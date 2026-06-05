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Στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα, έχουν οδηγηθεί από νωρίς το πρωί της Παρασκευής, οι 13 συλληφθέντες που φέρονται να συμμετείχαν στο νέο κύκλωμα παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ, με επίκεντρο τη Δυτική Μακεδονία.

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Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν είναι ιδιαίτερα σοβαρές, καθώς περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, σύσταση εγκληματικής οργάνωσης και απάτη κατ’ εξακολούθηση σε βάρος των ευρωπαϊκών και εθνικών πόρων. Σύμφωνα με τις Αρχές, η δράση του κυκλώματος εκτείνεται σε βάθος τουλάχιστον επτά ετών.

Η κομπίνα με τις εκτάσεις «φαντάσματα» και τα δημόσια ακίνητα

Η έρευνα αποκάλυψε ότι τα μέλη της οργάνωσης υπέβαλλαν ψευδείς αιτήσεις ενίσχυσης, δηλώνοντας, ως ιδιόκτητες ή μισθωμένες, εκτάσεις που δεν τους ανήκαν.

Στο στόχαστρο του κυκλώματος βρέθηκαν ακόμη και εκτάσεις του Δημοσίου, δήμων, περιφερειακών φορέων, αλλά και ακίνητα που συνδέονταν με δημόσιες υπηρεσίες και οργανισμούς. Σε αρκετές περιπτώσεις, σύμφωνα με τη δικογραφία, εμφανίζονταν ως ιδιοκτήτες ή εκμισθωτές πρόσωπα που δεν είχαν καμία νόμιμη σχέση με τα συγκεκριμένα ακίνητα, ενώ καταγράφονται ακόμη και περιπτώσεις εκτάσεων που αποδίδονταν σε αποβιώσαντες.

Με αυτόν τον τρόπο, εξασφάλιζαν κοινοτικές ενισχύσεις και κρατικές επιδοτήσεις, αποκομίζοντας παράνομα κέρδη που εκτιμάται ότι ξεπερνούν τα 2,5 εκατ. ευρώ.

Ο ρόλος των συγγενών και των τραπεζικών λογαριασμών

Σημαντικό στοιχείο της υπόθεσης είναι ότι αρκετοί από τους εμπλεκόμενους είχαν συγγενικές σχέσεις μεταξύ τους, γεγονός που, σύμφωνα με τους ερευνητές, διευκόλυνε τη διακίνηση των χρημάτων και τη συγκάλυψη της δράσης.

Η δικογραφία αναφέρει ότι μέλη της οργάνωσης εμφανίζονταν ως συνδικαιούχοι ή διαχειριστές τραπεζικών λογαριασμών, στους οποίους κατέληγαν οι επιδοτήσεις. Σε ορισμένες περιπτώσεις, λογαριασμοί δηλώνονταν στο όνομα τρίτων προσώπων, που λειτουργούσαν για λογαριασμό των φερόμενων ως αρχηγικών στελεχών.

Καθοριστικός ο ρόλος Κέντρων Υποδοχής Δηλώσεων

Κομβικό ρόλο στην υλοποίηση της απάτης φέρονται να είχαν δύο υπάλληλοι Κέντρων Υποδοχής Δηλώσεων (ΚΥΔ), οι οποίοι, σύμφωνα με την έρευνα, αναλάμβαναν την καταχώριση και οριστικοποίηση των επίμαχων αιτήσεων.

Οι Αρχές εκτιμούν ότι η συστηματική εναλλαγή των ΚΥΔ που χρησιμοποιούνταν κάθε χρόνο, αποτελούσε μέρος της μεθόδευσης για την αποφυγή ελέγχων και τον εντοπισμό των παρατυπιών.

Παράλληλα, τέσσερα νομικά πρόσωπα και συνεταιριστικά σχήματα φέρονται να χρησιμοποιήθηκαν ως «βιτρίνα» για τη διεύρυνση του δικτύου και τη διασπορά των παράνομων ενισχύσεων.

Οι έρευνες και τα ευρήματα των Αρχών

Οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν στην Κοζάνη, έπειτα από μεγάλη επιχείρηση των Αρχών, με εφόδους σε κατοικίες, οχήματα, επιχειρήσεις και Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων.

Κατά τις έρευνες κατασχέθηκαν μετρητά, χρυσές λίρες, τραπεζικές κάρτες, κινητά τηλέφωνα, ηλεκτρονικά μέσα αποθήκευσης, σφραγίδες, τραπεζικά βιβλιάρια και πλήθος εγγράφων που εξετάζονται ως πιθανά αποδεικτικά στοιχεία της δράσης του κυκλώματος.

Η έρευνα παραμένει ανοιχτή, με τις Αρχές να εξετάζουν την εμπλοκή και άλλων προσώπων, καθώς και το ενδεχόμενο ύπαρξης ευρύτερου δικτύου, που εκμεταλλευόταν τις κοινοτικές επιδοτήσεις, μέσω εικονικών δηλώσεων γης στη Βόρεια Ελλάδα.