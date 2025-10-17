5 το πρωί: Κόντρες και αιχμές στη Βουλή – Στον Λευκό Οίκο ο Ζελένσκι – Η αμυντική ετοιμότητα της ΕΕ
Ανέβηκαν οι τόνοι χθες στη Βουλή, με αντιπαραθέσεις για τα πάντα: Από την ΑΟΖ και τον Τραμπ, μέχρι τα Τέμπη και τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μίλησε για ψευτοπατριώτες ενώ η αντιπολίτευση έκανε λόγο για «κομπάρσο» της εξωτερικής πολιτικής
1
Αντιπαράθεση στη Βουλή για την εξωτερική πολιτική
- Σκληρό ροκ στη Βουλή: Αναψαν τα αίματα στη Βουλή κατά τη συζήτηση για την εξωτερική πολιτική, η οποία επεκτάθηκε και σε ζητήματα όπως ο ΟΠΕΚΕΠΕ και η τραγωδία των Τεμπών. Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, απαντώντας στις κατηγορίες της αντιπολίτευσης για υποχωρητικότητα έναντι της Τουρκίας, παρουσίασε χάρτη με τα όρια της ελληνικής υφαλοκρηπίδας και ΑΟΖ που θα αποσταλεί στην Ε.Ε., τονίζοντας ότι «αποτυπώνονται για πρώτη φορά σε ευρωπαϊκό επίπεδο τα δυνητικά όρια της χώρας».
- Αντιδράσεις από την αντιπολίτευση: Οι αρχηγοί των κομμάτων σχολίασαν ειρωνικά τη συμμετοχή του πρωθυπουργού στη συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ στο Σαρμ ελ Σέιχ, κάνοντας λόγο για «φωτογραφία ευκαιρίας» και «κομπάρσο της εξωτερικής πολιτικής». Από την πλευρά του ο κ. Μητσοτάκης έκανε λόγο για «πατριωτικές κορώνες» και «ψευτοπατριώτες του καναπέ».
- Για τα Τέμπη: Στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης βρέθηκε και η πρώτη δίκη για την τραγωδία των Τεμπών. Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι «με λύσσα ζήτησε αναβολή της δίκης στη Λάρισα». Ο Κυριάκος Μητσοτάκης απάντησε πως «η δικαιοσύνη αποδίδεται στα δικαστήρια, όχι στο πεζοδρόμιο και όχι από κατ’ όνομα εθνικούς εισαγγελείς».
2
Στην Ουγγαρία η συνάντηση Τραμπ και Πούτιν - Σήμερα στον Λευκό Οίκο ο Ζελένσκι
- Η συνάντηση της Βουδαπέστης: Σε νέα απευθείας συνάντηση Τραμπ–Πούτιν, αυτή τη φορά στη Βουδαπέστη, οδήγησε η χθεσινή τηλεφωνική επικοινωνία των δύο ανδρών. Όπως ανέφερε ο πρόεδρος Τραμπ, στην πλατφόρμα Truth Social, θα πραγματοποιηθεί συνάντηση υψηλόβαθμων συμβούλων την επόμενη εβδομάδα, η οποία θα ακολουθηθεί από τη συνάντηση των δύο ηγετών.
- Η συνάντηση του Λευκού Οίκου: Πριν από αυτό όμως, σήμερα, ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, θα περάσει την πόρτα του Λευκού Οίκου για να συναντηθεί με τον πρόεδρο Τραμπ. Στη συνάντηση θα τεθεί επί τάπητος η πώληση πυραύλων Tomahawk αλλά και τρόποι για τον τερματισμό της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία.
- Η αισιοδοξία: Ο Τραμπ ανέφερε ακόμη πως «ότι η επιτυχία στη Μέση Ανατολή θα βοηθήσει στις διαπραγματεύσεις μας για τον τερματισμό του πολέμου Ρωσίας – Ουκρανίας». Βέβαια ο ίδιος ο Αμερικανός πρόεδρος έχει δηλώσει το τελευταία διάστημα επανειλημμένα «απογοητευμένος» από τη στάση της Ρωσίας.
3
Υπερψηφίστηκε το εργασιακό νομοσχέδιο για τα 13ωρα
- Τι ισχύει για το 8ωρο και το 13ωρο; Σύμφωνα με το νέο εργασιακό νομοσχέδιο, το 8ωρο παραμένει σε πλήρη ισχύ και αποτελεί τη βασική μορφή απασχόλησης, ενώ το λεγόμενο «13ωρο» δεν είναι υποχρεωτικό. Θα μπορεί να εφαρμοστεί μόνο προαιρετικά και έπειτα από ρητή συμφωνία εργαζομένου και εργοδότη, για το πολύ 3 ημέρες τον μήνα. Στόχος, όπως σημείωσε η αρμόδια υπουργός, Νίκη Κεραμέως, είναι να προσφερθεί ευελιξία σε όσους επιθυμούν να εργαστούν περισσότερο, με πλήρη αμοιβή και ασφαλιστικές εισφορές.
