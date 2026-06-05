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Με το μάθημα της Πληροφορικής συνεχίστηκαν σήμερα (05/06) οι πανελλήνιες εξετάσεις για τα ΓΕΛ.

Σύμφωνα με την πρώτη εκτίμηση των καθηγητών του Φροντιστηρίου «Ορόσημο» του Πειραιά, τα θέματα στην Πληροφορική έχουν ως εξής:

Τα φετινά θέματα της Πληροφορικής είναι προσιτά για τους καλά προετοιμασμένους μαθητές. Το Θέμα Α και το Θέμα Β χαρακτηρίζονται βατά. Τα Θέματα Γ και Δ είναι περισσότερο απαιτητικά και απαιτούν προσοχή και κατανόηση βασικών μεθοδολογιών.

Συνολικά, πρόκειται για ένα διαγώνισμα κλιμακούμενης δυσκολίας, χωρίς ιδιαίτερες εκπλήξεις, που επέτρεπε στους καλά προετοιμασμένους μαθητές να αναδείξουν το επίπεδο των γνώσεών τους.

Το ψηφιακό ΒΗΜΑ, σε συνεργασία με το Φροντιστήριο Ορόσημο Πειραιά & Ραφήνας, θα σας προσφέρει πλήρη ενημέρωση παρουσιάζοντας τις εκτιμήσεις των θεμάτων και τις απαντήσεις τους.

Τα θέματα

Το υπουργείο έδωσε πριν από λίγο στη Δημοσιότητα τα θέματα στα οποία διαγωνίζονται οι υποψήφιοι.