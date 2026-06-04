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Σε αυτό το επεισόδιο του Σινεμά στη Σέντρα, ο Αντώνης Καρπετόπουλος και ο Γιάννης Ζουμπουλάκης βρίσκονται αντιμέτωποι με το φαινόμενο της «Οδύσσειας».

Στο σημερινό επεισόδιο: Υποτίθεται ότι η «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν είναι μια από τις ταινίες του φετινού καλοκαιριού που η πλειοψηφία του κοινού περιμένει πώς και πώς, σωστά; Μμμ… Ισως, αλλά και πάλι, πρόσφατη έρευνα που διεξάχθηκε στην Αμερική «απέδειξε» ότι όχι, η «Οδύσσεια» δεν είναι μια ταινία που βρίσκεται στις προτεραιότητες του κοινού.

Το που βρίσκεται η αλήθεια και που όχι θα φανεί μόνο όταν η ταινία ανοίξει στις 17 του προσεχούς Ιουλίου – όλα τα άλλα είναι προφητείες, εικασίες και υποθέσεις. Όμως ο θόρυβος που η ταινία έχει ήδη προκαλέσει για κάποιες από τις επιλογές στο καστ της, κυρίως εκείνη της Αφρικανής ηθοποιού Λουπίτα Νιόνγκο στον ρόλο της Ωραίας Ελένης, είναι υπαρκτός. Και πάνω σε αυτόν τον θόρυβο ο Γιάννης Ζουμπουλάκης και ο Αντώνης Καρπετόπουλος αφιερώνουν το τελευταίο PODCASTτους, Σινεμά στη Σέντρα, συζητώντας για ένα φαινόμενο που αγγίζει τα όρια της παράνοιας αφού τόσες συζητήσεις έχουν ανοίξει μόνο από το τρέιλερ της «Οδύσσειας» και χωρίς κανένας να έχει δει την ταινία.