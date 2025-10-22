Στην Εξεταστική Επιτροπή που διερευνά την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, κατέθεσε σήμερα ο διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, αποκαλύπτοντας πως «από τα 466 Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων που λειτουργούν, έχουν ελεγχθεί τα 225. Από αυτά, στο 48% (170 ΚΥΔ) εντοπίστηκαν φορολογικές παραβάσεις με την αποκρυβείσα φορολογητέα ύλη να ξεπερνάει τα 10 εκατ. ευρώ και επιβλήθηκαν πρόστιμα ύψους 1,1 δισ. ευρώ».

Όπως είπε ο κ, Πιτσιλής το τελευταίο διάστημα, μετά την ένταξη του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, έχουν ενταθεί οι φορολογικοί έλεγχοι και εκτίμησε ότι μέχρι τέλος του χρόνου θα έχουν ολοκληρωθεί.

«Καλύψαμε το 50% των ελέγχων στα συνολικά 466 ΚΥΔ, από φορολογική σκοπιά, αισιοδοξούμε ότι μέχρι τέλος του χρόνου θα τους έχουμε ολοκληρώσει και τα στοιχεία θα τα διαβιβάσουμε στους εισαγγελείς που ασχολούνται με τον ΟΠΕΚΕΠΕ για να κάνουν τη δική τους αξιολόγηση», ανέφερε ο κ. Πιτσιλής απαντώντας στον εισηγητή της ΝΔ, Μακάριο Λαζαρίδη.

Ο διοικητής της ΑΑΔΕ ανέφερε ότι το ελεγκτικό έργο της αρχής στα ΚΥΔ γίνεται πιο δύσκολο πολλές φορές, καθώς δεν τα βρίσκουν ανοιχτά, ενώ διευκρίνισε ότι οι έλεγχοι στη Κρήτη έχουν ολοκληρωθεί.

Newsletter Η ιστορική στήλη του Βήματος στο inbox σου Γίνε μέλος του καθημερινού newsletter που αποκαλύπτει όσα συμβαίνουν στο πολιτικό παρασκήνιο και απόκτησε πρόσβαση σε αποκλειστικό περιεχόμενο. ΕΓΓΡΑΦΗ

Απαντώντας σε ερώτηση της εισηγήτριας του ΠαΣοΚ, Μιλένας Αποστολάκη σχετικά με την επιχείρηση της οικονομικής αστυνομίας και τις 37 συλλήψεις για παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, ανέφερε ότι μέρος των πληροφοριών και των στοιχείων που αξιοποιήθηκαν προέρχονται από την ΑΑΔΕ.

Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι ο ρόλος της ΑΑΔΕ δεν «είναι πανελεγκτική αρχή, δεν κάνει ελέγχους για πλαστά Ε9 και πλαστούς τίτλους, αλλά ελέγχει την φορολογητέα ύλη που αποκρύπτεται».

Ερωτηθείς από τον ανεξάρτητο βουλευτή, Αλέξανδρο Αυλωνίτη για την πρόταση της ΝΔ για τον έλεγχο των πληροφοριακών συστημάτων του ΟΠΕΚΕΠΕ, αυτός να γίνει από την ΑΑΔΕ, ο πρόεδρος της Αρχής είπε ότι «στο πλαίσιο της μεταφοράς ενσωμάτωσης του οργανισμού στην ΑΑΔΕ, πρέπει να κάνουμε αυτόν τον έλεγχο “δέουσας επιμέλειας” στα συστήματα του οργανισμού».

«Να δούμε τι συστήματα υπάρχουν να τα αξιολογήσουμε και επιχειρησιακά και νομικά, ποιες είναι οι συμβατικές δεσμεύσεις, ποια είναι τα παραδοτέα, ποιες είναι οι συνέπειες μη τήρησης. ‘Αρα, λοιπόν, εμείς, αυτή τη δουλειά ούτως ή άλλως θα την κάνουμε. Θέλουμε να ξέρουμε τι είναι αυτό που παραλαμβάνουμε ως προς τα πληροφοριακά στοιχεία, ώστε να έχουμε την καλύτερη δυνατή αποτύπωση και ευχαρίστως να δώσουμε όλα αυτά που μας ζητούνται με το έγγραφο της Εξεταστικής Επιτροπής», τόνισε ο κ. Πιτσιλής.

