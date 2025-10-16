Σε αυστηρό ύφος και με κοφτό, δωρικό λόγο ο Νίκος Ανδρουλάκης εξαπέλυσε επίθεση στην κυβέρνηση και στην εξωτερική πολιτική που ακολουθεί. Κοιτώντας τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας ο πρόεδρος του ΠαΣοΚ επιχείρησε να αποδομήσει την εξωτερική πολιτική που ακολουθεί η κυβέρνηση Κυριάκου Μητσοτάκη και κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό πως παρακολουθεί τις εξελίξεις.

Ο Ν. Ανδρουλάκης ξεκίνησε την ομιλία από τις τελευταίες εξελίξεις στη Γάζα. «Δεν είναι μόνο η Λωρίδα της Γάζας, είναι οι παράνομοι εποικισμοί στη Δυτική Όχθη, η απόπειρα διχοτόμησης της περιοχής, οι αποκλεισμοί και η αποδυνάμωση της Παλαιστινιακής Αρχής» ανέφερε χαρακτηριστικά και ζήτησε από τον πρωθυπουργό να επικαιροποιηθεί το ψήφισμα του 2015 και να αναγνωριστεί το κράτος της Παλαιστίνης.

Παράλληλα, μίλησε και για τον ρόλο της Ελλάδας την επόμενη ημέρα. «Στόχος είναι μία συμφωνία που θα ανοίγει τον δρόμο για τη λύση των δύο κρατών σύμφωνα με τα ψηφίσματα του ΟΗΕ. Υπάρχει το πλαίσιο στον ΟΗΕ» τόνισε μεταξύ άλλων.

Εξαπέλυσε, φυσικά, πυρά κατά της εικόνας που είχε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνάντηση των ηγετών για την συμφωνία ειρήνης επισημαίνοντας χαρακτηριστικά πως «ο κύριος Τραμπ επαινούσε τον κύριο Ερντογάν και τον καθιστούσε εγγυητή της ασφάλειας. Αυτόν, τον οπαδό της Χαμάς και εμείς… ντεκόρ».

«Αν δεν σας αρέσουν αυτά που ακούτε, να περάσετε έξω»

Όλα όσα συμβαίνουν στις σχέσεις της Ελλάδας με την Αίγυπτο και την Λιβύη μπήκαν στο στόχαστρο του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ο Νίκος Ανδρουλάκης εξαπέλυσε επίθεση για όσα συνέβησαν το προηγούμενο διάστημα στην Βόρεια Αφρική και ανέφερε πως «η Τουρκία είναι παρούσα προωθεί τα συμφέροντα της και εμείς να παρακολουθούμε τις εξελίξεις».

Ο Νίκος Ανδρουλάκης κατά τη διάρκεια της ομιλίας του διακόπηκε αρκετές φορές από τα παρατεταμένα χειροκροτήματα της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΠαΣοΚ που βρέθηκε σύσσωμη στα έδρανα. Δύο φορές τα χειροκροτήματα αφορούσαν απαντήσεις του σε διάλογο που είχε με βουλευτές της συμπολίτευσης.

«Αν δεν σας αρέσουν αυτά που ακούτε να περάσετε έξω. Είναι αρκετά σοβαρή αυτή η συζήτηση εδώ σήμερα» είπε από το βήμα την πρώτη φόρα, ενώ τη δεύτερη χρησιμοποίησε τα όσα είχε δηλώσει στο παρελθόν ο Νίκος Δένδιας για να αναδείξει την διάσταση απόψεων που υπάρχει στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας.

Υψηλοί τόνοι, νέο Ελσίνκι και καλώδιο

Κοιτώντας τον Κυριάκο Μητσοτάκη υπογράμμισε πως το υπουργείο εξωτερικών είναι στη χειρότερη του κατάσταση μετά από αρκετά χρόνια και αυτό όπως είπε αποδεικνύεται από πολλά γεγονότα. «Είναι δυνατόν ένα μήνα να υπάρχει από τον οργανισμό άμυνας της Ευρώπης αναρτημένη μελέτη η οποία μιλάει για το τουρκολιβυκό μνημόνιο, μιλάει για Δημοκρατία της Βορείου Κύπρου και να μην το έχει πάρει χαμπάρι ένας από όλους εσάς και να κάνει μία παρέμβαση;» αναρωτήθηκε χαρακτηριστικά.

Ο πρόεδρος του ΠαΣοΚ στάθηκε αρκετή ώρα στα ελληνοτουρκικά θέματα. Η ολιγωρία του υπουργείου Εξωτερικών, η πόντιση του καλωδίου και η δημόσια αντιπαράθεση με την Κύπρο σε αυτό το ζήτημα, σε συνδυασμό με τη πρόταση του κόμματος για νέο Ελσίνκι αποτέλεσαν τους κύριους άξονες διαφοροποίησης του ΠαΣοΚ με την κυβέρνηση σε μία συζήτηση που χαρακτηρίστηκε από υψηλούς τόνους.