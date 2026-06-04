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Η πανελλαδική δημοσκόπηση της Metron Analysis για το Mega αποτυπώνει τα νέα δεδομένα που υπάρχουν στο πολιτικό σκηνικό της χώρας. Η εμφάνιση δύο νέων πολιτικών σχηματισμών—της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης (ΕΛ.Α.Σ.) υπό τον Αλέξη Τσίπρα και της «Ελπίδας για τη Δημοκρατία» υπό τη Μαρία Καρυστιανού—προκαλεί σημαντικές μετακινήσεις και αλλαγή συσχετισμών.

Παρ’ όλα αυτά, η Νέα Δημοκρατία δε δείχνει να απειλείται. Ωστόσο, η αυτοδυναμία μοιάζει ως ένα μακρινό σενάριο με τα δεδομένα που παρουσιάζει η δημοσκόπηση. Στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία προηγείται με 22,7%, ακολουθούμενη από την ΕΛ.Α.Σ. με 12,1% και το ΠαΣοΚ με 9,0%.

Η «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» καταγράφει μια εντυπωσιακή πρώτη δυναμική με 8,3%, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ συρρικνώνεται στο 1,8%. Η αδιευκρίνιστη ψήφος παραμένει σε εξαιρετικά υψηλά επίπεδα, αγγίζοντας το 13,1%.

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Σταθερή η ΝΔ, πτώση για το ΠαΣοΚ, δεύτερος ο Τσίπρας

Στην εκτίμηση ψήφου η Νέα Δημοκρατία παραμένει σταθερή σε σχέση με τον Απρίλιο στο 28,5%. Στη δεύτερη θέση είναι το κόμμα Τσίπρα με 15,2%, ενώ το ΠαΣοΚ είναι τρίτο με 11,2%. Στην τέταρτη θέση βρίσκεται το κόμμα της Μαρίας Καρυσταινού με 10,4%. Εντός Βουλής θα βρίσκονταν η Πλεύση Ελευθερίας, η Ελληνική Λύση, το ΚΚΕ, το ΜεΡΑ 25 και η Φωνή Λογικής, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ θα έμενε εκτός.

Σε σχέση με τον Απρίλιο μεγάλες απώλειες παρουσιάζουν η Ελληνική Λύση (4,2%), το ΠαΣοΚ (3,8%), η Πλεύση Ελευθερίας (3,6%), ο ΣΥΡΙΖΑ (3%) και το ΚΚΕ (2,6%).

Η εννιακομματική Βουλή και η εκτίμηση των εδρών

Εάν η εκτίμηση ψήφου επιβεβαιωνόταν στην κάλπη με αυτά τα ποσοστά τότε ο σχηματισμός Κυβέρνησης συνεργασίας θα ήταν μια εξαιρετικά δύσκολη εξίσωση. Σύμφωνα με τα παραπάνω ποσοστά η Νέα Δημοκρατία θα έπαιρνε 113 έδρες, η ΕΛ.Α.Σ. 46, το ΠαΣοΚ 34, η «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» 31 , η Πλεύση Ελευθερίας 21, η Ελληνική Λύση 18 όσες και το ΚΚΕ. Τη Βουλή θα ολοκλήρωναν η Φωνή Λογικής με 10 έδρες και ο ΜεΡΑ25 με 9.

Καταλληλότερος ο Μητσοτάκης, μεγαλύτερος αντίπαλος ο κανένας

Στο δείκτη της καταλληλότητας για την πρωθυπουργία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης διατηρεί το προβάδισμά του, συγκεντρώνοντας το 28% των προτιμήσεων και παρουσιάζοντας σταθερότητα καθ’ όλο το πρώτο πεντάμηνο του 2026.

Στη δεύτερη θέση βρίσκεται ο Αλέξης Τσίπρας με 14%. Στη συνέχεια ακολουθούν ο Νίκος Ανδρουλάκης και η Μαρία Καρυστιανού με 6%. Στα αξιοσημείωτα ότι για μία ακόμα φορά η επιλογή «Κανένας» παραμένει στο 27%.

Από πού αντλούν ψήφους Τσίπρας και Καρυστιανού

Η ανάλυση της προέλευσης των ψηφοφόρων για τα δύο νέα κόμματα αποκαλύπτει τη διαφορετική πολιτική δεξαμενή από την οποία αντλούν ψήφους. Η ΕΛ.Α.Σ. του Αλέξη Τσίπρα λειτουργεί ως ο απόλυτος υποδοχέας της παραδοσιακής βάσης του ΣΥΡΙΖΑ του 2023, αποσπώντας το 50,5% των δυνάμεών της από αυτή τη δεξαμενή.

Παράλληλα, εμφανίζει αξιοσημείωτη διείσδυση σε άλλα κόμματα της ευρύτερης Αριστεράς και Κεντροαριστεράς, καθώς αντλεί 8,6% από ψηφοφόρους που δήλωναν ότι θα ψήφιζαν ΣΥΡΙΖΑ τον Απρίλιο, 5,2% από την Πλεύση Ελευθερίας, 4,6% από το ΜέΡΑ25 και 3,7% από το ΠαΣοΚ. Η ΕΛ.Α.Σ. δείχνει να επιτυγχάνει μια αναδιανομή δυνάμεων στην αριστερά.

Από την άλλη πλευρά, η «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» της Μαρίας Καρυστιανού φαίνεται να διαπερνά οριζόντια το πολιτικό φάσμα. Το 22% των ψηφοφόρων της προέρχεται από τη Νέα Δημοκρατία του 2023.

Επιπλέον, αντλεί το 10% των δυνάμεών της από τον ΣΥΡΙΖΑ, το 9% από την Ελληνική Λύση και το 7% από τη ΝΙΚΗ, στοιχεία που αναδεικνύουν μια σαφή αντισυστημική διάσταση. Το παζλ συμπληρώνεται με ένα 5% από το ΠαΣοΚ, ενώ ένα σημαντικό 20% προέρχεται από λευκά, άκυρα ή την αποχή.