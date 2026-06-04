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Ο Νίκος Ανδρουλάκης θα βρεθεί σήμερα το απόγευμα στη Νέα Ιωνία και θα μιλήσει στην πλατεία Σημηριώτη, επικοινωνώντας ο ίδιος τις θέσεις του κόμματος για την οικονομία και τα ζητήματα της καθημερινότητας. Αυτή είναι μία ακόμη από τις κινήσεις εξωστρέφειας που επιχειρεί η Χαριλάου Τρικούπη και εντάσσεται στο πλαίσιο των προγραμματισμένων δράσεων που κάνει το ΠαΣοΚ στην Αττική, μια περιοχή που εδώ και μία δεκαετία αποτελεί την εκλογική αχίλλειο πτέρνα του κόμματος.

Οι δημοσκοπήσεις και τα σενάρια ανασχηματισμού

Αυτό ωστόσο που δείχνει να απασχολεί περισσότερο τη Χαριλάου Τρικούπη αυτή τη στιγμή, δεν είναι εξορμήσεις, αλλά οι δημοσκοπήσεις και η υποχώρηση του ΠαΣοΚ από τη δεύτερη θέση. Η αιτία είναι προφανώς η δημιουργία δύο νέων κομμάτων των οποίων ηγούνται η Μαρία Καρυστιάνου και ο Αλέξης Τσίπρας. Κόμματα που φέρνουν ανακατατάξεις στο πολιτικό σκηνικό και μέχρι στιγμής προκαλούν απώλειες στο ΠαΣοΚ. Η τακτική του κόμματος το επόμενο διάστημα απέναντι στα δύο αυτά νέα κόμματα, καθώς και όλες οι πολιτικές εξελίξεις, αναμένεται να συζητηθούν την Παρασκευή στο Πολιτικό Συμβούλιο.

Η συνεδρίαση της Παρασκευής ενδεχομένως να κρύβει εκπλήξεις και ανακοινώσεις, καθώς ο Νίκος Ανδρουλάκης μελετά το ενδεχόμενο εσωτερικού ανασχηματισμού. Ο Κοινοβουλευτικός Τομέας Ελέγχου των Οικονομικών, που ανήκε μέχρι πρότινος στον σημερινό αντιπρόεδρο της Βουλής, Πάρι Κουκουλόπουλο, πρέπει να καλυφθεί, και η ανακοίνωση οποιουδήποτε ονόματος από την Κοινοβουλευτική Ομάδα θα φέρει καραμπόλες και αλλαγές στη σύνθεση της σκιώδους κυβέρνησης του ΠαΣοΚ.

Η δήλωση Δούκα και η παρέμβαση Διαμαντοπούλου

Η συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου όμως γίνεται στη σκιά της δήλωσης του Χάρη Δούκα, η οποία για πολλά από τα μέλη του οργάνου ήταν εκτός γραμμής. Αποτέλεσμα της δήλωσης αυτής ήταν να ανοίξει και μια συζήτηση για διαγραφές. Κορυφαία στελέχη του κόμματος εξηγούν στο «Βήμα» πως η δήλωση αυτή του Δημάρχου Αθηναίων για «προεκλογικές συζητήσεις και μετεκλογικές συνεργασίες» ήταν αχρείαστη και «θολώνει το στίγμα του ΠαΣοΚ σε μια συγκυρία που δέχεται πίεση».

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Παράλληλα, η Άννα Διαμαντοπούλου, όταν ρωτήθηκε σε χθεσινή της τηλεοπτική παρέμβαση, απάντησε πως «δεν χρειάζεται για κανέναν, όσο σημαντικός κι αν είναι, να ξοδεύουμε περισσότερο χρόνο». Η υπεύθυνη πολιτικού σχεδιασμού του ΠαΣοΚ φάνηκε ενοχλημένη από τη διάσταση του θέματος, καθώς η πολιτική συζήτηση, σύμφωνα με την ίδια, πρέπει να περιστρέφεται γύρω από τις δράσεις του ΠαΣοΚ, όπως η διήμερη περιοδεία του Νίκου Ανδρουλάκη στην Ευρυτανία, η οποία πραγματοποιήθηκε με σκοπό την ανάδειξη του δημογραφικού προβλήματος. Όσο για το αν θα βάλει στη συζήτηση της Παρασκευής θέματα στρατηγικής, η ίδια απαντά πως «ό,τι έχω να πω, θα το πω στα όργανα του κόμματος».

Η γραμμή Χριστοδουλάκη, ο «μήνας του μέλιτος» του Τσίπρα και το σχέδιο Γερουλάνου

Ενοχλημένα από τη συζήτηση αυτή εμφανίζονται και άλλα στελέχη, που ανήκουν τόσο στην ηγετική ομάδα όσο και στην ομάδα που στηρίζει τον Μανώλη Χριστοδουλάκη, ο οποίος αποτελεί και τον δεύτερο εσωκομματικό πόλο. Σύμφωνα με πληροφορίες, πάντως, και ο κ. Χριστοδουλάκης συνιστά ψυχραιμία για όσα συμβαίνουν, ενώ συνεργάτες του τονίζουν σχετικά με την εμφάνιση Τσίπρα πως «διανύει τον δικό του μήνα του μέλιτος και το επόμενο διάστημα θα ξεφουσκώσει». Θέση την οποία ασπάζονται αρκετοί στο ΠαΣοΚ, όπως οι Κώστας Τσουκάλας και Παύλος Χρηστίδης, οι οποίοι είναι επίσης μέλη του κορυφαίου καθοδηγητικού οργάνου του κόμματος.

Ο Παύλος Γερουλάνος από την πλευρά του τονίζει —όπως έχει εκφραστεί πολλάκις στο παρελθόν— πως το βάρος πρέπει να πέσει στους πολίτες που σήμερα απέχουν από τις κάλπες. Συνεργάτες του δηλώνουν πως «από τα 3,5 εκατομμύρια της αποχής, εκτιμάται ότι τουλάχιστον 1,5 εκατομμύριο είναι πρώην ψηφοφόροι του ΠαΣοΚ, που δοκίμασαν άλλες επιλογές και σήμερα μένουν σπίτι». Με λίγα λόγια, οι άνθρωποι στους οποίους μπορεί το ΠαΣοΚ να απευθυνθεί είναι περίπου οι τριπλάσιοι από αυτούς που το ψήφισαν στις προηγούμενες εκλογές. «Στόχος, λοιπόν, είναι το πρόγραμμα να φτάσει σε κάθε γωνιά της Ελλάδας και να τους κινητοποιήσει ξανά», όπως σημειώνουν.