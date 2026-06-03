5 το πρωί: Στη Βουλή η πρόταση ΝΔ για Συνταγματική Αναθεώρηση – Διαλύεται η Νέα Αριστερά – Καμπανάκι για νέο Ελ Νίνιο
Την πρόταση της για τη συνταγματική αναθεώρηση κατέθεσε χθες η Νέα Δημοκρατία, με τα κόμματα της αντιπολίτευσης να έχουν ήδη λάβει θέσεις μάχης. Την ίδια στιγμή, η μαζική αποχώρηση στελεχών της Νέας Αριστεράς δρομολογεί νέες εξελίξεις στο πολιτικό σκηνικό
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Ανοίγει ο δρόμος προς τη Συνταγματική Αναθεώρηση
- Οι άξονες της ΝΔ: Η Νέα Δημοκρατία κατέθεσε τις προτάσεις της για τη Συνταγματική Αναθεώρηση, ανοίγοντας τη διαδικασία αλλαγών σε 30 άρθρα του Συντάγματος. Οι προτεινόμενες μεταρρυθμίσεις αφορούν, μεταξύ άλλων, την ευθύνη υπουργών, τη λειτουργία της Δικαιοσύνης, τη μονιμότητα στο Δημόσιο και την ανώτατη εκπαίδευση, ενώ περιλαμβάνουν και πρόταση για εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας με μία εξαετή θητεία.
- Τα επόμενα βήματα στη Βουλή: Μετά την κατάθεση της πρότασης, θα συσταθεί Επιτροπή Αναθεώρησης του Συντάγματος, η οποία θα επεξεργαστεί τις προτεινόμενες διατάξεις πριν αυτές συζητηθούν στην Ολομέλεια. Για να προχωρήσει η διαδικασία απαιτούνται δύο ψηφοφορίες με αυξημένες πλειοψηφίες, σύμφωνα με τις προβλέψεις του Συντάγματος.
- Πώς θα κινηθεί η αντιπολίτευση; Τα κόμματα της αντιπολίτευσης έχουν ήδη προαναγγείλει ότι θα επιδιώξουν να διατηρηθεί η απαίτηση αυξημένης πλειοψηφίας 180 βουλευτών στην επόμενη Βουλή, η οποία θα κληθεί να οριστικοποιήσει τις αναθεωρημένες διατάξεις. Η κυβερνητική πρωτοβουλία αναμένεται έτσι να αποτελέσει πεδίο έντονης πολιτικής αντιπαράθεσης τους επόμενους μήνες.
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Ραγδαίες εξελίξεις στη Νέα Αριστερά μετά τις αποχωρήσεις
- Διαλύθηκε η Κ.Ο.: Επτά βουλευτές και 150 στελέχη ανακοίνωσαν την αποχώρησή τους από τη Νέα Αριστερά, χαρακτηρίζοντας την απόφαση «δύσκολη αλλά αναγκαία». Η εξέλιξη οδηγεί στη διάλυση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του κόμματος, ενώ η Έφη Αχτσιόγλου γνωστοποίησε ότι παραδίδει και τη βουλευτική της έδρα.
- Αντιπαράθεση για ΕΛ.Α.Σ. και Τσίπρα: Η ηγεσία της Νέας Αριστεράς συνδέει τις αποχωρήσεις με τη δημιουργία του κόμματος ΕΛ.Α.Σ. από τον Αλέξη Τσίπρα, ασκώντας κριτική σε ένα «προσωποπαγές και αρχηγικό» εγχείρημα. Παράλληλα, τονίζει ότι η αποχώρηση των στελεχών αποδυναμώνει συνολικά την αριστερή αντιπολίτευση απέναντι στην κυβέρνηση.
- «Ειλημμένη απόφαση»: Ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης χαρακτήρισε την αποχώρηση των επτά βουλευτών «ειλημμένη απόφαση εδώ και αρκετό καιρό», αποδίδοντάς την σε στρατηγικές εσωτερικές διαφωνίες. Παράλληλα, έκανε λόγο για κρίση αξιοπιστίας στον προοδευτικό χώρο και υποστήριξε ότι υπάρχει πολιτικό κενό που πρέπει να καλυφθεί μέσα από την ανασύνθεση των δυνάμεων της Αριστεράς ενόψει των επόμενων εκλογών.
