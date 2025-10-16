Τηλεφωνική συνομιλία με τον Βλαντίμιρ Πούτιν, με αφορμή τους Tomahawk που ετοιμάζεται να δώσει στην Ουκρανία, θα έχει ο Ντόναλντ Τραμπ σήμερα, ενόψει της συνάντησης του στον Λευκό Οίκο με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι αύριο.

Την πληροφορία μεταδίδει το Axios που επικαλείται πηγές με γνώση του θέματος. Η πληροφορία αυτή έρχεται να επιβεβαιώσει ισχυρισμούς του ίδιου του Τραμπ τις προηγούμενες ημέρες πως θα έχει σχετική συζήτηση για τον εξοπλισμό της Ουκρανίας με νέα όπλα με τον Ρώσο πρόεδρο. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ είχε πει ότι θα μιλήσει με τον Πούτιν, αφού πρώτα εξέφρασε την απογοήτευση του από την στάση της Ρωσίας στο ζήτημα της Ουκρανίας τονίζοντας πως: «Είμαι πολύ απογοητευμένος επειδή ο Βλαντίμιρ και εγώ είχαμε μια πολύ καλή σχέση, πιθανώς εξακολουθούμε να έχουμε. Πρέπει πραγματικά να διευθετήσει αυτόν τον πόλεμο. Και ξέρετε ότι έχουν μεγάλες ουρές περιμένοντας βενζίνη στη Ρωσία αυτή τη στιγμή… Και ξαφνικά η οικονομία του θα καταρρεύσει».

Ήδη με την διαρροή της πληροφορίας για συνομιλία των δύο από το Axios, εκτιμάται ότι στην ουσία ο Τραμπ θα δώσει τελεσίγραφο στον Βλαντίμιρ Πούτιν, με την παράδοση των Tomahawk και άλλων οπλικών συστημάτων να δρουν ως φόβητρο.