Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι και ο Σουηδός πρωθυπουργός Ουλφ Κρίστερσον υπέγραψαν σήμερα στο Λινκόπινγκ της Σουηδίας επιστολή προθέσεων για την αγορά από το Κίεβο 100 έως 150 μαχητικών αεροσκαφών Gripen νεότερης γενιάς.

Η επιστολή αυτή αφορά «μια μακροπρόθεσμη συνεργασία στον τομέα της αντιαεροπορικής άμυνας και την πιθανότητα ενός πολύ μεγάλου συμβολαίου στην αμυντική βιομηχανία», δήλωσε ο Κρίστερσον σε ένα υπόστεγο στο αεροδρόμιο της πόλης, όπου βρίσκονται τα κεντρικά γραφεία του αμυντικού ομίλου Saab, κατασκευαστή του Gripen.

Κατασκευή και παράδοση

«Πιθανώς 100 με 150 μαχητικά αεροσκάφη τύπου Gripen E αρχίζουν να κατασκευάζονται τώρα, για να δημιουργηθεί μια ισχυρή νέα ουκρανική πολεμική αεροπορία», είπε ο Σουηδός πρωθυπουργός, έχοντας δίπλα του τον Ουκρανό πρόεδρο.

Η παράδοση του πρώτου αεροσκάφους θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί «εντός τριών ετών», σύμφωνα με τον Σουηδό πρωθυπουργό.

Ο Πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε από την πλευρά του ότι η Ουκρανία στοχεύει να παραλάβει και να αρχίσει να χρησιμοποιεί σουηδικά μαχητικά Gripen τον επόμενο χρόνο. «Για τον στρατό μας, τα Gripen αποτελούν προτεραιότητα», δήλωσε σε κοινή συνέντευξη Τύπου με τον Σουηδό πρωθυπουργό Ουλφ Κρίστερσον κατά τη διάρκεια επίσκεψης στο Λινκόπινγκ.

Ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε επίσης ότι η Ουκρανία ενδιαφέρεται για κοινή παραγωγή μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones) με την σουηδική Saab.

Οι δύο ηγέτες συναντήθηκαν για συνομιλίες στο Λινκόπινγκ στη νότια Σουηδία και επισκέφθηκαν την Saab, η οποία είναι η κατασκευάστρια εταιρεία του μαχητικού JAS 39 Gripen, του αεροσκάφους επιτήρησης GlobalEye, πυραυλικών συστημάτων, αντιαρματικών όπλων πεζικού και άλλου εξοπλισμού.

Πέρυσι, η Σουηδία ανέστειλε τα σχέδια αποστολής μαχητικών αεροσκαφών Gripen στην Ουκρανία, ανταποκρινόμενη σε αίτημα των χωρών-εταίρων να δοθεί προτεραιότητα στα αμερικανικά F-16.