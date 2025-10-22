Από τα ξημερώματα της Τετάρτης 22/10, μια μεγάλη αστυνομική επιχείρηση για παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη σε Θεσσαλονίκη, Πέλλα, Έδεσσα, Γιάννενα, Αττική και Κρήτη.

Η Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος έχει βάλει στο στόχαστρο μια καλά στημένη εγκληματική οργάνωση, που φέρεται να «ξεζούμιζε» τις ευρωπαϊκές αγροτικές επιδοτήσεις, μέσω πλαστών δηλώσεων και ψεύτικων συμφωνητικών.

Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 37 άτομα, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται.

Ετσι δρούσε το κύκλωμα – Η δομη, η οργάνωση, τα πρόσωπα κλειδιά

Στην κορυφή της πυραμίδας φέρονται να βρίσκονται δύο αρχηγικά μέλη. Ένας άνδρας 36 ετών από το Ηράκλειο της Κρήτης, που εργαζόταν σε κέντρο υποδοχής δικαιολογητικών και ένας 38χρονος από τα Γιαννιτσά, ο οποίος δηλωνόταν ως αγρότης.

Ο δεύτερος, είχε αναλάβει τον πιο κρίσιμο ρόλο, εντόπιζε αγροτεμάχια και πρόσωπα που δεν είχαν δηλώσει εκτάσεις στο σύστημα επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ. Στη συνέχεια μόλις έβρισκε τα κενά, ειδοποιούσε τους συνεργούς που προχωρούσαν σε δήλωση ξένης ή ανύπαρκτης ιδιοκτησίας, χρησιμοποιώντας πλαστά μισθωτήρια και ανύπαρκτες καλλιέργειες.

Στο δίκτυο συμμετείχαν τουλάχιστον 11 ακόμη μέλη, που εμφανίζονταν άλλοτε ως εκμισθωτές κι άλλοτε ως μισθωτές, καλύπτοντας έτσι κάθε πιθανή πλευρά της απάτης.

Κάποιοι εξ αυτών μάλιστα, είχαν πρόσβαση στο ηλεκτρονικό σύστημα και μπορούσαν να δουν ποια αγροτεμάχια παρέμεναν αδήλωτα.

Μόλις εντόπιζαν τα κενά, το δήλωναν για λογαριασμό τρίτου, ή έφτιαχναν ψεύτικα συμφωνητικά ώστε να φαίνεται πως κάποιος άλλος έχει δικαίωμα στην επιδότηση.

«Χρυσές» δηλώσεις και επιδοτήσεις

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, πάνω από 20 εκατομμύρια ευρώ έχουν περάσει από τα χέρια των εμπλεκομένων, λένε ανώτατα στελέχη της αστυνομίας.

Από αυτά, τουλάχιστον 5 εκατομμύρια θεωρούνται σίγουρα παράνομα, ενώ οι ερευνητές εκτιμούν ότι το πραγματικό ποσό των παράνομων ενισχύσεων αγγίζει τα 10 εκατομμύρια ευρώ.

Το κύκλωμα είχε μάθει να «δουλεύει» με ασφάλεια, άλλαζε τακτικά πρόσωπα στις δηλώσεις, υπέβαλλε αιτήσεις σε διαφορετικές περιοχές και χρησιμοποιούσε λογαριασμούς τρίτων για την καταβολή των ποσών.

Οι έρευνες

Είχε προηγηθεί προκαταρκτική έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, ήδη από το καλοκαίρι, για ύποπτες ενισχύσεις που καταβλήθηκαν μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Από τα πρώτα στοιχεία φάνηκε ότι η δραστηριότητα του κυκλώματος εκτείνεται από το 2018 έως το 2022, με δεκάδες δηλώσεις να έχουν υποβληθεί σε αυτό το διάστημα από τα ίδια πρόσωπα ή συγγενικά τους δίκτυα.

Η συνεργασία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας με τις ελληνικές αρχές οδήγησε στη σημερινή συντονισμένη επιχείρηση, με ταυτόχρονες έρευνες και κατασχέσεις εγγράφων, υπολογιστών και ηλεκτρονικών συσκευών.

Οι 37 συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές.

Παράλληλα, έχει διαταχθεί δέσμευση περιουσιακών στοιχείων και έλεγχος τραπεζικών λογαριασμών. Οι αστυνομικές πηγές επισημαίνουν, ότι η έρευνα δεν έχει ολοκληρωθεί, αναμένονται νέες διώξεις, καθώς εξετάζονται δεκάδες ακόμη πρόσωπα που φαίνεται να είχαν περιφερειακό ρόλο.

Η επιχείρηση συνεχίζεται και αναμένονται νέες εξελίξεις μέσα στις επόμενες ώρες, καθώς ξετυλίγεται το κουβάρι ενός κυκλώματος που μεθοδικά και αθόρυβα κατάφερε να αποσπάσει εκατομμύρια από τα ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της ελληνικής οικονομίας.

Η δικογραφία περιλαμβάνει 120 άτομα

Ανάμεσα στους συλληφθέντες βρίσκονται και άτομα που δεν είχαν καμία σχέση με τη γεωργία ή την κτηνοτροφία.

Σύμφωνα με τις Αρχές, σερβιτόροι, DJ, οικοδόμοι εμφανίζονταν ως δικαιούχοι αγροτικών ενισχύσεων, με το κύκλωμα να καταρτίζει εικονικά μισθωτήρια και ψευδή συμφωνητικά για να φαίνονται ως κάτοχοι εκτάσεων.