Την Παρασκευή αναμένονται βροχές πρώτα στα δυτικά και σταδιακά στη Θεσσαλία, στη Μακεδονία και αργά το βράδυ στη Θράκη και το βόρειο Αιγαίο.

Άστατος θα είναι ο καιρός με έμφαση στη δυτική Ελλάδα, όπου θα εκδηλωθούν καταιγίδες, και στα νησιά του Ιονίου θα είναι κατά διαστήματα ισχυρές.

Στην υπόλοιπη χώρα περιμένουμε συννεφιά με τοπικές βροχές στην ανατολική πλευρά της Πελοποννήσου και της Στερεάς και μεγαλύτερα διαστήματα με ήλιο στο νότιο Αιγαίο.

Η θερμοκρασία σε παρόμοια επίπεδα θα κυμανθεί το μεσημέρι κοντά στους 17-21 βαθμούς στα βόρεια, 23-25 στις υπόλοιπες περιοχές και έως 27 βαθμούς οι υψηλότερες τιμές στην Κρήτη.

Οι άνεμοι στο Ιόνιο θα είναι νοτιοανατολικοί πολύ ισχυροί 7- 8 μποφόρ. Σταδιακά το βράδυ θα υποχωρήσουν, ενώ στο Αιγαίο θα πνέουν από βορειοανατολικές διευθύνσεις, στρεφόμενοι σε νοτιοανατολικούς το απόγευμα 3-5 μποφόρ και μόνο στο βόρειο Αιγαίο το πρωί θα φτάσουν μέχρι 6 μποφόρ τοπικά.

Ο καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Στην Αττική προβλέπονται νεφώσεις και ασθενείς τοπικές βροχές στα δυτικά και νότια του νομού, κυρίως το βράδυ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14-23 βαθμούς, οι άνεμοι θα στραφούν σταδιακά σε νοτιοανατολικούς 3-5 μποφόρ.

Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι μουντός, με βροχές μέτριας έντασης μέχρι το βράδυ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14-19 βαθμούς, νοτιοανατολικοί οι άνεμοι 2-4, πρόσκαιρα 5 μποφόρ.

Ο καιρός τις επόμενες ημέρες

Το Σάββατο 18/10 στο Ιόνιο, τα δυτικά και τα βόρεια ηπειρωτικά καθώς και στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου άστατος καιρός κατά περιόδους νεφελώδης με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά νότιοι νοτιοδυτικοί με την ίδια ένταση που από το απόγευμα βαθμιαία θα στραφούν σε δυτικών διευθύνσεων. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως στα κεντρικά και τα νότια.

Τα προγνωστικά δεδομένα του ECMWF για την Αθήνα .

Παρότι δεν δείχνουν μεγάλες εντάσεις ή ύψος βροχής, θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί . Έχουμε καιρό να το δούμε τις επόμενες ημέρες. pic.twitter.com/MU45myisfF — Theodoros Kolydas (@KolydasT) October 16, 2025

Την Κυριακή 19/10, στα νότια και τα ανατολικά νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές. Βαθμιαία στο νότιο Ιόνιο και την Πελοπόννησο θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις κατά περιόδους πιο πυκνές.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια.

Την Δευτέρα 20/10,Στα νότια νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και στο νότιο Ιόνιο και την Πελοπόννησο σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις κατά περιόδους πιο πυκνές με πιθανότητα τοπικών βροχών.

Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 5 και στα νότια πρόσκαιρα τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.