Με κριτική διάθεση εμφανίστηκε στη Βουλή ο Κυριάκος Μητσοτάκης, σηκώνοντας το γάντι απέναντι στην αντιπολίτευση για τη στάση των κομμάτων σε θέματα εξωτερικής πολιτικής, ενώ βρήκε την ευκαιρία να παρουσιάσει τα «έργα» της κυβέρνησης στον ευαίσθητο τομέα της διπλωματίας.

Από την έναρξη της ομιλίας του ο Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε «είμαι περήφανος γιατί η Ελλάδα σήμερα το 2025 στέκεται όρθια και περήφανη με εμπιστοσύνη στις δυνάμεις της. Ως ένας ισότιμος εταίρος, πυλώνας σταθερότητας, κόμβος ενέργειας, γέφυρα διεθνών συνεργασιών χωρίς να ακολουθεί εξελίξεις αλλά να προσπαθεί πάντα να τις συνδιαμορφώσει».

Οι αναφορές Μητσοτάκη σε Άμυνα, Μονή Σινά, Λιβύη και Συρία

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην αναβάθμιση της Άμυνας στη χώρα μας, σημειώνοντας εμφατικά «πού ήμασταν το 19 και που σήμερα; Η αλήθεια είναι ότι σήμερα η πατρίδα μας έχει ήδη 24 υπερσύγχρονα Rafale, 42 αναβαθμισμένα F16 με προοπτικά τα 83, το 2028 τα πρώτα από τα 20 F35 που έχουν ήδη συμβασιοποιηθεί, ενώ για τις Bellharra είπε ότι θα καταπλεύσει η πρώτη πριν το τέλος του έτους και θα προστεθούν άλλες τρεις.

Μιλώντας για τη Μονή Σινά, ο κ. Μητσοτάκης, είπε ότι «υπάρχει προκαταρκτική κοινή κατανόηση μεταξύ των δύο πλευρών» σημειώνοντας παρόλα αυτά πως τον τελευταίο λόγο θα τον έχει Ιερά Σιναϊτική Αδελφότητα. Όμως, επέμεινε ότι διασφαλίζεται ο αναλλοίωτος ο χαρακτήρας της μονής. «Υφίσταται μέριμνα για την παραμονή των μοναχών. Καθίσταται ένα από τα κέντρα της ορθοδοξίας με την ελληνική συμμετοχή να είναι παρούσα».

Για τη Λιβύη, ο πρωθυπουργός αφού μίλησε για την επανεκκίνηση των διαδικασιών για την οριοθέτηση θαλάσσιων ζωνών, αναφέρθηκε στο μεταναστευτικό λέγοντας ότι έχουν μειωθεί οι ροές τονίζοντας όμως ότι πρέπει να επιδιώξει η Αθήνα καλύτερη συνεργασία, ειδικότερα με την Ανατολική Λιβύη.

Για τη Συρία, μετά και τη συνάντηση που είχε με τον μεταβατικό πρόεδρο στη Νέα Υόρκη, ο πρωθυπουργός είπε πως του υπογράμμισε το θέμα των χριστιανικών μειονοτήτων.

«Ήρεμα νερά» στα ελληνοτουρκικά και αιχμές σε Ανδρουλάκη – Κασσελάκη

Ιδιαίτερο βάρος έδωσε ο πρωθυπουργός στα ελληνοτουρκικά, υπογραμμίζοντας με έμφαση την ανάγκη ήρεμων νερών. Όπως είπε καυστικά «αναρωτιέμαι γιατί και πώς κάποιοι κατακρίνουν τόσο εύκολα αυτή την πολιτική των ήρεμων νερών; Τι θέλουμε; Ταραγμένα νερά; Φουρτούνες και εντάσεις; Θα συνιστούσα και σήμερα πολύ μεγαλύτερη αυτοσυγκράτηση από τους ψευτοπατριώτες από την ασφάλεια του καναπέ τους και όσους μάχονται από τα χαρακώματα του υπολογιστή τους»

Υπογράμμισε, όμως, την ανάγκη να αρθεί η πολιτική πολέμου και πως μοναδική διαφορά είναι η οριοθέτηση ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδας στην Ανατολική Μεσόγειο. Και όπως τόνισε «η σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο δεν μπορεί να αποκατασταθεί πλήρως αν δεν λυθεί με δίκαιο τρόπο το Κυπριακό».

Ο κ. Μητσοτάκης δεν άφησε και τις προσωπικές αιχμές απ έξω από την τοποθέτηση του. Προς τον Νίκο Ανδρουλάκης είπε ότι «όταν λέγατε ότι η Ελλάδα δεν είναι ασφαλής απέναντι σε Τουρκία με safe δεν το γνωρίζατε αυτό; Ήταν άγνοια ή ήταν κάτι χειρότερο. Θα ήθελα να το ακούσω. Για την Ελλάδα κανένα ζήτημα συμμετοχής της ευρώπης στο προγραμμα safe εάν δεν αντιμετωπιστούν τα πάγια αιτήματα όπως η άρση casus belli και γκρίζες ζώνες». Στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, απέδωσε νευρικότητα, λέγοντας πως « οφείλεται μάλλον στους απόντες και όχι στους παρόντες».

«Μία φωνή στα εθνικά θέματα»

Ο κ. Μητσοτάκης κατέληξε στην ομιλία του, αφού αναφέρθηκε στις ΗΠΑ και το Ουκρανικό, με επίθεση προς σύσσωμη την αντιπολίτευση. «Η εξωτερική πολιτική δεν οριοθετεί μια κυβερνητική επιλογή που επιδιώκει την γενική επιδοκιμασία. Αλλά πηγή πλεύσης ενός κυρίαρχου κράτους που τον οδηγεί στον προορισμό του. Υπερβαίνει τους κομματικούς κύκλους. Οι διαφωνίες είναι επιβεβλημένες και θεμιτές, όταν όμως μιλούμε για ασφάλεια πατρίδας μας, θα ήταν καλό να μιλάμε με μια φωνή».

Πρόσθεσε, πως ο υπουργός Εξωτερικών συναντά και ενημερώνει τακτικά τα άλλα κόμματα και τότε, «πίσω από κλειστές πόρτες η συμφωνία και η δυνατότητα συγκλίσεων φτάνει σε μεγάλο βαθμό και με το που βγαίνετε λέτε τα αντίθετα».