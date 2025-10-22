«Για οργανωμένο παράκεντρο εξουσίας» έκανε λόγο καταθέτοντας στη δίκη με κατηγορούμενους ιδιώτες για την υπόθεση των παράνομων υποκλοπών, ο πρόεδρος του ΠαΣοΚ Νίκος Ανδρουλάκης.

Ο κ. Ανδρουλάκης που περιέγραψε πως αντιλήφθηκε την παρακολούθηση του και σε τι σκοπό εξυπηρετούσε, κατηγόρησε την κυβέρνηση για συγκάλυψη και υπογράμμισε ότι στόχο είχαν εκείνοι που ήταν πίσω από τις παρακολουθήσεις σε βάρος του να εμποδιστεί η υποψηφιότητά του για την προεδρία του ΠαΣοΚ.

Ανδρουλάκης κατά κυβέρνησης: Δεν ήθελαν να εκλεγώ πρόεδρος του ΠαΣοΚ

«Οι άνθρωποι δεν ήθελαν να εκλεγώ πρόεδρος του ΠαΣοΚ κι έκαναν ό,τι μπορούσαν με Predator και ΕΥΠ! Ενα οργανωμένο παρακράτος!», ανέφερε καταθέτοντας ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος με λεπτομέρειες περιέγραψε πως κατάλαβε ότι υπήρξε θύμα παράνομων παρακολουθήσεων. «Ημουν ευρωβουλευτής και στη συνέχεια υποψήφιος πρόεδρος του ΠαΣοΚ.

Το καλοκαίρι του 2022, τον Ιούνιο, ενημέρωσα έναν στενό μου συνεργάτη ότι επίκειται η παραίτησή μου από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Μου συνέστησε να δώσω το κινητό μου σε υπηρεσία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για να ελεγχθεί για παράνομα λογισμικά. Μετά από λίγη ώρα με ενημέρωσε ότι το κινητό έχει προσβληθεί από το λογισμικό Predator. Μετά από 10 ημέρες πήρα τα επίσημα στοιχεία και πήγα στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου να καταθέσω μήνυση», υπογράμμισε ο κ. Ανδρουλάκης.

Ο πρόεδρος του ΠαΣοΚ αναφέρθηκε στην ενημέρωση που είχε από την έρευνα που έκανε το Ευρωκοινοβούλιο και τι ακολούθησε. «Οταν έμαθα για τα μηνύματα αυτά, έψαξα το κινητό. Διαπίστωσα ότι τον Σεπτέμβριο του 2022 είχαν έρθει μηνύματα και μέσα στον σωρό υπήρχαν και αυτά. Τότε λάμβανα δεκάδες μηνύματα υποστήριξης. Ενα από τα ύποπτα μηνύματα είχε ανοιχτεί, αλλά δεν είχα πατήσει τον σύνδεσμο. Ηταν μηνύματα-δολώματα σχετικά με την εκστρατεία μου».

Πρόεδρος: Η απόπειρα αυτή δεν είχε να κάνει με το γεγονός ότι ήσασταν ευρωβουλευτής, αλλά με το γεγονός ότι ασχοληθήκατε με τα εγχώρια κοινά;

Ανδρουλάκης: Θέλω να σας πω ότι οι έρευνες στο Κοινοβούλιο για διαφθορά έγιναν δύο χρόνια πριν από το συμβάν. Εγώ όταν πήρα τα χαρτιά, μέχρι να γίνει η παραίτηση Δημητριάδη και λοιπών, σκέφθηκα διάφορα σενάρια. Οπως καταλαβαίνετε, τις πρώτες ημέρες δεν είχα εικόνα. Οταν όμως έγινε η παραίτηση αυτή κατάλαβα ότι υπήρχε εμπλοκή εγχώριου παράγοντα. Οταν έμαθα τις ημερομηνίες που η ΕΥΠ παρακολουθεί το τηλέφωνό μου, διαπίστωσα ότι αυτό συνέβη έπειτα από τρεις αποτυχημένες απόπειρες με Predator. Τότε ξεκινάει η ΕΥΠ και λήγει λίγες ημέρες μετά την εκλογή μου. Δεν έχει καμία σχέση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Πρόεδρος: Αλλος συνάδελφός σας στο Κοινοβούλιο βρέθηκε με κάτι ανάλογο;

Ανδρουλάκης: Μετά την εύρεση των στοιχείων στο κινητό μου, η υπηρεσία κάλεσε και άλλους από ττην ομάδα των Σοσιαλδημοκρατών) και δεν βρέθηκε τίποτα.

