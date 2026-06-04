Κάντε TO BHMA προτιμώμενη πηγή

Η πολιτική κλεψύδρα αδειάζει στον ΣΥΡΙΖΑ, που οδηγείται μεθαύριο Σάββατο, σε μια από τις πιο κρίσιμες συνεδριάσεις της Κεντρικής Επιτροπής, από την ημέρα της ίδρυσής του. Μέσα σε κλίμα έντασης, αβεβαιότητας και εσωτερικών συγκρούσεων, θα αποφασιστεί η πορεία από εδώ και πέρα, υπό τη σκιά πλέον, της ΕΛ.Α.Σ. του Αλέξη Τσίπρα και με δεδομένο ότι πολλοί βουλευτές και μέλη της Κ.Ε. οδεύουν προς την αποχώρηση.

Το παρασκήνιο ενός προαναγγελθέντος «διαζυγίου»

Στελέχη με γνώση των παρασκηνιακών διαβουλεύσεων περιγράφουν στο Βήμα μια κατάσταση που θυμίζει περισσότερο προαναγγελία πολιτικού διαζυγίου, παρά εσωκομματική συζήτηση στρατηγικής. Εξάλλου, η δυναμική επιστροφή του Αλ. Τσίπρα, την οποία πάρα πολλοί στον ΣΥΡΙΖΑ περίμεναν καιρό τώρα, επέδρασε καταλυτικά.

Στο επίκεντρο βρίσκεται η πρόταση που φαίνεται, σύμφωνα με τα έως τώρα δεδομένα, να κερδίζει έδαφος τις τελευταίες ώρες: να μην υπάρξει αντιπαραθετικό ψηφοδέλτιο απέναντι στην πολιτική κίνηση του πρώην Πρωθυπουργού και επί 15 χρόνια προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ.

Το «στρατόπεδο» της μη μετωπικής σύγκρουσης με τον Τσίπρα

Σύμφωνα με πληροφορίες του Βήματος, ομάδα βουλευτών και κορυφαίων στελεχών προετοιμάζεται να θέσει οργανωμένα το συγκεκριμένο πλαίσιο στη συνεδρίαση, υποστηρίζοντας ότι μια μετωπική σύγκρουση με τον πρώην πρωθυπουργό θα οδηγήσει σε οριστική περιθωριοποίηση τον ΣΥΡΙΖΑ και θα επιταχύνει την αποσύνθεση των δυνάμεών του.

Newsletter Η ιστορική στήλη του Βήματος στο inbox σου Γίνε μέλος του καθημερινού newsletter που αποκαλύπτει όσα συμβαίνουν στο πολιτικό παρασκήνιο και απόκτησε πρόσβαση σε αποκλειστικό περιεχόμενο. ΕΓΓΡΑΦΗ

Οι ίδιες πηγές επιμένουν ότι η συζήτηση έχει προχωρήσει πολύ περισσότερο απ’ όσο εμφανίζεται δημοσίως. Πίσω από τις κλειστές πόρτες, έχουν ήδη καταγραφεί στρατόπεδα, έχουν γίνει μετρήσεις συσχετισμών και έχουν δοθεί διαβεβαιώσεις για κινήσεις που θα ακολουθήσουν, ανάλογα με την έκβαση της ψηφοφορίας.

Ο ρόλος-κλειδί του Φάμελλου και τα 3 σενάρια της επόμενης μέρας

Όλα τα βλέμματα στρέφονται πλέον στον πρόεδρο του κόμματος, Σωκράτη Φάμελλο, που φαίνεται να κλίνει προς την άποψη ότι δεν πρέπει να υπάρξει αντιπαραθετικό ψηφοδέλτιο στις εκλογές, με το κόμμα Τσίπρα. Η εισήγησή του αναμένεται να καθορίσει το κλίμα και πιθανότατα να λειτουργήσει ως καταλύτης για τις τελικές αποφάσεις. Το πρόβλημα, ωστόσο, είναι ότι καμία από τις επιλογές που βρίσκονται στο τραπέζι, δε φαίνεται ικανή να διατηρήσει την κομματική ενότητα.

Το πρώτο σενάριο είναι η αναβολή των αποφάσεων. Να μετατεθεί δηλαδή η οριστική τοποθέτηση για αργότερα, με στόχο να κερδηθεί πολιτικός χρόνος. Όμως πολλοί στην Κουμουνδούρου θεωρούν ότι η συγκεκριμένη επιλογή ισοδυναμεί με παράταση της κρίσης και όχι με λύση. Υποστηρίζουν ότι θα εξοργίσει, τόσο όσους θεωρούν αναγκαία τη συμπόρευση με τον Αλ. Τσίπρα, όσο και εκείνους που ζητούν καθαρή, αυτόνομη πορεία. Κυρίως όμως, θα εκπέμψει εικόνα αδυναμίας λήψης αποφάσεων.

