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Η κυβέρνηση προχωρά στην αύξηση του ακατάσχετου ορίου των τραπεζικών λογαριασμών στα 1.600 ευρώ, από τα 1.250 ευρώ που ίσχυαν έως σήμερα, ενισχύοντας την προστασία χιλιάδων πολιτών που έχουν οφειλές προς το Δημόσιο ή τα τραπεζικά ιδρύματα.

Την ανακοίνωση έκανε από το βήμα της Βουλής ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Στράτος Σιμόπουλος.

Ο υπουργός χαρακτήρισε την αύξηση, που αντιστοιχεί σε ποσοστό περίπου 28%, ως ένα μέτρο με έντονο κοινωνικό πρόσημο, υπογραμμίζοντας ότι ενισχύει το αίσθημα ασφάλειας και δικαιοσύνης για τους πολίτες. Παράλληλα, σημείωσε πως το ακατάσχετο όριο είχε καθοριστεί στα 1.250 ευρώ κατά τη διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, επισημαίνοντας ότι το συγκεκριμένο ποσό αντανακλούσε τις ιδιαίτερα δύσκολες δημοσιονομικές συνθήκες της εποχής.