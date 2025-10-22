Τη βεβαιότητα της ότι οι παρακολουθήσεις μέσω του Predator με εκείνες μέσω της ΕΥΠ «δεν είναι άσχετες μεταξύ τους» εξέφρασε στην κατάθεση της στη δίκη για τις υποκλοπές, η πρώην υπουργός Προστασίας του Πολίτη Όλγα Γεροβασίλη. Η μάρτυρας κατέθεσε ότι ενημερώθηκε ότι ενδέχεται να είναι στα πρόσωπα που τέθηκαν στο στόχαστρο παρακολουθήσεων μέσω του λογισμικού, πλην όμως, όπως τόνισε, δεν ελέγχθηκε ποτέ το κινητό της αν και κατέθεσε έγκληση για παραβίαση προσωπικών δεδομένων κατά αγνώστων.

Η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ χαρακτήρισε την υπόθεση, για την οποία λογοδοτούν στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο τέσσερις ιδιώτες, «ευθεία παρέμβαση στην πολιτική ζωή της χώρας», επισημαίνοντας πως δεν γνωρίζει ποιος έκανε χρήση των στοιχείων που υποκλάπηκαν.

«Υπήρχε σύνδεση μεταξύ των χρηστών του παράνομου λογισμικού και της ΕΥΠ. Αυτά φάνηκαν από τη δημοσιότητα που πήρε η υπόθεση. Τώρα ποιος ο λόγος συνεργασίας των συστημάτων; Διασφάλιση της πληροφορίας που μπορεί να πάρει κάποιος από το κάθε σύστημα. Ούτε ξέρω ποιος έκανε τη χρήση των πληροφοριών, αλλά αν όντως χρησιμοποιήθηκαν υπάρχει ευθεία παρέμβαση στην πολιτική ζωή της χώρας» τόνισε.

Παράλληλα επισήμανε ότι δεν γνωρίζει αν έγινε και στην περίπτωση της παράλληλη παρακολούθηση. Συμπλήρωσε δε, πως σε μία τέτοια περίπτωση, μπορεί να δικαιολογήσει τον λόγο. «Ήταν οι γνώσεις μου. Δεν ήταν ότι παρακολουθούμαι μόνο εγώ, αλλά και η άλλη πλευρά. Ακούγονταν συνομιλίες μας και είναι γνωστές οι ιδιότητες μου». Η κ. Γεροβασίλη αναφέρθηκε σε έναν εκ των κατηγορουμένων, ιδιοκτήτη εμπλεκόμενης, με το Predator, εταιρίας , κατόπιν ερώτησης του προέδρου.

Πρόεδρος: Γνωρίζετε τους κατηγορούμενους;

Μάρτυρας: Προσωπικά όχι. Από το υπουργείο γνωρίζω ότι ο… ήταν ο ιδιοκτήτης της εταιρίας Krikel.

Η μάρτυρας κατέθεσε για τον συγκεκριμένο κατηγορούμενο -ένας εκ των δύο Ελλήνων που δικάζονται μαζί με δύο αλλοδαπούς – ότι στο παρελθόν η εταιρία του είχε σχέση με έργο στην ΕΛΑΣ. Σύμφωνα με την πρώην υπουργό, η Krikel ανέλαβε το 2014, με απόρρητη σύμβαση, τη συντήρηση και λειτουργία συστημάτων λειτουργίας της Ελληνικής Αστυνομίας.

«Κατά την υπουργία μου, δεν πλήρωσα την εταιρία γιατί δεν λειτουργούσαν τα συστήματα. Την αναζήτησα για να γίνει επαναδιαπραγμάτευση της σύμβασης, αλλά δεν κατέστη δυνατή η επαφή μου με την εταιρία και ζήτησα αρμοδίως την ανεύρεση και αγορά άλλου συστήματος. Στη συνέχεια αποχώρησα από τη θέση» είπε η μάρτυρας.

Η κ. Γεροβασίλη κατέθεσε ότι επί των ημερών της στην ηγεσία του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, από το 2017 έως το 2019, δεν υπέπεσε στην αντίληψη της να συμβαίνει κάτι αντίστοιχο με παρακολουθήσεις. Όπως ανέφερε για τη σχέση της με την ΕΥΠ, ήταν «σχέση συνεργασίας» στο πλαίσιο της οποίας είχε ενημέρωση για όσες υποθέσεις είχαν ενδιαφέρον για εθνικά ζητήματα.

Εισαγγελέας: Από την γνώση σας ως πρώην υπουργός Προστασίας του Πολίτη, αν ήθελε η ΕΥΠ να προμηθευτεί ένα νέο λογισμικό, θα ήταν γνωστά όλα (στην πολιτική ηγεσία) ή υπάρχει κάποιο μυστικό κονδύλι, ας πούμε;

Μάρτυρας: Η αγορά μπορεί να έχει όλα τα στοιχεία του απορρήτου, αλλά ο υπουργός θα έχει γνώση.

Η δίκη θα συνεχιστεί στις 3 Νοεμβρίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