Σε άλλη ερώτηση, αναφορικά με δημοσίευμα που φέρει αγρότη να έχει λάβει 2,5 εκ. από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και να έχει 7 ΙΧ, μεταξύ των οποίων και μία “Τζάγκουαρ”, και στο ερώτημα εάν η Αρχή θα το ελέγξει, ο κ. Πιτσιλής απάντησε: «Η ΑΑΔΕ έχει προγραμματισμό ελέγχων, αλλά παρακολουθούμε και την επικαιρότητα. Μπαίνει και στο δικό μας ραντάρ οτιδήποτε, και μάλιστα τέτοιων διαστάσεων και μεγεθών, υποπίπτει στην αντίληψή μας, μας κεντρίζει το ενδιαφέρον».

Τέλος, ο κ. Πιτσιλής ανέφερε ότι η ΑΑΔΕ έχει διαρκή και στενή συνεργασία με την ευρωπαϊκή εισαγγελία και της διαβιβάζεται άμεσα οτιδήποτε στοιχείο ζητηθεί.

ΠαΣοΚ: «Ο Πιτσιλής διαψεύδει Βορίδη»

«Σημαντικά ερωτήματα για την αποτελεσματικότητα των ελεγκτικών μηχανισμών και τη διαχείριση των στοιχείων που αφορούν τις υποθέσεις διαφθοράς στον ΟΠΕΚΕΠΕ αλλά και για τον τρόπο διασταύρωσης των στοιχείων μισθωμένων βοσκοτόπων προέκυψαν από τη σημερινή κατάθεση του διοικητή της ΑΑΔΕ, κ. Γεώργιου Πιτσιλή, ενώπιον της Εξεταστικής Επιτροπής της Βουλής» αναφέρουν πηγές του ΠαΣοΚ.

«O κ. Πιτσιλής σε ερώτηση των βουλευτών του ΠαΣοΚ δήλωσε ότι η ΑΑΔΕ ελέγχει φορολογικά ζητήματα, οπότε δεν μπορούσε να ελέγξει την ευρύτατη χρήση πλαστών Ε9 που γινόταν κατά την υποβολή των δηλώσεων. Με αυτή του την απάντηση διέψευσε στην ουσία όσα είχε δηλώσει ο πρώην υπουργός, Μ. Βορίδης, κατά τη διάρκεια του κοινοβουλευτικού ελέγχου, όπου σε ερώτηση βουλευτή είχε πει ότι “το σύνολο των αγροτεμαχίων με τα αντίστοιχα ΑΤΑΚ διασταυρώνονται μέσω της ΑΑΔΕ σε επιβεβαίωση της νόμιμης κατοχής του”. Ο κ. Πιτσιλής με την απάντησή του είπε ότι δεν υπάρχει δυνατότητα τέτοιου ελέγχου, επισημαίνοντας ότι η ΑΑΔΕ εξετάζει μόνο φορολογικά δεδομένα και όχι τίτλους ιδιοκτησίας, λόγω και της έλλειψης ολοκληρωμένου κτηματολογίου» εκτιμούν οι πηγές της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές «ο διοικητής είπε ότι για τη σημερινή επιχείρηση της ΕΛΑΣ δεν υπήρχε συνεργασία της ΑΑΔΕ στο πλαίσιο αυτό, πέραν της πάγιας διασύνδεσης με τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και της πρόσβασης που έχει παραχωρηθεί στα πληροφοριακά συστήματα της ΑΑΔΕ».

«Τέλος, ο κ. Πιτσίλης δεν απάντησε στο ερώτημα που απασχολεί χιλιάδες αγρότες, τι θα γίνει με την καταβολή των ενισχύσεων και τους μεγάλους κινδύνους που έχουν δημιουργηθεί σχετικά με την άρση πιστοποίησης του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο διοικητής της ΑΑΔΕ δεν έδωσε κανένα χρονοδιάγραμμα για το πότε θα γίνουν οι πληρωμές των αγροτών που αντιμετωπίζουν προβλήματα ρευστότητας καθώς δήλωσε και για αυτό το ζήτημα αναρμόδιος παραπέμποντας στην Κυβέρνηση και το Υπουργείο Οικονομικών» καταλήγουν οι πηγές του ΠαΣοΚ .