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Καλαμάτα: Τη σκότωσε με 45 μαχαιριές
- Ακραία βιαιότητα: Τα στοιχεία της ιατροδικαστικής αποκάλυψαν τον άγριο τρόπο που σκότωσε τη 39χρονη ο σύζυγός της. Το θύμα δέχτηκε 45 μαχαιριές, με γρήγορα και συνεχόμενα χτυπήματα, ενώ συνολικά στο σώμα της εντοπίστηκαν περισσότερα από 100 τραύματα.
- Πάλεψε για τη ζωή της: Στα χέρια της 39χρονης εντοπίστηκαν δεκάδες αμυντικά τραύματα, γεγονός που αποδεικνύει ότι έδωσε σκληρή μάχη για να προστατευτεί από το δράστη. Η γυναίκα βρέθηκε σε εμβρυϊκή στάση, στην προσπάθειά της να προστατεύσει τα ζωτικά της όργανα.
- Οι καταγγελίες που αγνοήθηκαν: Η 39χρονη είχε πει στους φίλους της «αν χαθώ, κάτι έχει γίνει». Όταν δεν έδινε σημεία ζωής εκείνοι κάλεσαν την Αστυνομία. Ωστόσο, επειδή η έντρομη γυναίκα αρνήθηκε τα πάντα, οι αστυνομικοί είπαν στους φίλους της να μην ανακατεύονται, προκειμένου να μην μπλέξουν.
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Φόβοι για νέο Ελ Νίνιο έως τον Νοέμβριο
- Συναγερμός από ΟΗΕ: Για υψηλή πιθανότητα (έως 90%) επανεμφάνισης του Ελ Νίνιο έως τον Νοέμβριο προειδοποιεί ο ΟΗΕ, με τους μετεωρολόγους να κάνουν λόγο για πιθανό «μέτριας έως ισχυρής έντασης» επεισόδιο. Η εξέλιξη αναμένεται να ενισχύσει τα ακραία καιρικά φαινόμενα σε παγκόσμια κλίμακα.
- Αβεβαιότητα αλλά αυξημένος κίνδυνος: Εξαιτίας των διαφορετικών εκτιμήσεων των μοντέλων, ο Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός επισημαίνει ότι η εικόνα παραμένει αβέβαιη, με τη Γενική Γραμματέα να τονίζει πως δεν υπάρχουν ακόμη ενδείξεις για μια κοινά αποδεκτή πρόβλεψη ως προς την ένταση του φαινομένου. Σε κάθε περίπτωση, όμως, ο ΟΗΕ προειδοποιεί για επιδείνωση της κλιματικής κρίσης.
- Παγκόσμιες επιπτώσεις: Το προηγούμενο ισχυρό Ελ Νίνιο συνέβαλε σε ιστορικά υψηλές θερμοκρασίες το 2024, ενώ οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι η επόμενη φάση μπορεί να εντείνει την επισιτιστική ανασφάλεια και τα ακραία φαινόμενα, από ξηρασίες σε Αυστραλία και Ασία έως πλημμύρες σε Νότια Αμερική και Αφρική.
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Νέα μέτρα για ληξιπρόθεσμα χρέη
- Έκτακτη ρύθμιση έως 72 δόσεων: Αφορά παλιά χρέη (βεβαιωμένα έως 31/12/2023) που έμειναν αρρύθμιστα έως τον Απρίλιο του 2026. Η πλατφόρμα ανοίγει τον Ιούνιο, με ελάχιστη δόση τα 30 ευρώ, επιτόκιο 5,84% και προϋπόθεση να έχουν πληρωθεί ή ρυθμιστεί τα χρέη του 2024 και μετά.
- Διεύρυνση εξωδικαστικού και άρση κατασχέσεων: Το όριο ένταξης στον εξωδικαστικό μηχανισμό πέφτει στις 5.000 ευρώ (από 10.000) για έως 240 δόσεις με «κούρεμα» χρέους. Oι μπλοκαρισμένοι τραπεζικοί λογαριασμοί θα απελευθερώνονται (μόνο μία φορά) με την καταβολή του 25% της οφειλής, εφόσον το υπόλοιπο ρυθμιστεί.
- Προστασία κύριας κατοικίας για ευάλωτους: Μέσω του νέου Φορέα Απόκτησης Ακινήτων (έως το φθινόπωρο), το κράτος θα αγοράζει το σπίτι του οφειλέτη και θα του το επαναμισθώνει για 12 χρόνια με επιδοτούμενο ενοίκιο (70-210 ευρώ). Στη λήξη της περιόδου, ο δικαιούχος θα έχει το αποκλειστικό δικαίωμα να το επαναγοράσει.
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