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Το Μόναχο, η πρωτεύουσα της Βαυαρίας, είναι η τρίτη μεγαλύτερη πόλη της Γερμανίας μετά το Βερολίνο και το Αμβούργο. Με πληθυσμό περίπου 1,6 εκατ. κατοίκους είναι ένα από τα πιο πλούσια, ζωντανά και όμορφα αστικά κέντρα της Ευρώπης.

Είναι ταυτόχρονα η πιο ακριβή πόλη τις Γερμανίας και μια από τις από τις πόλεις με την καλύτερη ποιότητα ζωής παγκοσμίως.

Το Μόναχο αποτελεί έναν ιδανικό προορισμό για ολιγοήμερες διακοπές, αφού η πτήση από Αθήνα διαρκεί μόνο δύο ώρες. Προσφέρει έναν εκπληκτικό συνδυασμό ιστορίας, κουλτούρας και γαστριμαργικών απολαύσεων. Συνδυάζει παραδοσιακή βαυαρική φιλοξενία με υπερσύγχρονη τεχνολογία και εντυπωσιακή αρχιτεκτονική.

Είναι μια πόλη όπου το πρωί μπορεί κανείς να εργάζεται σε μια από τις πλέον καινοτόμες εταιρείες του κόσμου και το μεσημέρι να απολαμβάνει τη μπύρα του σε μια μπυραρία 500 ετών. Είναι επίσης ένα από τα καλύτερα εκπαιδευτικά κέντρα της Ευρώπης.

Ταξιδέψαμε πρόσφατα στο Μόναχο και σας προτείνουμε: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ένα καλό πρωινό. Η πόλη προσφέρει πολλές επιλογές και μια από τις καλύτερες είναι το Café & Backerei Mauerer, γνωστό για τα ολόφρεσκα ψωμάκια του, τα υπέροχα γλυκά του και τα πολύ νόστιμα αλλαντικά. Εδώ θα απολαύσετε επίσης τον ωραιότερο καπουτσίνο της πόλης.

Το ιστορικό κέντρο

Στη συνέχεια σας προτείνουμε έναν περίπατο στο ιστορικό κέντρο της πόλης. Θα ξεκινήσετε φυσικά από την Marienplatz, που αποτελεί την καρδιά του Μονάχου από το 1158, οπότε και ιδρύθηκε η πόλη και είναι η αφετηρία για όλους τους περιπάτους.

Στην πλατεία θα μπορέσετε να θαυμάσετε το Νέο Δημαρχείο (Neues Rathaus) ένα εντυπωσιακό νεογοτθικό κτίριο που χτίστηκε την περίοδο 1867-1909 και αποτελεί ένα από τα πιο φωνογραφημένα κτίρια της πόλης. Στο κτίριο μπορείτε να δείτε και το μηχανικό ρολόι με τις 43 καμπάνες και τις 32 φιγούρες σε φυσικό μέγεθος που χτυπάει καθημερινά στις 11.00 και στις 12.00 (και στις 17.00 από Μάρτιο – Οκτώβριο). Διαρκεί 12-15 λεπτά και αναπαριστά δύο ιστορικές σκηνές του 16ου αιώνα: τον γάμο του Δούκα Γουλιέλμου του 5ου και τον χορό των βαρελάδων.

Στο κέντρο της πλατείας υψώνεται η Κολόνα της Παναγίας που από το 1638 θυμίζει σε όποιον τη βλέπει το τέλος της Σουδικής κατοχής κατά τον τριακονταετή πόλεμο.

Στην ανατολική πλευρά της πλατείας θα δείτε και το παλιό δημαρχείο που χτίστηκε τον 14ο αιώνα σε γοτθικό θυμό, καταστράφηκε ολοσχερώς στον 2ο Παγκόσμιο Πόλεμο και ξαναχτίστηκε πιστά στη συνέχεια. Σήμερα στεγάζει το Παιδικό Μουσείο Παιχνιδιών.

Η πλατεία είναι πάντα γεμάτη ζωή από τουρίστες, ντόπιους και καλλιτέχνες του δρόμου. Είναι το απόλυτο σύμβολο του Μονάχου, ένας τέλειος συνδυασμός ιστορίας, αρχιτεκτονικής και βαυαρικής ζωντάνιας.

Η καλύτερη θέα

Σε απόσταση αναπνοής από την πλατεία υπάρχουν δυο εντυπωσιακές εκκλησίες τις οποίες αξίζει να επισκεφθείτε: η εκκλησία του Αγίου Πέτρου (Peterskirsche ή Alter Peter) και η εκκλησία του Αγίου Πνεύματος (Heilig-Geist-Kirche).

