Μόλις μία μέρα πριν ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, περάσει το κατώφλι του Λευκού Οίκου για να συναντηθεί με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, συζητώντας, μεταξύ άλλων, το ζήτημα της αγοράς πυραύλων Tomahawk από το Κίεβο, το Κρεμλίνο έριξε γέφυρες προς την Ουάσιγκτον, θέλοντας να προλάβει τις εξελίξεις.

Πιο συγκεκριμένα, με πρωτοβουλία της ρωσικής πλευράς υπήρξε τηλεφωνική συνομιλία των δύο ηγετών, η οποία διήρκησε περισσότερο από μία ώρα, στην οποία μάλιστα συμφωνήθηκε να συγκληθεί συνάντηση υψηλόβαθμων συμβούλων την επόμενη εβδομάδα, η οποία θα οδηγήσει σε νέα απευθείας συνάντηση.

Η συνάντηση θα λάβει χώρα αυτή τη φορά στη Βουδαπέστη, ενώ κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής συνομιλίας, οι δύο ηγέτες συζήτησαν εκτενώς για το εμπόριο μεταξύ Ρωσίας και Ηνωμένων Πολιτειών μετά τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, ενώ συμφώνησαν πως οι διαπραγματεύσεις σε ανώτατο επίπεδο θα ξεκινήσουν με επικεφαλής τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Η τοποθεσία της αρχικής συνάντησης δεν έχει ακόμη καθοριστεί.

Ο φόβος του Κρεμλίνου

Όπως όλα δείχνουν, το Κρεμλίνο κινητοποιήθηκε άμεσα και έριξε γέφυρες προς την Ουάσιγκτον, με τις σχέσεις των δύο πλευρών να έχουν ψυχρανθεί αρκετά το τελευταίο διάστημα, καθώς η πιθανή απόκτηση πυραύλων Tomahawk από το Κίεβο μπορεί να αλλάξει τις στρατιωτικές ισορροπίες στην περιοχή.

Όπως δήλωσε άλλωστε ο σύμβουλος του Κρεμλίνου, Γιούρι Ουσάκοφ, ο Βλαντίμιρ Πούτιν προειδοποίησε τον Ντόναλντ Τραμπ ότι η προμήθεια πυραύλων Tomahawk στην Ουκρανία θα υπονομεύσει την ειρηνευτική διαδικασία και θα επιδεινώσει τις σχέσεις Ηνωμένων Πολιτειών-Ρωσίας.

Ο Ουσάκοφ ανέφερε επίσης ότι πριν από τη νέα συνάντηση κορυφής των δύο προέδρων θα πραγματοποιηθεί τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και του Ρώσου υπουργού Εξωτερικών, Σεργκέι Λαβρόφ μέσα στις επόμενες ημέρες.

Η «απογοήτευση» του Τραμπ απέναντι στη Ρωσία

Είχαν προηγηθεί δηλώσεις τις τελευταίες μέρες, στις οποία ο Τραμπ ανέφερε πως «είμαι πολύ απογοητευμένος επειδή ο Βλαντίμιρ και εγώ είχαμε μια πολύ καλή σχέση, πιθανώς εξακολουθούμε να έχουμε, αλλά πρέπει πραγματικά να διευθετήσει αυτόν τον πόλεμο. Και ξέρετε ότι έχουν μεγάλες ουρές περιμένοντας βενζίνη στη Ρωσία αυτή τη στιγμή… Και ξαφνικά η οικονομία του θα καταρρεύσει».

Ο Αμερικανός πρόεδρος στις δηλώσεις του είχε μάλιστα αναφερθεί στο ουκρανικό, επαναβεβαιώνοντας, μεταξύ άλλων, ότι είναι θετικός στο να δοθούν οι Tomahawk στην Ουκρανία.

Η ρωσική πλευρά είχε προσπαθήσει να υποβαθμίσει την αποτελεσματικότητα των Tomahawk υποστηρίζοντας ότι δεν αλλάζει ουσιαστικά κάτι σε τακτικό επίπεδο στα πεδία της μάχης, αλλά από την άλλη όλοι εκτιμά ότι θα έχει συνολικό αντίκτυπο στον πόλεμο αφού δίνει «βάθος» στις ουκρανικές στοχεύσεις που δεν είχαν μέχρι τώρα και για αυτό έχει φέρει και ρωσικές απειλές περί σηματοδότησης άμεσης εμπλοκής των ΗΠΑ στον πόλεμο σε περίπτωση υλοποίησης της.

Οι πυρηνικές απειλές

Τον Σεπτέμβριο, ο εκπρόσωπος Τύπου του Βλαντιμίρ Πούτιν, Ντμίτρι Πεσκόφ, είχε απορρίψει ότι οι Tomahawk είναι απειλή για την Ρωσία, υποστηρίζοντας ότι δεν θα μπορούσαν να «αλλάξουν τη δυναμική» του πολέμου. Αλλά σε σχόλιά του, πριν λίγες μέρες, σημείωσε ότι εάν οι Tomahawk εκτοξευτούν εναντίον της Ρωσίας, η Μόσχα δεν θα μπορεί να ξέρει εάν αυτοί φέρουν πυρηνικές κεφαλές. «Τι πρέπει να σκεφτεί η Ρωσική Ομοσπονδία; Πώς ακριβώς πρέπει να αντιδράσει η Ρωσία;», αναρωτήθηκε.

Ο Ρώσος πρώην πρόεδρος Ντμίτρι Μεντβέντεφ επανέλαβε τα σχόλια του Πεσκόφ. «Πώς πρέπει να απαντήσει η Ρωσία; Ακριβώς!», ανέφερε ο Μεντβέντεφ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Η παράδοση αυτών των πυραύλων θα μπορούσε να έχει άσχημη κατάληξη για όλους. Και πρώτα απ’ όλα – για τον ίδιο τον Τραμπ», έγραψε χαρακτηριστικά.