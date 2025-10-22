Δυσαρέσκεια της κοινής γνώμης για τους κυβερνητικούς χειρισμούς καταγράφει η δημοσκόπηση της Metron Analysis για το MEGA, με τους πολίτες να θεωρούν πως η χώρα βαδίζει στη λάθος κατεύθυνση σε ποσοστό 69%. Παράλληλα, η αξιολόγηση της κυβέρνησης είναι αρνητική σε ποσοστό 72%, ενώ στο κάδρο μπαίνει και ο ίδιος ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης που αξιολογείται αρνητικά από το 69% των πολιτών. Άλλωστε, καταλληλότερος για πρωθυπουργός αναδεικνύεται ο «Κανένας» με 34%. Το κλίμα της δυσαρέσκειας συμπληρώνεται και από το 63% που ζητά πολιτική αλλαγή, με το 49% μάλιστα να επιθυμεί πρόωρη προσφυγή στις κάλπες.

Η Ακρίβεια (44%) και η Οικονομία (34%) είναι τα βασικά προβλήματα που εξακολουθούν να ταλανίζουν την κοινωνία η οποία επίσης προβληματίζεται για τους Θεσμούς (22%) και την Διαφθορά (13%) στην σκιά του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ, των υποκλοπών και των χειρισμών στην υπόθεση της τραγωδίας των Τεμπών. Αρνητικές σε ποσοστό 53% είναι οι απόψεις των πολιτών για τους κυβερνητικούς χειρισμούς στα γεωπολιτικά θέματα και στα θέματα διεθνών σχέσεων (ελληνοτουρκικά, σχέσεις με ΗΠΑ και Ρωσία, Ισραήλ κλπ), σε ποσοστό 68% για τα θέματα της καθημερινότητας, 75% για θέματα Δημοκρατίας και Θεσμών ενώ εκτοξεύεται στο 78% στα θέματα της Οικονομίας (μισθοί, ακρίβεια, φορολογία κλπ).

Η πρωτιά της ΝΔ και ο παράγοντας Αλέξης Τσίπρας

Η παραπάνω εικόνα δεν φαίνεται πάντως να δίνει δυναμική στην αντιπολίτευση καθώς το κυβερνών κόμμα παραμένει πρώτο αλλά μακριά από τον στόχο της αυτοδυναμίας. Η ΝΔ στην εκτίμηση ψήφου συγκεντρώνει 28,7%, δηλαδή κοντά στα αποτελέσματα των ευρωεκλογών (28,3%).

Δεύτερο είναι το ΠαΣοΚ με 12,8% ενώ περαιτέρω πτωτική πορεία ακολουθεί ο ΣΥΡΙΖΑ που από το 6,2% του Σεπτεμβρίου πέφτει στο 4,9%. Σταθερά υψηλά ποσοστά καταγράφει η Ελληνική Λύση με 11,7% ενώ αυξημένη είναι η δυναμική του ΚΚΕ που από το 8,1% έφτασε μέσα σε ένα μήνα το 10%.

Η Πλεύση Ελευθερίας ακολουθεί με 9,9%. Αρκετά κόμματα συνωστίζονται στο όριο του ποσοστού για την είσοδο τους στην επόμενη Βουλή. Πιο συγκεκριμένα, 3,6% καταγράφει η Φωνή Λογικής, 3,2% το Κίνημα Δημοκρατίας, 3,1% το ΜέΡΑ25, 2,8% η ΝΙΚΗ, και μόλις 2% η Νέα Αριστερά.

Στην περίπτωση του αντίκτυπου που θα έχει στο πολιτικό σύστημα η ίδρυση νέου κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα, το 38% των ερωτηθέντων τοποθετείται θετικά, το 50% αρνητικά, ενώ το 12% προτιμά είτε να μείνει ουδέτερο είτε το «δεν γνωρίζω/δεν απαντώ». Επίσης το 24% του δείγματος απαντά πως στις επόμενες εκλογές θα μπορούσε να ψηφίσει ένα κόμμα Τσίπρα. Εξ αυτών το 11% το θεωρεί πολύ πιθανό να υποστήριζε μια τέτοια προσπάθεια και το 13% αρκετά πιθανό.