- Πώς θα πληρώνονται οι εργαζόμενοι; Η εργασία πέραν του 8ώρου θα υπολογίζεται ως νόμιμη υπερωρία, με προσαύξηση μισθού και πλήρη καταγραφή στο σύστημα «Εργάνη». Το νομοσχέδιο προβλέπει ότι καμία ώρα εργασίας δεν θα παραμένει αδήλωτη, ενώ η επιβολή κυρώσεων για μη καταχωρισμένες υπερωρίες θα είναι αυστηρότερη. Παράλληλα, οι άδειες, τα ρεπό και οι ημέρες ανάπαυσης δε θα επηρεάζονται από τη νέα ρύθμιση.
- Τι αλλάζει στις άδειες; Ο εργαζόμενος θα μπορεί να ζητά την κατανομή της άδειάς του, αν το επιθυμεί, σε περισσότερες περιόδους μέσα στο έτος. Παράλληλα, αυξάνει τους δικαιούχους άδειας μητρότητας και επιδομάτων λοχείας. Ειδικότερα, η άδεια μητρότητας επεκτείνεται και στις ανάδοχες μητέρες, ενώ το επίδομα κυοφορίας και λοχείας θα καταβάλλεται ακόμα και όταν η εργαζόμενη έχει αλλάξει εργοδότη ή ασφαλιστικό φορέα, μέσω της αναγνώρισης του ενιαίου χρόνου ασφάλισης.
4
Tον «οδικό χάρτη» για την αμυντική ετοιμότητα έως το 2030 παρουσίασε η ΕΕ
- H «στρατιωτική ισχύς»: «Ταχεία μετατροπή της οικονομικής ισχύος της Ευρώπης σε στρατιωτική ισχύ» είναι το «σύνθημα» της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την επόμενη πενταετία, όπως το έθεσε η Ύπατη Εκπρόσωπος της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής, Ασφάλειας και Άμυνας, Κάγια Κάλλας, παρουσιάζοντας, τον «Χάρτη Πορείας για την Αμυντική Ετοιμότητα 2030» χθες στις Βρυξέλλες.
- Οι τέσσερις άξονες: Ο «οδικός χάρτης» προτείνει τέσσερα «εμβληματικά έργα για την ευρωπαϊκή ετοιμότητα»: την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Άμυνας από Μη επανδρωμένα Σκάφη, την Στρατηγική Άμυνας της Ανατολικής Πλευράς, την Ευρωπαϊκή Αεροπορική Ασπίδα και την Ευρωπαϊκή Διαστημική Ασπίδα.
- Ο στόχος: «Έως το 2030, ο στόχος είναι η δημιουργία μιας γνήσιας πανευρωπαϊκής αγοράς με εναρμονισμένους κανόνες που θα επιτρέψουν στην αμυντική βιομηχανία να προμηθεύει προϊόντα γρήγορα και σε μεγάλους όγκους», ανέφερε, από την πλευρά της, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η Κάγια Κάλλας πρόκειται να παρουσιάσει τον οδικό χάρτη στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις 23 Οκτωβρίου, συμπεριλαμβανομένων προτάσεων για πανευρωπαϊκά εμβληματικά έργα.
5
Διπλό χτύπημα της κακοκαιρίας
- Έντονα φαινόμενα: Δύο διαδοχικά κύματα κακοκαιρίας αναμένεται να επηρεάσουν τη χώρα, ξεκινώντας από τα ΒΔ την Παρασκευή με ισχυρές βροχές και καταιγίδες στη Δυτική Ελλάδα. Το δεύτερο σύστημα, που θα φτάσει από την Κυριακή, ενδέχεται να προκαλέσει ακόμη πιο έντονα φαινόμενα και μεγάλα ύψη βροχής.
- Πού θα βρέξει σήμερα; Βροχές που θα ξεκινήσουν από τα δυτικά και θα επεκταθούν προς τη Θεσσαλία, τη Μακεδονία, τη Θράκη και το βόρειο Αιγαίο αναμένονται σήμερα. Ο καιρός θα είναι άστατος, με ισχυρές καταιγίδες στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα και οι άνεμοι θα πνέουν ισχυροί νοτιοανατολικοί έως 8 μποφόρ.
- Ο καιρός το Σαββατοκύριακο: Το Σάββατο 18/10 ο καιρός θα είναι άστατος στο Ιόνιο, τα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, με τοπικές βροχές και πιθανές καταιγίδες, ενώ την Κυριακή τα φαινόμενα θα επεκταθούν στα νότια με σποραδικές καταιγίδες στην Πελοπόννησο και το νότιο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο το Σάββατο και πτώση στα βόρεια την Κυριακή.