Η εκκλησία του Αγίου Πέτρου είναι η παλιότερη ενοριακή εκκλησία του Μονάχου και ένα από τα πιο σημαντικά σύμβολα της πόλης. Χρονολογείται από τον 12ο αιώνα, όταν πρωτοχτίστηκε σε ρομανικό ρυθμό. Ανακατασκευάσθηκε σε γοτθικό ρυθμό ύστερα από πυρκαγιά το 1327 και απέκτησε μπαρόκ στοιχεία τον 17ο αιώνα. Ξαναχτίστηκε μετά τον 2ο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ο πύργος της έχει ύψος 92 μέτρα και διαθέτει 8 ρολόγια και 8 καμπάνες, τις παλαιότερες της πόλης. Αν έχετε το κουράγιο μπορείτε να ανεβείτε τα 306 σκαλιά μέχρι την κορυφή του πύργου, απ όπου μπορείτε να έχετε πανοραμική θέα σε όλο το Μόναχο, τις Αλπεις και την Marienplatz. Δικαίως θεωρείται η καλύτερη θέα της πόλης.

Το εσωτερικό της εκκλησίας είναι λευκό με χρυσές λεπτομέρειες και εντυπωσιακές τοιχογραφίες στην οροφή. Εδώ μπορείτε επίσης να δείτε και το περίφημο γυάλινο φέρετρο της Αγίας Munditia, διακοσμημένο με κοσμήματα και πολύτιμους λίθους.

Η εκκλησία του Αγίου Πνεύματος είναι από τις παλαιότερες του Μονάχου. Τον 13ο αιώνα ήταν παρεκκλήσιο ενός ιδρύματος για φτωχούς και αρρώστους. Η σημερινή γοτθική της μορφή χρονολογείται από τον 14ο αιώνα. Τον 18ο ανακαινίστηκε με ροκοκό στοιχεία και το 1885 προστέθηκε νεομπαρόκ πρόσοψη. Υπέστη σοβαρές ζημιές κατά τη διάρκεια του 2ου Παγκοσμίου Πολέμου και αναστηλώθηκε.

Το εσωτερικό είναι γοτθικού ρυθμού, με ψηλούς κίονες και εντυπωσιακή οροφή με τοιχογραφίες. Διαθέτει πλούσια ροκοκό διακόσμηση. Είναι ιδανική για λίγα λεπτά ηρεμίας μετά από την πολύβουη πλατεία και είναι πάντα ανοιχτή για τους επισκέπτες.

Η ιστορική όψη του Μονάχου

Εδώ να πούμε δυο λόγια για την αναστήλωση των ιστορικών μνημείων στη Γερμανία μετά τον 2ο Παγκόσμιο Πόλεμο. Μετά το 1945 ολόκληρη η χώρα ήταν σε ερείπια. Πάνω από το 70% των ιστορικών πόλεων (Μόναχο, Δρέσδη, Βερολίνο, Κολωνία, Φρανκφούρτη κά) είχαν ισοπεδωθεί από τους συμμαχικούς βομβαρδισμούς.

Στη άμεση μεταπολεμική περίοδο (1945-1960) προτεραιότητα ήταν η στέγαση και η λειτουργικότητα. Πολλές πόλεις όπως για παράδειγμα η Φρανκφούρτη επέλεξαν τη σύγχρονη ανοικοδόμηση με απλά κτίρια και πλατιούς δρόμους. Ιστορικά μνημεία αναστηλώθηκαν απλοποιημένα ή με σύγχρονα υλικά.

Στο Μόναχο ωστόσο διατηρήθηκε σε μεγάλο βαθμό ή ιστορική όψη και η αναστήλωση έγινε πιστή στο πρωτότυπο. Σε πολλές περιπτώσεις όπως το Παλιό Δημαρχείο και η εκκλησία του Αγίου Πέτρου χρησιμοποιήθηκαν παλιές φωτογραφίες, αρχιτεκτονικά σχέδια και σωζόμενα κομμάτια και ανακατασκευάστηκαν σχεδόν πιστά.

Πολύ κοντά στη Marienplatz είναι και η αγορά των τροφίμων (Viktualenmarkt) την οποία συνιστούμε να επισκεφθείτε, καθώς εδώ προσφέρεται μια μεγάλη ποικιλία από νοστιμιές. Στις καντίνες της αγοράς μπορείτε να απολαύσετε από βαυαρικές λιχουδιές μέχρι διεθνή κουζίνα.

Αξίζει επίσης να επισκεφθείτε το Residenz (Βασιλική Κατοικία), το παλάτι των Βίτελσμπαχ, ένα από τα μεγαλύτερα παλάτια της Ευρώπης και το θερινό παλάτι Nymphenburg με τις τεράστιες λίμνες και τις πολυτελείς αίθουσες.

Ο Αγγλικός Κήπος

Εχοντας ανακτήσει τις δυνάμεις σας σάς προτείνουμε μια επίσκεψη στον Αγγλικό Κήπο (Englischer Garten). Είναι το μεγαλύτερο αστικό πάρκο της πόλης και ένα από τα μεγαλύτερα της Ευρώπης. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης, κατά μήκος του ποταμού Ισαρ και αποτελεί το απόλυτο σημείο χαλάρωσης για ντόπιους και τουρίστες.

Είναι ιδανικός προορισμός για πικνίκ, τρέξιμο, ποδήλατο, ηλιοθεραπεία ή απλά βόλτα. Τις ημέρες που επισκεφθήκαμε την πόλη, στα τέλη Μαΐου έκανε ιδιαίτερη ζέστη για την εποχή και κάτοικοι της πόλης είχαν φορέσει τα μαγιό τους και έκαναν ηλιοθεραπεία. Οι πιο τολμηροί νεαροί δε δίσταζαν να βουτήξουν στα ορμητικά νερά του Ισαρ.

Ο Αγγλικός Κήπος συνδυάζει φύση, βαυαρική κουλτούρα και ελευθερία. Αν βρεθείτε στο Μόναχο αξίζει να τον επισκεφθείτε.

Στην Παλαιά Πινακοθήκη

Η επίσκεψη στην Παλαιά Πινακοθήκη της πόλης είναι από τα must για τους επισκέπτες που ενδιαφέρονται για την τέχνη.

Πρόκειται για ένα από τα σημαντικότερα μουσεία τέχνης στην Ευρώπη και μια από τις παλαιότερες πινακοθήκες στον κόσμο. Βρίσκεται στο Kunstareal (Περιοχή Τέχνης) κοντά στη Νέα Πινακοθήκη και την Μοντέρνα Πινακοθήκη. Χτίστηκε τη δεκαετία 1826-1936 με εντολή του Λουδοβίκου του Α’ της Βαυαρίας σε νεοκλασικό ρυθμό. Ανοιξε τις πόρτες της το 1936 και φιλοξενεί τη συλλογή των Βίτελσμπαχ (οίκος των ηγεμόνων της Βαυαρίας, που χρονολογείται από τον 16ο αιώνα.

Μέσα στις επιβλητικές της αίθουσες φιλοξενούνται περισσότερα από 700 αριστουργήματα της ευρωπαϊκής ζωγραφικής, που περιλαμβάνουν εξαιρετικά δείγματα της γερμανικής αναγέννησης, όπως για παράδειγμα μία από τις καλύτερες συλλογές στον κόσμο με έργα του Αλμπρεχτ Ντίρερ. Επίσης διαθέτει μια εξαιρετική συλλογή από έργα της φλαμανδικής και ολλανδικής τέχνης, όπως η θαυμάσια συλλογή με έργα του Ρέμπραντ και του Ρούμπενς.

Εδώ μπορείτε επίσης να θαυμάσετε έργα Ιταλών καλλιτεχνών όπως ο Ραφαήλ και ο Τιτσιάνο, καθώς και ένα από τα ελάχιστα έργα του Λεονάρντο Ντα Βίντσι σε γερμανικό μουσείο (Η Μαντόνα με τα γαρύφαλλα).

Στη συλλογή του μουσείου ανήκει επίσης και ένας εντυπωσιακός πίνακας του Ελ Γκρέκο με τίτλο «Η απογύμνωση του Χριστού», αυθεντικό αντίγραφο της περίφημης σύνθεσης που φιλοτέχνησε ο μεγάλος ζωγράφος για τον καθεδρικό ναό του Τολέδο.

Αυτή την εποχή, καθώς η Νέα Πινακοθήκη είναι κλειστή για έργα ανακαίνισης, φιλοξενείται εδώ και μια μικρή, αλλά εντυπωσιακή έκθεση με τίτλο «Από τον Τέρνερ στον Βαν Γκόγκ», με χαρακτηριστικά αριστουργήματα της τέχνης του 18ου και 19ου αιώνα.

Η Παλαιά Πινακοθήκη είναι ένα μουσείο-σταθμός για την ιστορία της ευρωπαϊκής ζωγραφικής με κορυφαία έργα σε άριστη παρουσίαση. Το προτείνουμε ανεπιφύλακτα.

Εκδρομή στο Βάσερμπουργκ

Αν θέλετε να ξεφύγετε για λίγο από το Μόναχο για μια σύντομη εκδρομή σας συνιστούμε μια επίσκεψη στο Βάσερμπουργκ, μια από τις πιο όμορφες μεσαιωνικές πόλεις της Βαυαρίας, περίπου 50 χλμ ανατολικά της πόλης.

Βρίσκεται σε μια χερσόνησο που σχηματίζει ο ποταμός Ιν, γι αυτό και ονομάζεται Wasserburg am Inn (Υδάτινο Κάστρο). Η παλιά πόλη είναι σχεδόν περικυκλωμένη από το ποτάμι και προστατεύεται στο σύνολό της ως ιστορικό μνημείο. Η πόλη ιδρύθηκε το, 12ο-13ο αιώνα και ήταν σημαντικός σταθμός στον δρόμο του λατιού και εμπορίου με την Αυστρία, την Ιταλία και τα Βαλκάνια.

Αξίζει να περπατήσετε στα στενά δρομάκια της παλιάς πόλης, με τις τοξωτές στοές και τα σπίτια με τις πολύχρωμες προσόψεις, να θαυμάσετε το Δημαρχείο με την χαρακτηριστική πρόσοψη αι να διασχίσετε τη γέφυρα του Ιν και την Πύλη της Γέφυρας, που αποτελεί και το εμβληματικό σημείο εισόδου. Είναι ιδανικός προορισμός για έναν ήρεμο περίπατο, φωτογραφίες, καφεδάκια δίπλα στο ποτάμι και αίσθηση μεσαιωνικής Βαυαρίας. Πολλοί την αποκαλούν «Μαργαριτάρι του Ιν».

Αν έρθετε μέχρι εδώ με τρένο θα έχετε την ευκαιρία να απολαύσετε την καρδιά της βαυαρικής εξοχής, με τα μεγάλα λιβάδια και τα πυκνά δάση. Αν έρθετε με αυτοκίνητο θα μπορέσετε σε μικρά κιόσκια να αγοράσετε ντόπια προϊόντα όπως (αυτή την εποχή) φράουλες, σπαράγγια και πατάτες.

Επίσης θα δείτε χωράφια όπου καλλιεργούνται λουλούδια τα οποία μπορείτε να κόψετε μόνοι σας για ένα όμορφο μπουκέτο, αφήνοντας στο μικρό κιόσκι το αντίτιμο (υπάρχει τιμοκατάλογος για το κάθε λουλούδι).

Αν είστε τυχεροί μπορείτε να ανακαλύψετε και μαγαζάκια σε μικρές φάρμες, όπου πωλούνται φρέσκα αυγά, τυριά, σπιτικές μαρμελάδες και μέλι από μικρούς παραγωγούς της περιοχής.

Εδώ δεν υπάρχουν πωλητές. Τα προϊόντα αναγράφουν την τιμή τους, αφήνετε τα χρήματα και φεύγετε. Κανείς δε διανοείται να πάρει κάποιο προϊόν χωρίς να αφήσει το σωστό αντίτιμο.

Βαυαρική κουζίνα

Η βαυαρική κουζίνα είναι πλούσια, χορταστική και ρουστίκ με έντονη έμφαση σε κρέατα, λουκάνικα, ζύμες και μπύρα. Ανάμεσα στα κλασσικά πιάτα περιλαμβάνονται τα λευκά λουκάνικα από μοσχάρι και χοιρινό με μαϊντανό και λεμόνι, που τρώγονται συνήθως σαν πρωινό με γλυκιά μουστάρδα και πρέτζελ.

Μπορείτε επίσης να απολαύσετε χοιρινό κότσι με τραγανή πέτσα και ψητό χοιρινό με σάλτσα μπύρας.

Η Βαυαρία έχει περισσότερες από 1.500 ποικιλίες μπύρας. Ο Νόμος Καθαρότητας του 1516 επιτρέπει για την παραγωγή της μόνο νερό, βύνη, λυκίσκο και μαγιά. Θα τις απολαύσετε μαζί με τις βαυαρικές λιχουδιές στις μπυραρίες που θα βρείτε παντού. Η περίφημη Γιορτή της Μπύρας διοργανώνεται κάθε Οκτώβριο. Τόσο στο κέντρο της πόλης, όσο και στα προάστια μπορείτε επίσης να επισκεφθείτε μικρά πανδοχεία που προσφέρουν διαμονή και φαγητό και αξίζει να ανακαλύψετε.

Μην παραλείψετε να τελειώσετε το φαγητό σας δοκιμάζοντας ένα από τα πλούσια και χορταστικά γλυκά της περιοχής που συνδυάζουν αυστριακές, βοημικές και τοπικές επιρροές όπως τις μηλόπιτες, τις χοντροκομμένες τηγανίτες με σταφίδες (Kaiserschmarrn), καθώς και τη σοκολατένια τούρτα με 7-8 στρώσεις από παντεσπάνι και σοκολατένια κρέμα βουτύρου (Prinzregententorte).

Σε γενικές γραμμές το Μόναχο προσφέρεται σαν προορισμός για ολιγοήμερες (και όχι μόνο) διακοπές σε ένα περιβάλλον όπου κυριαρχεί η ιστορία, η τέχνη και η χαλάρωση.

Εικόνες από τα αξιοθέατα και τα σημεία που πρέπει να επισκεφθείτε στο Μόναχο