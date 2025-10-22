Αν η αντίστροφη μέτρηση για την επάνοδο του Αλέξη Τσίπρα στην κεντρική πολιτική σκηνή έχει όντως αρχίσει, μέσα από την επικείμενη ίδρυση νέου κόμματος, τα στοιχεία που προκύπτουν από την άποψη του εκλογικού σώματος είναι τουλάχιστον αμφίσημα.

Ο πρώην πρωθυπουργός δεν έχει ανακοινώσει το οτιδήποτε. Στις προτεραιότητές του είναι προσώρας από τη μία η κυκλοφορία του βιβλίου του, της «Ιθάκης» του, και από την άλλη η πανεπιστημιακή στελέχωση του Ινστιτούτου του. Μετά όμως την πρόσφατη «αποκόλλησή» του από τον ΣΥΡΙΖΑ, απόρροια της παραίτησής του από τη βουλευτική έδρα, και τις αλλεπάλληλες παρεμβάσεις του, οι υποψίες για τις επόμενες κινήσεις του αρχίζουν, από πολλούς, να μετατρέπονται σε βεβαιότητες. Γι’ αυτό και πλέον εντάσσεται στις δημοσκοπήσεις.

Η σημερινή της Τετάρτης (22/10), από την Metron Analysis για λογαριασμό του MEGA, έδωσε άλλο ένα δείγμα της τάξης μεγέθους και των ορίων ενός δυνητικού σχήματος από τον Αλέξη Τσίπρα. Να βρεθεί στην ίδια κλίμακα μια τέτοια πιθανή πρωτοβουλία και να μετρηθεί με τα υπάρχοντα κόμματα δεν είναι εφικτό. Άρα δεν εντάσσεται στην πρόθεση ή στην εκτίμηση ψήφου.

Ο κόσμος πάντως ερωτάται και δίνει τη γνώμη του για το «αν» και το «εφόσον». Σ’ αυτό το ενδεχόμενο ένα ορισμένο αποτύπωμα το αφήνει. Ποια τα όρια αυτού;

Το αρχικό 24% και η χαμηλή δημοφιλία

Στην περίπτωση του αντίκτυπου που θα έχει στο πολιτικό σύστημα η ίδρυση νέου κόμματος από τον πρώην πρωθυπουργό, το 38% των ερωτηθέντων τοποθετείται θετικά, το 50% αρνητικά, ενώ το 12% προτιμά είτε να μείνει ουδέτερο είτε το «δεν γνωρίζω/δεν απαντώ».

Επίσης το 24% του δείγματος απαντά πως στις επόμενες εκλογές θα μπορούσε να ψηφίσει ένα κόμμα Τσίπρα. Εξ αυτών το 11% το θεωρεί πολύ πιθανό να υποστήριζε μια τέτοια προσπάθεια και το 13% αρκετά πιθανό.

Από την άλλη, πάντως, στέκεται ένα πολύ υψηλό 75% που αντιμετωπίζει με δυσπιστία και αρνητικότητα μια ενδεχόμενη επάνοδο του πρώην πρωθυπουργού. Μάλιστα το 58% του εν λόγω ποσοστού αποκρίθηκε πως είναι απίθανο να σταθεί στο πλευρό του Αλ. Τσίπρα, κι ας έχει πέσει κατά δύο μονάδες, το οποίο συνδυαστικά με το 17% του «όχι και τόσο πιθανό» εκτοξεύει το άθροισμα.

Η τελευταία τιμή είναι αυτή που εξηγεί κατά μεγάλο ποσοστό το γεγονός ότι η δημοφιλία του πρώην πρωθυπουργού καταγράφεται σε μονοψήφια ποσοστά. Μάλιστα ο Αλέξης Τσίπρας ανιχνεύεται πέμπτος στην κούρσα της καταλληλότητας για την πρωθυπουργία της χώρας με μόλις 5%, πίσω από τον Κυριάκο Μητσοτάκη (25%) και τους Κυριάκο Βελόπουλο, Ζωή Κωνσταντοπούλου και Νίκο Ανδρουλάκη που ισορροπούν στο 6%.

Συνυπολογίζοντας ότι ο «κανένας» καταλαμβάνει την πρωτιά με 34%, ο πρώην πρωθυπουργός υποχωρεί άλλη μία θέση.

Ποιοι θα ψήφιζαν ένα κόμμα Τσίπρα

Σε αυτή τη ρευστή συγκυρία, όταν δηλαδή οι προθέσεις ακόμη δεν έχουν διευκρινιστεί, ο Αλ. Τσίπρας φαίνεται πως γοητεύει και προσελκύει ψηφοφόρους από τις παραδοσιακές δεξαμενές του. Δηλαδή όσους δηλώνουν ότι κινούνται στο φάσμα Κεντροαριστεράς-Αριστεράς.

Με βάση τα στοιχεία της Metron, η πλειονότητα των Κεντροαριστερών της έρευνας και θεωρούν ότι θα επιδρούσε θετικά στο πολιτικό σκηνικό ένα κόμμα Τσίπρα (59%) και θα ήταν διατεθειμένοι να το ψηφίσουν (51%) στην εθνική κάλπη. Οι αντίστοιχες τιμές στους Αριστερούς είναι 50% και 42%. Αναπόφευκτο είναι, υπό αυτό το καθεστώς το status, ο ΣΥΡΙΖΑ να πιέζεται χάνοντας κι άλλες δυνάμεις στην πρόθεση ψήφου (από το 6.2% στο 4.9%).

Ένα υψηλό εμπόδιο στο οποίο ο Αλέξης Τσίπρας φαίνεται ότι σκοντάφτει είναι η διείσδυσή του στον κεντρώο χώρο. Εκεί οι συσχετισμοί μεταβάλλονται άρδην και οι αρνητικές τάσεις επικρατούν καθαρά. Φερ’ ειπείν το 52% των ερωτηθέντων κρίνει πως δεν έχει να προσφέρει κάτι νέο, άρα θα λειτουργήσει αρνητικά, η σύσταση πολιτικού φορέα.

Κυρίως όμως το 80% όσων δήλωσαν κεντρώοι θεωρεί σχεδόν απίθανο να στηρίξει στην κάλπη τον πρώην πρωθυπουργό. Δεν γίνεται, φυσικά, συζήτηση για όσους αυτοτοποθετούνται δεξιότερα (κεντροδεξιοί, δεξιοί).

Ποιος θα φέρει πολιτική αλλαγή;

Αν ένα στοιχείο αφήνει περιθώρια αισιοδοξίας στον πρώην πρωθυπουργό, εφόσον αποφασίσει το επόμενο βήμα, είναι η πεποίθηση των περισσότερων πως η Ελλάδα έχει ανάγκη από πολιτική αλλαγή. Καλύπτουν τα 2/3 (63%) αυτοί που, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της Metron Analysis, προτιμούν την ανατροπή του υπάρχοντος σχήματος έναντι της πολιτικής σταθερότητας, την οποία επιδιώκει μόνο το 36%.