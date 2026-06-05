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Συνεχίστηκαν σήμερα (5/6) οι Πανελλήνιες εξετάσεις με το μάθημα της Χημείας για τους υποψήφιους των Θετικών σπουδών και σπουδών Υγείας.

Ακολουθούν οι απαντήσεις στα θέματα από τους καθηγητές του Φροντιστηρίου Ορόσημο Πειραιά.

  • Το ψηφιακό ΒΗΜΑ, σε συνεργασία με το Φροντιστήριο Ορόσημο Πειραιά & Ραφήνας, θα σας προσφέρει πλήρη ενημέρωση παρουσιάζοντας τις εκτιμήσεις των θεμάτων και τις απαντήσεις τους.

Οι απαντήσεις στην Πληροφορική

ΘΕΜΑ Α

Α1. 1. ΣΩΣΤΟ 2. ΛΑΘΟΣ 3. ΣΩΣΤΟ 4. ΛΑΘΟΣ 5. ΛΑΘΟΣ

Α2. Σελίδα 38 -39 (βιβλίο συμπληρωματικού εκπαιδευτικού υλικού)

Α3. Σελίδα 56  (βιβλίο Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγρ.  Περιβάλλον)

Α4.   1. γ     2. α     3. β     4. γ     5. γ

ΘΕΜΑ Β

B1.

Β2.

ΔΙΑΒΑΣΕ Χ

Ψ <– Χ^2

ΓΡΑΨΕ Ψ

ΟΣΟ Χ<>0 ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ

ΔΙΑΒΑΣΕ Χ

Ψ <— Χ^2

ΓΡΑΨΕ Ψ

ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

Β3.

  1. 3
  2. 2
  3. 99
  4. -2

Θέμα Γ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΜΑ_Γ

ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ

ΑΚΕΡΑΙΕΣ :Ι,ΑΠΟΘ[150],ΠΛΠΕΛ,ΠΛΕΞ,FL,ΑΡΥΠ,ΑΡΚ

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ :ΠΟΣ

ΑΡΧΗ

ΓΙΑ Ι ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 150

ΑΡΧΗ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

ΔΙΑΒΑΣΕ ΑΠΟΘ[Ι]

ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ ΑΠΟΘ[Ι]>0

ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

ΠΛΠΕΛß0     ! ΠΛΗΘΟΣ ΠΕΛΑΤΩΝ

ΠΛΕΞß0        ! ΓΙΑ Γ5

FLß0

ΔΙΑΒΑΣΕ ΑΡΥΠ                ! ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΟΣΟ ΑΡΥΠ<>0 ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ

ΠΛΠΕΛßΠΛΠΕΛ+1

ΔΙΑΒΑΣΕ ΑΡΚ               ! ΕΠΙΘΥΜΗΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΟΥΤΙΩΝ

ΑΝ ΑΠΟΘ[ΑΡΥΠ]>=AΡΚ ΤΟΤΕ

ΠΛΕΞßΠΛΕΞ+1

ΑΠΟΘ[ΑΡΥΠ]ßΑΠΟΘ[ΑΡΥΠ]-ΑΡΚ

ΑΛΛΙΩΣ_ΑΝ ΑΠΟΘ[ΑΡΥΠ]=0 ΤΟΤΕ

ΓΡΑΨΕ ‘ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΠΟΘΕΜΑ’

ΑΛΛΙΩΣ

ΑΠΟΘ[ΑΡΥΠ]ß0

ΤΕΛΟΣ_ΑΝ

ΑΝ ΑΠΟΘ [ΑΡΥΠ]=0 ΚΑΙ FL=0 TOTE

FLß1

ΓΡΑΨΕ ‘ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ ΠΡΩΤΟ ΤΟ ΑΠΟΘΕΜΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ’,ΑΡΥΠ

ΤΕΛΟΣ_ΑΝ

ΔΙΑΒΑΣΕ ΑΡΥΠ

ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

ΑΝ FL=0 TOTE

ΓΡΑΨΕ ‘ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΝΑ ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ ΤΟ ΑΠΟΘΕΜΑ’

ΤΕΛΟΣ_ΑΝ

ΠΟΣß ΠΛΕΞ/ΠΛΠΕΛ*100

ΓΡΑΨΕ ΠΟΣ,΄%’

ΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Θέμα Δ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΜΑ_Δ

ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ

ΑΚΕΡΑΙΕΣ: Ι, J, Θ, ΜΙΝΗΜ, ΚΑΤ[15,30], ΜΙΝ

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ: ΜΟ[15], Τ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ: ΟΝ[15], Χ, Τ2

ΑΡΧΗ

!Δ1

ΓΙΑ Ι ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 15

ΔΙΑΒΑΣΕ ΟΝ[Ι]

ΓΙΑ J ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 30

ΑΡΧΗ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

ΔΙΑΒΑΣΕ ΚΑΤ[Ι,J]

ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ ΚΑΤ[Ι,J]>0

ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

!Δ2

ΓΙΑ Ι ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 15

ΜΟ[Ι] <— ΜΕΣΟΣ(ΚΑΤ,Ι)

ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

!Δ3

ΔΙΑΒΑΣΕ Χ

Θ <— 0

ΓΙΑ Ι ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 15

ΑΝ ΟΝ[Ι]=Χ ΤΟΤΕ

Θ <— Ι

ΤΕΛΟΣ_ΑΝ

ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

ΑΝ Θ=0 ΤΟΤΕ

ΓΡΑΨΕ ‘Το μοντέλο ΤΝ δεν υπάρχει’

ΑΛΛΙΩΣ

ΜΙΝ <— ΚΑΤ[Θ,1]

ΜΙΝΗΜ <— 1

ΓΙΑ J ΑΠΟ 2 ΜΕΧΡΙ 30

ΑΝ ΚΑΤ[Θ,J]<ΜΙΝ ΤΟΤΕ

ΜΙΝ <— ΚΑΤ[Θ,J]

ΜΙΝΗΜ <— J

ΤΕΛΟΣ_ΑΝ

ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

ΓΡΑΨΕ ΜΙΝΗΜ

ΤΕΛΟΣ_ΑΝ

!Δ4

ΓΙΑ Ι ΑΠΟ 2 ΜΕΧΡΙ 15

ΓΙΑ J ΑΠΟ 15 ΜΕΧΡΙ Ι ΜΕ_ΒΗΜΑ -1

ΑΝ ΜΟ[J]>MO[J-1] TOTE

T <— MO[J]

MO[J] <— MO[J-1]

MO[J-1] <— T

T2 <— ON[J]

ON[J] <— ON[J-1]

ON[J-1] <— T2

ΤΕΛΟΣ_ΑΝ

ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

ΓΙΑ Ι ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 15

ΓΡΑΨΕ ΟΝ[Ι]

ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

ΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΜΕΣΟΣ(ΚΑΤ, Ι): ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ

ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ

ΑΚΕΡΑΙΕΣ: Ι, J, S, ΚΑΤ[15,30]

ΑΡΧΗ

S <— 0

ΓΙΑ J ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 30

S <— S+ KAT[I,J]

ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

ΜΕΣΟΣ <— S/30

ΤΕΛΟΣ_ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