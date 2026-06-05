Κάντε TO BHMA προτιμώμενη πηγή

Συναγερμός σήμανε στο ρουμανικό λιμάνι της Κωστάντζα στη Μαύρη Θάλασσα, όταν μη επανδρωμένο σκάφος επιφανείας (drone), παρόμοιο με εκείνα που χρησιμοποιούνται στον πόλεμο της Ουκρανίας, αυτοανατινάχθηκε χωρίς να προκαλέσει θύματα ή υλικές ζημιές.

Σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας της Ρουμανίας, το θαλάσσιο drone εντοπίστηκε στο πολιτικό λιμάνι της πόλης και εξερράγη περίπου στις 10:30 τοπική ώρα. Οι αρχές διευκρίνισαν ότι το συγκεκριμένο σκάφος δεν ανήκει στο οπλοστάσιο των ρουμανικών ενόπλων δυνάμεων.

Το περιστατικό σημειώθηκε κοντά σε τερματικό σταθμό πετρελαίου, γεγονός που προκάλεσε άμεση κινητοποίηση των αρχών ασφαλείας και των λιμενικών υπηρεσιών.

Πληροφορίες ότι βρέθηκαν και άλλα drones

Νωρίτερα, το ρουμανικό ειδησεογραφικό δίκτυο Digi24 είχε μεταδώσει πληροφορίες για έκρηξη μη επανδρωμένου σκάφους στην περιοχή της Κωστάντζα. Σύμφωνα με το ίδιο μέσο, μετά το συμβάν εντοπίστηκαν ακόμη τρία θαλάσσια drones στις ακτές της Ρουμανίας, επικαλούμενο πηγές που δεν κατονομάζονται.

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστή η προέλευση των μη επανδρωμένων σκαφών ούτε οι συνθήκες υπό τις οποίες βρέθηκαν στα ρουμανικά χωρικά ύδατα. Οι έρευνες των αρμόδιων αρχών βρίσκονται σε εξέλιξη.

Το περιστατικό αναζωπυρώνει τις ανησυχίες για την ασφάλεια στη Μαύρη Θάλασσα, όπου η χρήση θαλάσσιων drones έχει αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια στο πλαίσιο του πολέμου μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας.