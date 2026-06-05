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Ραγδαίες εξελίξεις σημειώνονται στην υπόθεση της δολοφονίας του πολωνού καθηγητή στην Αγία Παρασκευή, καθώς νεκρή εντοπίστηκε στις γυναικείες φυλακές Κορυδαλλού η πρώην σύζυγός του, η οποία αντιμετώπιζε κατηγορίες ως ηθική αυτουργός του εγκλήματος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η γυναίκα βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις της το βράδυ της Πέμπτης μέσα στο σωφρονιστικό κατάστημα, όπου κρατούνταν προσωρινά για την υπόθεση, με τις πρώτες ενδείξεις να κάνουν λόγο για αυτοκτονία.

Η υπόθεση είχε συγκλονίσει το πανελλήνιο τον Ιούλιο του 2025, όταν ο Πολωνός πανεπιστημιακός δολοφονήθηκε στην Αγία Παρασκευή. Για το έγκλημα είχαν συλληφθεί συνολικά πέντε άτομα, μεταξύ των οποίων και η πρώην σύζυγός του, η οποία κατηγορούνταν ότι είχε οργανώσει τη δολοφονική ενέργεια.

Ως φυσικός αυτουργός της ανθρωποκτονίας είχε κατηγορηθεί ένας άνδρας, με τον οποίο η κατηγορούμενη φερόταν να διατηρούσε προσωπική σχέση, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονταν ακόμη τρία πρόσωπα που φέρονται να είχαν συμμετοχή στην υπόθεση.