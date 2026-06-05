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Συνεχίστηκαν σήμερα οι Πανελλήνιες εξετάσεις, με τα Λατινικά, την Πληροφορική και τη Χημεία.

Ακολουθούν οι πρώτες εκτιμήσεις στα θέματα από τους καθηγητές του Φροντιστηρίου Ορόσημο Πειραιά.

Το ψηφιακό ΒΗΜΑ, σε συνεργασία με το Φροντιστήριο Ορόσημο Πειραιά & Ραφήνας, θα σας προσφέρει πλήρη ενημέρωση παρουσιάζοντας τις εκτιμήσεις των θεμάτων και τις απαντήσεις τους.

Οι απαντήσεις στα Λατινικά

Α1.Την εποχή που ο Ατίλιος Ρήγουλος κατατρόπωνε τους Καρχηδονίους στην Αφρική, έγραψε στη Σύγκλητο πως ο εργάτης του είχε φύγει και είχε εγκαταλείψει το χωράφι του ¨ η Σύγκλητος αποφάσισε να αναλάβει το κράτος τη φροντίδα του αγρού, επειδή ο Ρήγουλος βρισκόταν μακριά. Οι θυγατέρες του Σκιπίωνα προικίστηκαν από το δημόσιο ταμείο, επειδή ο πατέρας τους δεν τους είχε αφήσει τίποτα.

Μόλις έμαθε η Πορκία. η γυναίκα του Βρούτου, το σχέδιο του άντρα της να δολοφονήσει τον Καίσαρα, ζήτησε ένα ξυράφι μανικιουρίστα, τάχα για να κόψει τα νύχια της και αυτοτραυματίστηκε με αυτό, καθώς της γλίστρησε δήθεν τυχαία. Έπειτα ο Βρούτος, που οι υπηρέτριες τον κάλεσαν στην κρεβατοκάμαρά της με κραυγές, ήλθε, για να τη μαλώσει, επειδή τάχα είχε κλέψει την τέχνη του μανικιουρίστα.

Β1.

1γ

2α

3β

4α

5β

Β2.

1.ε.

2.ζ.

3.α.

4.γ.

5.δ.

Γ1.

senātum: senatus

rus: rura

id: earum

dotem: dotium

illis: illud

aequum: Σ.Β. aequius, Υ.Β. aequissimum

populum: popule

viri: virorum

cultellum tonsorium: cultello tonsorio

ancillārum: ancillae

certissimum: certe

tale comsilium: talia consilia

Γ2.α.

elapso: elabi

vocatus: vocari

molientem: moliri

Γ2.β.

scripsit : scribendi

discedisse: discedamus

aberat: absens

accepērunt:acceacceptum

conferre: conferto

exigeret: exegimus

interficiendo: interficiet

vulnerāvit:vulnerabatis

vēnit:venissent

Δ1.α.

ab eo : Εμπρόθετος προσδιορισμός του ποιητικού αιτίου στο απαρέμφατο desertum esse, εμπρόθετο, γιατί είναι έμψυχο

curāri: Τελικό απαρέμφατο, υποκείμενο στο απρόσωπο ρήμα placuit, με υποκείμενο το id

semper: Επιρρηματικός προσδιορισμός του χρόνου στο ρήμα exigeret

uxor: ομοιόπτωτος προσδιορισμός, παράθεση στο Porcia

temerarium: ομοιόπτωτος προσδιορισμός, επιθετικός προσδιορισμός στο factum

amōris: ετερόπτωτος προσδιορισμός, γενική αντικειμενική στο indicium

Δ1.β.

Romae, Athenis, Carthagine

Δ2α.

Δευτερεύουσα επιρρηματική χρονική πρόταση (ή αιτιολογική). Εισάγεται με το σύνδεσμο cum (ιστορικός ή διηγηματικός), εκφέρεται με υποτακτική [υπογραμμίζει τη βαθύτερη σχέση της δευτερεύουσας με την κύρια πρόταση· δημιουργεί μια σχέση αιτίου και αιτιατού ανάμεσά τους. Είναι φανερός εδώ ο ρόλος του υποκειμενικού στοιχείου που υπάρχει στην υποτακτική] υπερσυντελίκου (cognovisset), γιατί εξαρτάται από ρήμα ιστορικού χρόνου (poposcit que vulneravit: ιστορικοί παρακείμενοι), και εκφράζει το προτερόχρονο στο παρελθόν

Σύμπτυξη στην αντίστοιχη μετοχή: viri sui consilio ad interficiendo Caesare cognito

Δ2.β.