Το δεύτερο σενάριο είναι και το πλέον εκρηκτικό. Να αποφασίσει ο ΣΥΡΙΖΑ ότι δε θα κατεβάσει αυτόνομο ψηφοδέλτιο και θα στηρίξει μια ευρύτερη πολιτική πρωτοβουλία, υπό τον πρώην πρωθυπουργό. Οι υποστηρικτές αυτής της γραμμής υποστηρίζουν ότι μόνο έτσι μπορεί να υπάρξει προοπτική επανασυσπείρωσης του χώρου. Οι αντίπαλοί τους, όμως, κάνουν λόγο για πολιτική αυτοκατάργηση του κόμματος και προειδοποιούν ότι μια τέτοια επιλογή θα προκαλέσει σφοδρές αντιδράσεις. Ήδη, ο Νίκος Παππάς αντέδρασε έντονα στο σενάριο της αυτοδιάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ και στην ίδια γραμμή κινούνται Ρένα Δούρου και Παύλος Πολάκης, που θέτουν και το θέμα της παράδοσης των βουλευτικών εδρών για όσους αποχωρήσουν από το κόμμα.

Ήδη, στελέχη που κινούνται γύρω από το μπλοκ των διαφωνούντων, εμφανίζονται αποφασισμένα να αμφισβητήσουν ανοικτά την ηγεσία, εάν προκριθεί αυτή η λύση. Ορισμένοι μάλιστα, δεν αποκλείουν ακόμη και πρωτοβουλίες για τη δημιουργία νέου πολιτικού φορέα.

Το τρίτο σενάριο προβλέπει αυτόνομη κάθοδο του ΣΥΡΙΖΑ, με τη συμμετοχή συμμαχικών κινήσεων, προσωπικοτήτων και σχημάτων του ευρύτερου προοδευτικού χώρου. Όμως, αρκετοί βουλευτές θεωρούν ότι θα σημάνει οριστική ρήξη με όσους έχουν ήδη επιλέξει να επενδύσουν πολιτικά σε μια νέα πρωτοβουλία, με επίκεντρο τον Αλ. Τσίπρα.

Το «εκρηκτικό» σενάριο και το «μπλόκο» από Παππά, Δούρου, Πολάκη

Το πιο κρίσιμο στοιχείο, σύμφωνα με συνομιλητές όλων των πλευρών, είναι τι θα συμβεί αμέσως μετά τη συνεδρίαση. Εκεί εντοπίζεται πλέον ο πραγματικός φόβος της ηγεσίας. Γιατί αρκετοί εκτιμούν ότι το Σάββατο δε θα είναι το τέλος της κρίσης, αλλά η απαρχή μιας νέας και ακόμη πιο δραματικής φάσης.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι ομάδα βουλευτών έχει ήδη επεξεργαστεί τα επόμενα βήματά της, σε περίπτωση που η πρόταση για μη αντιπαραθετική στάση απέναντι σε ένα εγχείρημα Τσίπρα, δε γίνει αποδεκτή. Στο συγκεκριμένο στρατόπεδο θεωρούν ότι η ώρα των αποφάσεων έχει φτάσει και ότι δεν υπάρχουν πλέον περιθώρια αναμονής.

Ο μεγάλος φόβος της ηγεσίας για το «μετά» το Σάββατο

Σε αυτό το κλίμα, είναι πολύ ισχυρό το σενάριο μαζικών ανεξαρτητοποιήσεων βουλευτών. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, εάν η συγκεκριμένη πρόταση περί μη αντιπαραθετικού ψηφοδελτίου με την ΕΛ.Α.Σ. απορριφθεί, δεν αποκλείεται, ώρες μετά την Κ.Ε. ή το αργότερο έως τη Δευτέρα, να υπάρξουν 10-12 ανεξαρτητοποιήσεις βουλευτών. Μια τέτοια εξέλιξη θα αλλάξει πλήρως τα πολιτικά δεδομένα.

Το ερώτημα που ήδη τίθεται στις παρασκηνιακές συζητήσεις, δεν είναι μόνο ποιοι θα φύγουν, αλλά και ποιοι θα επιλέξουν να παραδώσουν την έδρα τους. Πρόκειται για ένα θέμα με ισχυρό πολιτικό και συμβολικό φορτίο, το οποίο αναμένεται να βρεθεί στο επίκεντρο των επόμενων ημερών, εφόσον επιβεβαιωθεί το σενάριο των αποχωρήσεων.

Έτσι, η συνεδρίαση του Σαββάτου αποκτά χαρακτηριστικά πολιτικού ορόσημου, καθώς ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται μπροστά στην πιο μεγάλη κρίση της ιστορίας του, που θα σημάνει, πιθανότατα και το τέλος του.