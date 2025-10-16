Απάντηση σε όσα είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης για παρουσία – ντεκόρ στην Αίγυπτο έδωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την διάρκεια της δευτερολογίας αλλά και της τριτολογίας του στη Βουλή.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, είπε χαρακτηριστικά προς τον πρόεδρο του ΠαΣοΚ, «μιλήσατε για νεκρή φύση… ότι πήγαμε μόνο για τη φωτογραφία. Αν δεν είχαμε προσκαλεστεί, τι ακριβώς θα λέγατε; Ότι η Ελλάδα περιφρονήθηκε, ότι είναι ασήμαντη. Αν είσαστε εσείς στη θέση μου τι θα κάνατε; Θα πιάνατε τον Τραμπ από το πέτο και θα του λέγατε go back;».

Στη συνέχεια επιτέθηκε σφόδρα προς την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ λέγοντας, ότι επί κυβερνήσεως τους η χώρα ήταν αποδυναμωμένη και πως ο ίδιος φροντίζει ώστε «αυτή η χώρα να μην είναι το ρεντίκολο της Ευρώπης». Ήταν περίγελος η Ελλάδα επί ημερών σας, πρόσθεσε ο πρωθυπουργός λέγοντας ότι με το δημοψήφισμα έσπρωξαν τη χώρα προς τον γκρεμό.

Ο κ. Μητσοτάκης απάντησε και στον Δημήτρη Κουτσούμπα και ξεκαθαρίζοντας ότι η Ελλάδα δε θα στείλει στρατό στην Ουκρανία. Όσον αφορά για το θέμα της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου, ένα θέμα που έθιξαν και οι άλλοι πολιτικοί αρχηγοί, ο πρωθυπουργός τόνισε ότι «έχω πει πολλές φορές ότι η ηλεκτρική διασύνδεση είναι σημαντικό έργο, πρωτίστως για την Κύπρο.

Έχει σημασία και για την Ελλάδα, αλλά δεν είναι καθοριστική σημασίας για την Ελλάδα, είναι καθοριστικής σημασίας για τον ελληνισμό, για την Κύπρο διότι άρει την ενεργειακή της απομόνωση».

Έπειτα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης σήκωσε το γάντι προς την αντιπολίτευση λέγοντας ότι σε αυτό το κλίμα τοξικότητας, «έχει μπει στο μπλέντερ και ό, τι κάνει η κυβέρνηση είναι στραβό και κακό».

Ο πρωθυπουργός πέταξε και ένα «καρφί» κατά του ΠαΣοΚ για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ λέγοντας ότι όσο ξετυλίγεται το κουβάρι του Οργανισμού, προκύπτει ότι τα προβλήματα του Οργανισμού δεν αφορούν μόνο την «γαλάζια» κυβέρνηση αλλά και την δική του.

Όμως, στο κάδρο των επιθέσεων μπήκε και ο Σωκράτης Φάμελλος με αφορμή την παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα. Όπως είπε απευθυνόμενος προς τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, υπερασπίζεστε τις πολιτικές του ανθρώπου «που σας άφησε στα κρύα του λουτρού και έφυγε από το κόμμα και κοιτάζεστε. Θα πάμε με τον Τσίπρα ή θα μείνουμε μόνοι μας και θα μας το πάρει ο Τσίπρας; Βρίσκεστε σε αυτή την κατάσταση, στην παράξενη κατάσταση να κινδυνεύει η είσοδος του παλιού ΣΥΡΙΖΑ, στην ίδια τη Βουλή».