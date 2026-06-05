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Ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης έχει μακρά πορεία στο κόμμα, ξεκινώντας από τη Δ.Α.Π και την ΟΝΝΕΔ, έως και τη νεολαία του Λαϊκού κόμματος. Από το Μαξίμου, υπογραμμίζεται η πορεία του ως εκπρόσωπος τύπου του κόμματος το 2019, ενώ αναφέρονται επίσης, και στις υπουργικές θέσεις που έχει διατελέσει, τόσο στο υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, όσο και στο υπουργείο Μεταφορών.

Σύμφωνα με πληροφορίες πάντως, έχει τη σημασία του και το γεγονός ότι ο Κυρανάκης είναι άνθρωπος πολύ κοντά στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ο ίδιος βρισκόταν στην ομάδα του πρωθυπουργού, κατά την εκστρατεία διεκδίκησης της προεδρίας της ΝΔ το 2015-2016.

Επιπλέον, με την επιλογή αυτή, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, σύμφωνα με πηγές του Μαξίμου, επιθυμεί να δείξει τη στήριξη του στη γενιά των 30αρηδων του κόμματος. Όμως, με αυτή την πρόταση γίνεται ακόμα, προσπάθεια να επαναφέρουν πολίτες που ανήκουν ιδεολογικά στη ΝΔ που ενδεχομένως να έχουν απομακρυνθεί.

Τέλος, σημειώνεται ότι την Τετάρτη 10 Ιουνίου, στις 16:00, θα συνεδριάσει υπό την προεδρία του πρωθυπουργού και Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας, Κυριάκου Μητσοτάκη, η Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας με μοναδικό θέμα στην ημερήσια διάταξη την εκλογή νέου Γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής.