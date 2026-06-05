Συνεχίστηκαν σήμερα (5/6) οι Πανελλήνιες εξετάσεις με το μάθημα της Χημείας για τους υποψήφιους των Θετικών σπουδών και σπουδών Υγείας.
Ακολουθούν οι απαντήσεις στα θέματα από τους καθηγητές του Φροντιστηρίου Ορόσημο Πειραιά.
- Το ψηφιακό ΒΗΜΑ, σε συνεργασία με το Φροντιστήριο Ορόσημο Πειραιά & Ραφήνας, θα σας προσφέρει πλήρη ενημέρωση παρουσιάζοντας τις εκτιμήσεις των θεμάτων και τις απαντήσεις τους.
Οι απαντήσεις στην Πληροφορική
ΘΕΜΑ Α
Α1. 1. ΣΩΣΤΟ 2. ΛΑΘΟΣ 3. ΣΩΣΤΟ 4. ΛΑΘΟΣ 5. ΛΑΘΟΣ
Α2. Σελίδα 38 -39 (βιβλίο συμπληρωματικού εκπαιδευτικού υλικού)
Α3. Σελίδα 56 (βιβλίο Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγρ. Περιβάλλον)
Α4. 1. γ 2. α 3. β 4. γ 5. γ
ΘΕΜΑ Β
B1.
Β2.
ΔΙΑΒΑΣΕ Χ
Ψ <– Χ^2
ΓΡΑΨΕ Ψ
ΟΣΟ Χ<>0 ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ
ΔΙΑΒΑΣΕ Χ
Ψ <— Χ^2
ΓΡΑΨΕ Ψ
ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
Β3.
- 3
- 2
- 99
- -2
Θέμα Γ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΜΑ_Γ
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ
ΑΚΕΡΑΙΕΣ :Ι,ΑΠΟΘ[150],ΠΛΠΕΛ,ΠΛΕΞ,FL,ΑΡΥΠ,ΑΡΚ
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ :ΠΟΣ
ΑΡΧΗ
ΓΙΑ Ι ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 150
ΑΡΧΗ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
ΔΙΑΒΑΣΕ ΑΠΟΘ[Ι]
ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ ΑΠΟΘ[Ι]>0
ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
ΠΛΠΕΛß0 ! ΠΛΗΘΟΣ ΠΕΛΑΤΩΝ
ΠΛΕΞß0 ! ΓΙΑ Γ5
FLß0
ΔΙΑΒΑΣΕ ΑΡΥΠ ! ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΟΣΟ ΑΡΥΠ<>0 ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ
ΠΛΠΕΛßΠΛΠΕΛ+1
ΔΙΑΒΑΣΕ ΑΡΚ ! ΕΠΙΘΥΜΗΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΟΥΤΙΩΝ
ΑΝ ΑΠΟΘ[ΑΡΥΠ]>=AΡΚ ΤΟΤΕ
ΠΛΕΞßΠΛΕΞ+1
ΑΠΟΘ[ΑΡΥΠ]ßΑΠΟΘ[ΑΡΥΠ]-ΑΡΚ
ΑΛΛΙΩΣ_ΑΝ ΑΠΟΘ[ΑΡΥΠ]=0 ΤΟΤΕ
ΓΡΑΨΕ ‘ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΠΟΘΕΜΑ’
ΑΛΛΙΩΣ
ΑΠΟΘ[ΑΡΥΠ]ß0
ΤΕΛΟΣ_ΑΝ
ΑΝ ΑΠΟΘ [ΑΡΥΠ]=0 ΚΑΙ FL=0 TOTE
FLß1
ΓΡΑΨΕ ‘ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ ΠΡΩΤΟ ΤΟ ΑΠΟΘΕΜΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ’,ΑΡΥΠ
ΤΕΛΟΣ_ΑΝ
ΔΙΑΒΑΣΕ ΑΡΥΠ
ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
ΑΝ FL=0 TOTE
ΓΡΑΨΕ ‘ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΝΑ ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ ΤΟ ΑΠΟΘΕΜΑ’
ΤΕΛΟΣ_ΑΝ
ΠΟΣß ΠΛΕΞ/ΠΛΠΕΛ*100
ΓΡΑΨΕ ΠΟΣ,΄%’
ΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Θέμα Δ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΜΑ_Δ
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ
ΑΚΕΡΑΙΕΣ: Ι, J, Θ, ΜΙΝΗΜ, ΚΑΤ[15,30], ΜΙΝ
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ: ΜΟ[15], Τ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ: ΟΝ[15], Χ, Τ2
ΑΡΧΗ
!Δ1
ΓΙΑ Ι ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 15
ΔΙΑΒΑΣΕ ΟΝ[Ι]
ΓΙΑ J ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 30
ΑΡΧΗ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
ΔΙΑΒΑΣΕ ΚΑΤ[Ι,J]
ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ ΚΑΤ[Ι,J]>0
ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
!Δ2
ΓΙΑ Ι ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 15
ΜΟ[Ι] <— ΜΕΣΟΣ(ΚΑΤ,Ι)
ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
!Δ3
ΔΙΑΒΑΣΕ Χ
Θ <— 0
ΓΙΑ Ι ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 15
ΑΝ ΟΝ[Ι]=Χ ΤΟΤΕ
Θ <— Ι
ΤΕΛΟΣ_ΑΝ
ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
ΑΝ Θ=0 ΤΟΤΕ
ΓΡΑΨΕ ‘Το μοντέλο ΤΝ δεν υπάρχει’
ΑΛΛΙΩΣ
ΜΙΝ <— ΚΑΤ[Θ,1]
ΜΙΝΗΜ <— 1
ΓΙΑ J ΑΠΟ 2 ΜΕΧΡΙ 30
ΑΝ ΚΑΤ[Θ,J]<ΜΙΝ ΤΟΤΕ
ΜΙΝ <— ΚΑΤ[Θ,J]
ΜΙΝΗΜ <— J
ΤΕΛΟΣ_ΑΝ
ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
ΓΡΑΨΕ ΜΙΝΗΜ
ΤΕΛΟΣ_ΑΝ
!Δ4
ΓΙΑ Ι ΑΠΟ 2 ΜΕΧΡΙ 15
ΓΙΑ J ΑΠΟ 15 ΜΕΧΡΙ Ι ΜΕ_ΒΗΜΑ -1
ΑΝ ΜΟ[J]>MO[J-1] TOTE
T <— MO[J]
MO[J] <— MO[J-1]
MO[J-1] <— T
T2 <— ON[J]
ON[J] <— ON[J-1]
ON[J-1] <— T2
ΤΕΛΟΣ_ΑΝ
ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
ΓΙΑ Ι ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 15
ΓΡΑΨΕ ΟΝ[Ι]
ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
ΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΜΕΣΟΣ(ΚΑΤ, Ι): ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ
ΑΚΕΡΑΙΕΣ: Ι, J, S, ΚΑΤ[15,30]
ΑΡΧΗ
S <— 0
ΓΙΑ J ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 30
S <— S+ KAT[I,J]
ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
ΜΕΣΟΣ <— S/30
ΤΕΛΟΣ_ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