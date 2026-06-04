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Διαλύθηκε επισήμως η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς μετά από τις 6 ανεξαρτητοποιήσεις βουλευτών. Από την έδρα, ο αντιπρόεδρος της Βουλής, Γιάννης Πλακιωτάκης ανέγνωσε τις επιστολές των βουλευτών.

Πρόκειται για τους Χαρίτση, Τζανακοπουλο, Ηλιόπουλο, Φωτιου, Τζούφη και Ζειμπέκ. Πριν από λίγες εβδομάδες είχε ανεξαρτητοποιηθεί και ο βουλευτής Ροδόπης, Φερχατ Οζγκιούρ. Επίσης, η Έφη Αχτσιόγλου έχει δηλώσει ότι θα παραδώσει την έδρα της και παραιτείται του βουλευτικού της αξιώματος. Ωστόσο, θέλοντας να επιλύσει ένα τεχνικό πρόβλημα αναμένεται να αποστείλει την επιστολή παραίτησης της τα επόμενα 24ωρα ενώ έχει επικοινωνήσει με τον πρόεδρο της Βουλής σχετικά.

Το πολιτικό «διαζύγιο» πάντως των ανεξάρτητων – πλέον – βουλευτών με το κόμμα της Πατησίων δεν ήρθε ως έκπληξη, αλλά αντιθέτως ήταν μια απόφαση που έχει ληφθεί εδώ και αρκετό καιρό. Αιτία είναι οι διαφορετικές οπτικές αναφορά με το μέλλον στον χώρο της κεντροαριστεράς και αριστεράς. Επιπλέον, η ανακοίνωση του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα ανακάτεψε τη τράπουλα του χώρου. Άλλωστε, δεν αποκλείεται κάποιοι από τους ανεξάρτητους βουλευτές να κατευθύνουν προς την Αμαλίας και το κόμμα ΕΛΑΣ.

Σημειώνεται ότι και μετά την ανάληψη της έδρας της κ.Αχτσιόγλου από τον Γιάννη Δραγασάκη, η δεξαμενή των ανεξάρτητων βουλευτών αυξάνεται σε 40.

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«Εμείς λυπόμαστε που διαλύθηκε η ΚΟ της ΝΕΑΡ. Δεν είναι κέρδος για την δημοκρατία όταν διαλύονται ομάδες της αντιπολίτευσης. Ποιοι είναι αυτοί που μεθοδεύουν την αποσάθρωση της αντιπολίτευσης, δύο είναι , Μητσοτάκης και Τσίπρας ονομάζονται που προσπαθούν να ανορθώσουν έναν πλήρως καταρρεύσαντα πρωθυπουργό», είπε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας λαμβάνοντας τον λόγο στη Βουλή.

Στην αυστηρή κριτική της είπε ότι «είναι αλγεινό αυτό που συμβαίνει από έναν πρώην πρωθυπουργός που παραβίασε και την εντολή του και ως αρχηγού της ακόμα τομής αντιπολίτευσης που αυτή την εντολή πήρε και το 2023. Πρωτοφανές να θες να διαλύσεις την αντιπολίτευση έχει σχέση με εξυπηρέτηση των πιο σκοτεινών συμφερόντων».