπαϊκή διπλωματική πηγή στο πρακτορείο Reuters.