«Ποιος υπερασπίζεται την ελληνική δημοκρατία; Εγώ είχα απόπειρα και είμαι εδώ! Αρχηγοί ενόπλων δυνάμεων που είχαν κανονικά το Predator, δεν είναι καν εδώ!», τόνισε φανερά ενοχλημένος ο κ. Ανδρουλάκης, και πρόσθεσε ότι έχει προσφύγει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Η αποτυχία του Predator και η ΕΥΠ

Κατά τον Νίκο Ανδρουλάκη, η αποτυχία παγίδευσης του κινητού του με το λογισμικό Predator οδήγησε στην παρακολούθησή του από την ΕΥΠ.

«Οταν έγινε η ενημέρωσή μου, η αρμόδια υπηρεσία μου είπε ότι το Predator χρησιμοποιείται όταν θέλουν να πάρουν παραπάνω στοιχεία από τη συμβατική παρακολούθηση. Επειδή δεν τα κατάφεραν, επέλεξαν τη συμβατική παρακολούθηση για να πάρουν ό,τι μπορούν», ανέφερε ο κ. Ανδρουλάκης.

«Πιστεύω ότι υπήρξε ένα καλά οργανωμένο παράκεντρο που λειτουργούσε στη χώρα κι έχουμε φτάσει εδώ που έχουμε φτάσει. Πού έχουμε φτάσει; Να αποφασίζει η Δικαιοσύνη και να μην εφαρμόζει η κυβέρνηση», σημείωσε και συμπλήρωσε ότι «οι κατηγορούμενοι πουλούσαν υπηρεσίες σε συγκεκριμένα πολιτικά πρόσωπα».

Εισαγγελέας: Η πρόσβαση στο κινητό σας έχει να κάνει με το να σας εκβιάσουν ή να παραπλανήσουν στρατηγική κόμματος;

Ανδρουλάκης: Μπορεί και τα δύο. Οταν ανοίγουν ένα κινητό υπάρχουν τα πάντα. Μπορεί εκείνη την περίοδο να έβλεπαν συζητήσεις μου με τον Κώστα Σημίτη και τον Γιώργο Παπανδρέου. Μέσω εμού παρακολουθούσαν και πρώην πρωθυπουργούς. Εισαγγελέας: Δεν έχετε κάποια ένδειξη ότι οι κατηγορούμενοι είχαν κάποιο προσωπικό όφελος;

Ανδρουλάκης: Οικονομικό όφελος σίγουρα.

«Παρακολουθούσαν τη μισή κυβέρνηση»

Σε ερώτηση που δέχτηκε για την παρακολούθηση του αντιπροέδρου της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη και το γεγονός ότι αυτός δεν έχει κινηθεί νομικά, αλλά και την παρακολούθηση της συζύγου του Γιώργου Μυλωνάκη, Τίνας Μεσσαροπούλου, ο Νίκος Ανδρουλάκης απάντησε: «Οταν παρακολουθείται η μισή κυβέρνηση, οι αρχηγοί των ενόπλων δυνάμεων… και ο πρωθυπουργός δεν ανησυχεί για το ποιος τους παρακολουθεί… τι να σας πω τώρα!».

Υπενθυμίζεται ότι στο εδώλιο του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών έχουν παραπεμφθεί με την πλημμεληματική κατηγορία της παραβίασης απορρήτου επικοινωνιών ο Γιάννης Λαβράνος, ο οποίος εμφανίζεται ως πραγματικός δικαιούχος της εταιρείας Krikel, καθώς και οι Φέλιξ Μπίτζιος, Ταλ Ντίλιαν και Σάρα Χαμού, ιδιοκτήτες της Intellexa, της εταιρείας που φέρεται ότι κατασκευάζει και διαχειρίζεται το Predator.