α) Τελική πρόταση: Brutus venit, ut eam obiurgaret

β) Σουπίνο: Brutus venit eam obiurgatum

γ) Εμπρόθετη γενική του γερουνδίου: Brutus eius obiurgandae causa/gratia venit

Οι απαντήσεις στην Πληροφορική

ΘΕΜΑ Α

Α1. 1. ΣΩΣΤΟ 2. ΛΑΘΟΣ 3. ΣΩΣΤΟ 4. ΛΑΘΟΣ 5. ΛΑΘΟΣ

Α2. Σελίδα 38 -39 (βιβλίο συμπληρωματικού εκπαιδευτικού υλικού)

Α3. Σελίδα 56 (βιβλίο Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγρ. Περιβάλλον)

Α4. 1. γ 2. α 3. β 4. γ 5. γ

ΘΕΜΑ Β

B1.

Β2.

ΔΙΑΒΑΣΕ Χ

Ψ <– Χ^2

ΓΡΑΨΕ Ψ

ΟΣΟ Χ<>0 ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ

ΔΙΑΒΑΣΕ Χ

Ψ <— Χ^2

ΓΡΑΨΕ Ψ

ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

Β3.

3

2

99

-2

Θέμα Γ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΜΑ_Γ

ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ

ΑΚΕΡΑΙΕΣ :Ι,ΑΠΟΘ[150],ΠΛΠΕΛ,ΠΛΕΞ,FL,ΑΡΥΠ,ΑΡΚ

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ :ΠΟΣ

ΑΡΧΗ

ΓΙΑ Ι ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 150

ΑΡΧΗ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

ΔΙΑΒΑΣΕ ΑΠΟΘ[Ι]

ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ ΑΠΟΘ[Ι]>0

ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

ΠΛΠΕΛß0 ! ΠΛΗΘΟΣ ΠΕΛΑΤΩΝ

ΠΛΕΞß0 ! ΓΙΑ Γ5

FLß0

ΔΙΑΒΑΣΕ ΑΡΥΠ ! ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΟΣΟ ΑΡΥΠ<>0 ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ

ΠΛΠΕΛßΠΛΠΕΛ+1

ΔΙΑΒΑΣΕ ΑΡΚ ! ΕΠΙΘΥΜΗΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΟΥΤΙΩΝ

ΑΝ ΑΠΟΘ[ΑΡΥΠ]>=AΡΚ ΤΟΤΕ

ΠΛΕΞßΠΛΕΞ+1

ΑΠΟΘ[ΑΡΥΠ]ßΑΠΟΘ[ΑΡΥΠ]-ΑΡΚ

ΑΛΛΙΩΣ_ΑΝ ΑΠΟΘ[ΑΡΥΠ]=0 ΤΟΤΕ

ΓΡΑΨΕ ‘ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΠΟΘΕΜΑ’

ΑΛΛΙΩΣ

ΑΠΟΘ[ΑΡΥΠ]ß0

ΤΕΛΟΣ_ΑΝ

ΑΝ ΑΠΟΘ [ΑΡΥΠ]=0 ΚΑΙ FL=0 TOTE

FLß1

ΓΡΑΨΕ ‘ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ ΠΡΩΤΟ ΤΟ ΑΠΟΘΕΜΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ’,ΑΡΥΠ

ΤΕΛΟΣ_ΑΝ

ΔΙΑΒΑΣΕ ΑΡΥΠ

ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

ΑΝ FL=0 TOTE

ΓΡΑΨΕ ‘ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΝΑ ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ ΤΟ ΑΠΟΘΕΜΑ’

ΤΕΛΟΣ_ΑΝ

ΠΟΣß ΠΛΕΞ/ΠΛΠΕΛ*100

ΓΡΑΨΕ ΠΟΣ,΄%’

ΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Θέμα Δ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΜΑ_Δ

ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ

ΑΚΕΡΑΙΕΣ: Ι, J, Θ, ΜΙΝΗΜ, ΚΑΤ[15,30], ΜΙΝ

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ: ΜΟ[15], Τ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ: ΟΝ[15], Χ, Τ2

ΑΡΧΗ

!Δ1

ΓΙΑ Ι ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 15

ΔΙΑΒΑΣΕ ΟΝ[Ι]

ΓΙΑ J ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 30

ΑΡΧΗ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

ΔΙΑΒΑΣΕ ΚΑΤ[Ι,J]

ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ ΚΑΤ[Ι,J]>0

ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

!Δ2

ΓΙΑ Ι ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 15

ΜΟ[Ι] <— ΜΕΣΟΣ(ΚΑΤ,Ι)

ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

!Δ3

ΔΙΑΒΑΣΕ Χ

Θ <— 0

ΓΙΑ Ι ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 15

ΑΝ ΟΝ[Ι]=Χ ΤΟΤΕ

Θ <— Ι

ΤΕΛΟΣ_ΑΝ

ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

ΑΝ Θ=0 ΤΟΤΕ

ΓΡΑΨΕ ‘Το μοντέλο ΤΝ δεν υπάρχει’

ΑΛΛΙΩΣ

ΜΙΝ <— ΚΑΤ[Θ,1]

ΜΙΝΗΜ <— 1

ΓΙΑ J ΑΠΟ 2 ΜΕΧΡΙ 30

ΑΝ ΚΑΤ[Θ,J]<ΜΙΝ ΤΟΤΕ

ΜΙΝ <— ΚΑΤ[Θ,J]

ΜΙΝΗΜ <— J

ΤΕΛΟΣ_ΑΝ

ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

ΓΡΑΨΕ ΜΙΝΗΜ

ΤΕΛΟΣ_ΑΝ

!Δ4

ΓΙΑ Ι ΑΠΟ 2 ΜΕΧΡΙ 15

ΓΙΑ J ΑΠΟ 15 ΜΕΧΡΙ Ι ΜΕ_ΒΗΜΑ -1

ΑΝ ΜΟ[J]>MO[J-1] TOTE

T <— MO[J]

MO[J] <— MO[J-1]

MO[J-1] <— T

T2 <— ON[J]

ON[J] <— ON[J-1]

ON[J-1] <— T2

ΤΕΛΟΣ_ΑΝ

ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

ΓΙΑ Ι ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 15

ΓΡΑΨΕ ΟΝ[Ι]

ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

ΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΜΕΣΟΣ(ΚΑΤ, Ι): ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ

ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ

ΑΚΕΡΑΙΕΣ: Ι, J, S, ΚΑΤ[15,30]

ΑΡΧΗ

S <— 0

ΓΙΑ J ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 30

S <— S+ KAT[I,J]

ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

ΜΕΣΟΣ <— S/30

ΤΕΛΟΣ_ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ

Οι απαντήσεις στη Χημεία

Θέμα Α

Α1: β

Περισσότερα ατομικά τροχιακά έχει η υποστιβάδα 4f.

Α2: γ

Η ΔΗc° = -2220 kJ σημαίνει ότι κατά την πλήρη καύση 1 mol C₃H₈ εκλύονται 2220 kJ.

Α3: α

Το I₂ είναι λιγότερο διαλυτό στο νερό, γιατί είναι μη πολικό μόριο ενώ το νερό πολικό.

Α4: δ

Καταλύτης αυξάνει την ταχύτητα αντίδρασης.

Α5: 1: Λ, 2: Σ, 3: Λ, 4 Σ, 5 Λ

Θέμα Β

Β1: i) X: τομεας p, 3 μονηρη e⁻ , Z=15: 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p³

ii) Ψ: πιο ηλεκτραρνητικο στοιχειο 3ης περιοδου, Z=17: 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁵

iii) Ω: μεγαλυτερη ατομικη ακτινα, Z=11: 1s² 2s² 2p⁶ 3s¹

Αύξουσα Εᵢ₁: Ω < Χ < Ψ

Β2:

6FeCl 2 + K 2 Cr 2 O 7 + 14HCl → 6FeCl 3 + 2CrCl 3 + 2KCl + 7H 2 O

Οξειδωτικό: K₂Cr₂O₇. Αναγωγικό: FeCl₂.

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