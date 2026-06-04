5 το πρωί: Έξοδος από την επιτήρηση – Συμφώνησαν Ισραήλ και Λίβανος – Ο Ολυμπιακός άνοιξε λογαριασμό
Η Κομισιόν αφαίρεσε την Ελλάδα από τη λίστα των χωρών που βρίσκονται υπό επιτήρηση για πρώτη φορά μετά την έναρξη της κρίσης.
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Αλλαγή σελίδας για την ελληνική οικονομία
- Η ανακοίνωση: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αφαίρεσε επίσημα την Ελλάδα από τη λίστα των χωρών με Μακροοικονομικές Ανισορροπίες, σηματοδοτώντας το οριστικό τέλος της 16ετούς περιόδου ειδικής εποπτείας που είχε ξεκινήσει με την κρίση χρέους. Η απόφαση βασίζεται στην ανθεκτικότητα της ελληνικής οικονομίας, τα σταθερά δημοσιονομικά πλεονάσματα και τη μείωση του δημόσιου χρέους (αναμένεται να πέσει στο 140,7% το 2026).
- Πρόοδος: Η Κομισιόν αναγνωρίζει τη σημαντική βελτίωση στην αγορά εργασίας, την ενίσχυση του τραπεζικού συστήματος, την ψηφιοποίηση της φορολογικής διοίκησης, καθώς και την ταχεία απορρόφηση των κονδυλίων του Ταμείου Ανάκαμψης και των προγραμμάτων Συνοχής.
- Πολιτικό ορόσημο: Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε ότι η απόφαση αυτή σφραγίζει το επίσημο τέλος κάθε επιτήρησης και την πλήρη αποκατάσταση της οικονομικής κανονικότητας, τονίζοντας ότι η συλλογική αυτή επιτυχία αποτελεί το θεμέλιο για καλύτερους μισθούς, νέες θέσεις εργασίας και ατομική ευημερία.
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Συμφωνία για εκεχειρία ανάμεσα σε Ισραήλ και Λίβανο
- Τι συμφωνήθηκε: Ισραήλ και Λίβανος κατέληξαν σε συμφωνία για κατάπαυση του πυρός έπειτα από διήμερες συνομιλίες στην Ουάσιγκτον υπό την αιγίδα των ΗΠΑ, με βασικές προϋποθέσεις τον πλήρη τερματισμό των πυρών της Χεζμπολάχ και την εσπευσμένη απομάκρυνση των μελών της νοτίως του ποταμού Λιτάνι.
- Τι θα συμβεί: Μεταξύ άλλων αποφασίστηκε η άμεση δημιουργία πιλοτικών ζωνών υπό την καθοδήγηση των ΗΠΑ, στις οποίες τον αποκλειστικό έλεγχο θα έχουν οι ένοπλες δυνάμεις του Λιβάνου, αποκλείοντας κάθε μη κρατική δύναμη (όπως η Χεζμπολάχ) και απορρίπτοντας παρεμβάσεις από τρίτα κράτη (όπως το Ιράν).
- Η επόμενη μέρα: Παρά τη συνεχιζόμενη ένταση και τα θύματα στο έδαφος, οι δύο κυβερνήσεις συμφώνησαν να συμμετάσχουν σε νέο γύρο συνομιλιών την εβδομάδα της 22ης Ιουνίου με στόχο μια συνολική συμφωνία ειρήνης, με τον Πρόεδρο Τραμπ να επιμένει στον διαχωρισμό των συνομιλιών του Λιβάνου από εκείνες που αφορούν το Ιράν.
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Τα φαβορί για την ηγεσία του Αρείου Πάγου
- Οι επικρατέστεροι: Στις ψηφοφορίες των ανώτατων δικαστικών πρώτος για τη θέση του Εισαγγελέα αναδείχθηκε ο Ευ. Μπακέλας (18 ψήφοι από εισαγγελείς, 70 από αρεοπαγίτες) και για την Προεδρία του Αρείου Πάγου ο αντιπρόεδρος Παν. Λυμπερόπουλος (58 ψήφοι).
- Η διαδικασία: Με βάση το νέο νόμο, η λίστα των υποψηφίων θα κριθεί από τη Βουλή, ενώ την τελική απόφαση για την ηγεσία θα λάβει το Υπουργικό Συμβούλιο.
- Η προοπτική θεσμικών αλλαγών: Ενόψει της Συνταγματικής Αναθεώρησης, εξετάζεται η επιλογή της ηγεσίας από κοινοβουλευτικό όργανο, με κορυφαίους δικαστικούς να ζητούν η κυβέρνηση να δεσμεύεται από τη λίστα των Ολομελειών.
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Πέθανε ο Άγγελος Αντωνόπουλος
- Στην Κάρυστο η κηδεία του: Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 94 ετών ο σπουδαίος ηθοποιός Άγγελος Αντωνόπουλος, με συγγενείς και φίλους να του λένε το τελευταίο χθες Τετάρτη 3 Ιουνίου στο Κοιμητήριο Καρύστου.
- Η μεγάλη καριέρα και το έργο του: Σφράγισε με την παρουσία του το θέατρο, τον κινηματογράφο (πάνω από 30 ταινίες) και την τηλεόραση, με εμβληματικό σταθμό τον «Άγνωστο Πόλεμο» το 1971. Παράλληλα, εργάστηκε επί χρόνια ως δάσκαλος υποκριτικής και εξέδωσε δικά του λογοτεχνικά έργα.
- Η σχέση με το Θέατρο Τέχνης: Υπήρξε απόφοιτος της σχολής του Καρόλου Κουν, ο οποίος τον ανέδειξε. Το Θέατρο Τέχνης τον αποχαιρέτησε εξαίροντας την «αριστοκρατικότητα, τη βελούδινη φωνή και τη γοητεία του», ενώ εκεί έκανε και τις τελευταίες του θεατρικές εμφανίσεις (όπως ο μονόλογος «Ο Μαρξ στο Σόχο»).
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Προβάδισμα για Ολυμπιακό
- Έκανε το 1-0: Ο Ολυμπιακός ήταν ο μεγάλος νικητής στον πρώτο τελικό της Basket League. Οι ερυθρόλευκοι άντεξαν στην αντεπίθεση του Παναθηναϊκού στο φινάλε και κατάφεραν να επικρατήσουν με 82-76. Επόμενος αγώνας ανάμεσα στις δύο ομάδες την Παρασκευή στο ΟΑΚΑ.
- Εποχή Σπανούλη: Το φλερτ ανάμεσα στον Άρη και τον Βασίλη Σπανούλη κατέληξε τελικά σε γάμο. Οι δύο πλευρές τα βρήκαν σε όλα και ο ομοσπονδιακός κόουτς θα αναλάβει τους κίτρινους για τα επόμενα χρόνια σηματοδοτώντας την νέα εποχή στην οποία δείχνει να μπαίνει ο ιστορικός σύλλογος της Θεσσαλονίκης.
- Φιλικό τεστ: Απόψε η Εθνική ομάδα ποδοσφαίρου αντιμετωπίζει σε φιλική αναμέτρηση τη Σουηδία. Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς προανήγγειλε αρκετές αλλαγές στην Εθνική με στόχο να δοκιμάσει πράγματα ενόψει των επίσημων υποχρεώσεών της.
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