Πάνω από δύο εκατομμύρια ευρώ περιουσιακά στοιχεία για την περίοδο 2021 ως 2023, εντόπισε η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος – με επικεφαλής τον επίτιμο αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Χαράλαμπο Βουρλιώτη – να μην έχουν συμπεριληφθεί στις δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης του Γιώργου Ξυλούρη, επονομαζόμενου και «Φραπέ», που ελέγχεται από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Με βάση τον έλεγχο που διενεργήθηκε, σύμφωνα με πληροφορίες, ο ελεγχόμενος παραγωγός από την Κρήτη φέρεται, πως, αν και είχε σχετική υποχρέωση, δεν είχε υποβάλει δηλώσεις πόθεν έσχες και τελικά διαπιστώθηκε, ότι ένα μεγάλο ποσό, περίπου 2,5 εκατομμύρια ευρώ, περιουσιακών στοιχείων του δε δικαιολογείται και ελέγχεται. Επιπλέον, εκτός από τα χρήματα, η Αρχή για το Ξέπλυμα εντόπισε στην κατοχή του περί τα οκτώ αυτοκίνητα, μεταξύ αυτών και μία Jaguar.

Στο Ελεγκτικό Συνέδριο για πρόστιμα

Με βάση τα ευρήματα αυτά, η Αρχή διαβίβασε τον σχετικό φάκελο στον αρμόδιο εισαγγελέα, προκειμένου να ελεγχθεί ο Γιώργος Ξυλούρης για παράβαση του νόμου περί πόθεν έσχες, γιατί δεν έκανε τις προβλεπόμενες από τον νόμο δηλώσεις, ενώ παράλληλα, ο φάκελος διαβιβάστηκε και στο Ελεγκτικό Συνέδριο για έλεγχο σχετικά με την επιβολή προστίμων.

Παράλληλα όμως, συνεχίζεται η έρευνα για το ίδιο πρόσωπο, προκειμένου να διαπιστωθεί, εάν τυχόν έχει διαπραχθεί και το αδίκημα του ξεπλύματος μαύρου χρήματος. Αν διαπιστωθεί κάτι τέτοιο από τα στοιχεία, τότε αυτό, όπως έλεγαν αρμόδιες πηγές, θα σηματοδοτήσει τον σχηματισμό δεύτερη δικογραφίας. Επιπλέον, η έρευνα συνεχίζεται και για ενδεχόμενη διάπραξη αδικημάτων σχετικών με τη νομοθεσία για το ξέπλυμα.