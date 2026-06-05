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Απόψε στις 23:20, στο MEGA, το «Φως στο Τούνελ» με την Αγγελική Νικολούλη παρουσιάζει νέα, αποκαλυπτικά στοιχεία για δύο υποθέσεις που έχουν προκαλέσει έντονο προβληματισμό στο κοινό:

Ο ασκός του Αιόλου άνοιξε στην Κρήτη μετά το φονικό καρτέρι στον πρόεδρο…

  • Το ντοκουμέντο που κατέγραψε η κάμερα φωτίζει τις τελευταίες κινήσεις πριν στηθεί το καρτέρι θανάτου στον πρόεδρο…
  • Νέοι μάρτυρες «σπάνε» τη σιωπή τους και αποκαλύπτουν τις συμμορίες της παράνομης βοσκής και τις απειλές.
  • Τι εντοπίζουν οι ειδικοί πραγματογνώμονες στα κρίσιμα στοιχεία της υπόθεσης;
  • Ένα θρίλερ με πολλές σκιές και ένα νησί που ζητά απαντήσεις.

Καλαμάτα: Το σκοτεινό παρασκήνιο πίσω από τη φρικιαστική γυναικοκτονία…

  • Το χρονικό που οδήγησε στο έγκλημα και τα σημάδια που κανείς δεν κατάφερε να αποκωδικοποιήσει έγκαιρα.
  • Οι αριθμοί για τις γυναικοκτονίες σοκάρουν και η ΕΛ. ΑΣ. λαμβάνει δραστικά μέτρα.

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#FosStoTounel