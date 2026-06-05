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Με το μάθημα της Χημείας συνεχίστηκαν σήμερα (05/06) οι πανελλήνιες εξετάσεις για τα ΓΕΛ.

Σύμφωνα με την πρώτη εκτίμηση των καθηγητών του Φροντιστηρίου «Ορόσημο» του Πειραιά, τα θέματα έχουν ως εξής:

Τα φετινά θέματα της Χημείας ήταν προσιτά για τους καλά προετοιμασμένους μαθητές. Το Θέμα Α και το Θέμα Β χαρακτηρίζονται ως βατά, με την επιτυχή αντιμετώπισή τους να βασίζεται κυρίως στην καλή γνώση της θεωρίας και των βασικών εννοιών της ύλης.

Το Θέμα Γ ήταν περισσότερο απαιτητικό και απαιτούσε προσοχή, κατανόηση των χημικών φαινομένων και σωστή εφαρμογή της μεθοδολογίας επίλυσης. Το Θέμα Δ ήταν εκτενές σε όγκο και χρονοβόρο, δοκιμάζοντας τόσο τις γνώσεις όσο και τη διαχείριση του διαθέσιμου χρόνου από τους υποψηφίους.

Συνολικά, πρόκειται για ένα διαγώνισμα κλιμακούμενης δυσκολίας, χωρίς ιδιαίτερες εκπλήξεις, που επέτρεπε στους καλά προετοιμασμένους μαθητές να αναδείξουν το επίπεδο των γνώσεών τους.

Τα θέματα

Το υπουργείο έδωσε πριν από λίγο στη Δημοσιότητα τα θέματα στα οποία διαγωνίζονται οι υποψήφιοι.