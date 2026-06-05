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Με το μάθημα των Λατινικών συνεχίστηκαν σήμερα (05/06) οι πανελλήνιες εξετάσεις για τα ΓΕΛ.

Σύμφωνα με την πρώτη εκτίμηση των καθηγητών του Φροντιστηρίου «Ορόσημο» του Πειραιά, τα θέματα έχουν ως εξής:

Τα θέματα δεν παρουσιάζουν ιδιαίτερες δυσκολίες. Εξυπακούεται ότι ένας καλά προετοιμασμένος υποψήφιος μπορεί να αγγίξει το άριστα.

Το ψηφιακό ΒΗΜΑ, σε συνεργασία με το Φροντιστήριο Ορόσημο Πειραιά & Ραφήνας, θα σας προσφέρει πλήρη ενημέρωση παρουσιάζοντας τις εκτιμήσεις των θεμάτων και τις απαντήσεις τους.

Τα θέματα

Το υπουργείο έδωσε πριν από λίγο στη Δημοσιότητα τα θέματα στα οποία διαγωνίζονται οι υποψήφιοι.