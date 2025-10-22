«Καλό συμβιβασμό» χαρακτήρισε ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντιμίρ Ζελένσκι, την πρόταση του Ντόναλντ Τραμπ για κατάπαυση του πυρός, με τη χώρα του και τη Ρωσία να σταματούν στα μέτωπα που βρίσκονται σήμερα.

Ωστόσο, ο Ουκρανός ηγέτης, ο οποίος επισκέπτεται σήμερα τις σκανδιναβικές χώρες, δήλωσε ότι αμφιβάλλει αν ο Βλαντιμίρ Πούτιν θα το υποστηρίξει.

Αυτό σηματοδοτεί το τελευταίο διπλωματικό άνοιγμα είτε από την Ουκρανία είτε από τη Ρωσία προς τον Ντόναλντ Τραμπ.

Η τοποθέτηση του έρχεται μία ημέρα μετά την τοποθέτηση του Ουρκανού προέδρου και των συμμάχων του στον λεγόμενο συνασπισμό των προθύμων ότι «υποστηρίζουν σθεναρά» τη θέση του Τραμπ ότι οι μάχες πρέπει να σταματήσουν αμέσως και ότι «η τρέχουσα γραμμή επαφής θα πρέπει να είναι το σημείο εκκίνησης των διαπραγματεύσεων».