ΣΥΡΙΖΑ: «Δεν γνωρίζει κάτι για το σκάνδαλο ο Πιτσιλής, δεν δεσμεύεται για τις πληρωμές»

«Ενώ o αγροτικός κόσμος παρακολουθεί σοκαρισμένος τις αποκαλύψεις για τον «Φραπέ», δηλαδή τον Γ. Ξυλούρη, διαχρονικό κομματάρχη της ΝΔ στην Άνω Μεσαρά, ο Διοικητής Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), Γ. Πιτσιλής παριστάνει ότι δεν συμβαίνει τίποτα» αναφέρουν πηγές του ΣΥΡΙΖΑ, σύμφωνα με τις οποίες (ο κ. Πιτσιλής) «δεν απάντησε στα μέλη της Εξεταστικής Επιτροπής αν είναι λογικό να υπαχθεί ο ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, με όλες αυτές τις εκκρεμούσες «υποθέσεις». Ούτε πώς θα αποφύγει η ΑΑΔΕ να γίνει η «χωματερή» ή «πλυντήριο» όλων των εγχώριων οικονομικών σκανδάλων. Δεν μπόρεσε να εξηγήσει αν και πώς ο ΟΠΕΚΕΠΕ, υπαγόμενος στην ΑΑΔΕ, θα είναι πλέον αποτελεσματικότερος στην έγκαιρη, έγκυρη και με διαφάνεια καταβολή των επιδοτήσεων».

Κατά τις πηγές του ΣΥΡΙΖΑ, (ο κ. Πιτσιλής) «ισχυρίστηκε ότι «γίνεται μια μεγάλη μάχη» αναφορικά με τις πληρωμές και αρκέστηκε να δηλώσει πώς «ευελπιστεί» αυτή να καρποφορήσει. Πετώντας το μπαλάκι στην κυβέρνηση και εντείνοντας ακόμα περισσότερο τη μεγάλη ανασφάλεια των ανθρώπων του πρωτογενούς τομέα. Παραδέχτηκε εμμέσως ότι η ΑΑΔΕ δεν προέβη σε διασταυρωτικούς ελέγχους τα τελευταία χρόνια. Δήλωσε ανήσυχος διότι θα «εκτεθεί» η χώρα μας ανεπανόρθωτα, αν δεν γίνουν τώρα οι απαραίτητοι έλεγχοι. Ωστόσο, δεν είπε λέξη για το πάρτι των τελευταίων ετών και την πολιτική κάλυψη που αυτό είχε από την κυβέρνηση Μητσοτάκη».

Οι πηγές του ΣΥΡΙΖΑ εκτιμούν επίσης ότι «ο διοικητής της ΑΑΔΕ δεν κατάφερε να δώσει περαιτέρω διευκρινίσεις για το τι ακριβώς έχει συζητηθεί και τι ακριβώς έχει συμφωνηθεί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την υπαγωγή του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ και υποστήριξε ότι δεν γνωρίζει τις σοβαρές ενστάσεις της για τις κυβερνητικές μεθοδεύσεις. Δεν ψέλλισε κουβέντα για το αν η κυβέρνηση Μητσοτάκη, η οποία γνώριζε για το «πάρτι» των γαλάζιων παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ πριν ακόμα αυτό δημοσιοποιηθεί από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, είχε κάνει κρούση στην ΑΑΔΕ να αναλάβει ενεργότερο ρόλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Παρότι θα έλεγε κανείς ότι φαντάζει «ύποπτο» το γεγονός ότι, αμέσως μετά τη δημοσιοποίηση του σκανδάλου, ήταν «έτοιμη» η αναγγελία της υπαγωγής του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, σε συνδυασμό βέβαια και με το γνωστό επικοινωνιακό «υπόβαθρο» αυτών των αναγγελιών. Ήταν ξεκάθαρος μόνο στο ότι δεν είναι δυνατόν να μεταφερθεί στην ΑΑΔΕ το «αναπτυξιακό» κομμάτι του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο οποίος, από τη σύστασή του, προορίζεται να εφαρμόζει την αγροτική πολιτική στη χώρα μας στο πλαίσιο της ΚΑΠ, αλλά και ευρύτερα, ενώ η προσέγγιση της ΑΑΔΕ είναι οικονομοτεχνική».

«Κοντολογίς, η κυβέρνηση Μητσοτάκη επινόησε την «απόδραση», μέσω της ΑΑΔΕ, από το σκάνδαλο που η ίδια δημιούργησε και εξέθρεψε, ούσα απολύτως ενήμερη για αυτό.

Το εν λόγω «σχέδιο» δεν της βγαίνει, κάτω από το βάρος των συνεχών αποκαλύψεων για το γαλάζιο παρακράτος του ΟΠΕΚΕΠΕ και τη διαρκώς διογκούμενη οργή των αγροτών και των κτηνοτρόφων για την εγκληματική, πλέον, καθυστέρηση στην καταβολή των επιδοτήσεων που δικαιούνται» καταλήγουν οι πηγές του ΣΥΡΙΖΑ.