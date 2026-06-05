Απόψε στις 23:20, στο MEGA, το «Φως στο Τούνελ» με την Αγγελική Νικολούλη παρουσιάζει νέα, αποκαλυπτικά στοιχεία για δύο υποθέσεις που έχουν προκαλέσει έντονο προβληματισμό στο κοινό:
Ο ασκός του Αιόλου άνοιξε στην Κρήτη μετά το φονικό καρτέρι στον πρόεδρο…
- Το ντοκουμέντο που κατέγραψε η κάμερα φωτίζει τις τελευταίες κινήσεις πριν στηθεί το καρτέρι θανάτου στον πρόεδρο…
- Νέοι μάρτυρες «σπάνε» τη σιωπή τους και αποκαλύπτουν τις συμμορίες της παράνομης βοσκής και τις απειλές.
- Τι εντοπίζουν οι ειδικοί πραγματογνώμονες στα κρίσιμα στοιχεία της υπόθεσης;
- Ένα θρίλερ με πολλές σκιές και ένα νησί που ζητά απαντήσεις.
Καλαμάτα: Το σκοτεινό παρασκήνιο πίσω από τη φρικιαστική γυναικοκτονία…
- Το χρονικό που οδήγησε στο έγκλημα και τα σημάδια που κανείς δεν κατάφερε να αποκωδικοποιήσει έγκαιρα.
- Οι αριθμοί για τις γυναικοκτονίες σοκάρουν και η ΕΛ. ΑΣ. λαμβάνει δραστικά μέτρα.
#FosStoTounel