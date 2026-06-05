Συνεχίστηκαν σήμερα οι Πανελλήνιες εξετάσεις, με τα Λατινικά, την Πληροφορική και τη Χημεία.
Ακολουθούν οι πρώτες εκτιμήσεις στα θέματα από τους καθηγητές του Φροντιστηρίου Ορόσημο Πειραιά.
- Το ψηφιακό ΒΗΜΑ, σε συνεργασία με το Φροντιστήριο Ορόσημο Πειραιά & Ραφήνας, θα σας προσφέρει πλήρη ενημέρωση παρουσιάζοντας τις εκτιμήσεις των θεμάτων και τις απαντήσεις τους.
Οι απαντήσεις στα Λατινικά
Α1.Την εποχή που ο Ατίλιος Ρήγουλος κατατρόπωνε τους Καρχηδονίους στην Αφρική, έγραψε στη Σύγκλητο πως ο εργάτης του είχε φύγει και είχε εγκαταλείψει το χωράφι του ¨ η Σύγκλητος αποφάσισε να αναλάβει το κράτος τη φροντίδα του αγρού, επειδή ο Ρήγουλος βρισκόταν μακριά. Οι θυγατέρες του Σκιπίωνα προικίστηκαν από το δημόσιο ταμείο, επειδή ο πατέρας τους δεν τους είχε αφήσει τίποτα.
Μόλις έμαθε η Πορκία. η γυναίκα του Βρούτου, το σχέδιο του άντρα της να δολοφονήσει τον Καίσαρα, ζήτησε ένα ξυράφι μανικιουρίστα, τάχα για να κόψει τα νύχια της και αυτοτραυματίστηκε με αυτό, καθώς της γλίστρησε δήθεν τυχαία. Έπειτα ο Βρούτος, που οι υπηρέτριες τον κάλεσαν στην κρεβατοκάμαρά της με κραυγές, ήλθε, για να τη μαλώσει, επειδή τάχα είχε κλέψει την τέχνη του μανικιουρίστα.
Β1.
1γ
2α
3β
4α
5β
Β2.
1.ε.
2.ζ.
3.α.
4.γ.
5.δ.
Γ1.
senātum: senatus
rus: rura
id: earum
dotem: dotium
illis: illud
aequum: Σ.Β. aequius, Υ.Β. aequissimum
populum: popule
viri: virorum
cultellum tonsorium: cultello tonsorio
ancillārum: ancillae
certissimum: certe
tale comsilium: talia consilia
Γ2.α.
elapso: elabi
vocatus: vocari
molientem: moliri
Γ2.β.
scripsit : scribendi
discedisse: discedamus
aberat: absens
accepērunt:acceacceptum
conferre: conferto
exigeret: exegimus
interficiendo: interficiet
vulnerāvit:vulnerabatis
vēnit:venissent
Δ1.α.
ab eo : Εμπρόθετος προσδιορισμός του ποιητικού αιτίου στο απαρέμφατο desertum esse, εμπρόθετο, γιατί είναι έμψυχο
curāri: Τελικό απαρέμφατο, υποκείμενο στο απρόσωπο ρήμα placuit, με υποκείμενο το id
semper: Επιρρηματικός προσδιορισμός του χρόνου στο ρήμα exigeret
uxor: ομοιόπτωτος προσδιορισμός, παράθεση στο Porcia
temerarium: ομοιόπτωτος προσδιορισμός, επιθετικός προσδιορισμός στο factum
amōris: ετερόπτωτος προσδιορισμός, γενική αντικειμενική στο indicium
Δ1.β.
Romae, Athenis, Carthagine
Δ2α.
Δευτερεύουσα επιρρηματική χρονική πρόταση (ή αιτιολογική). Εισάγεται με το σύνδεσμο cum (ιστορικός ή διηγηματικός), εκφέρεται με υποτακτική [υπογραμμίζει τη βαθύτερη σχέση της δευτερεύουσας με την κύρια πρόταση· δημιουργεί μια σχέση αιτίου και αιτιατού ανάμεσά τους. Είναι φανερός εδώ ο ρόλος του υποκειμενικού στοιχείου που υπάρχει στην υποτακτική] υπερσυντελίκου (cognovisset), γιατί εξαρτάται από ρήμα ιστορικού χρόνου (poposcit que vulneravit: ιστορικοί παρακείμενοι), και εκφράζει το προτερόχρονο στο παρελθόν
Σύμπτυξη στην αντίστοιχη μετοχή: viri sui consilio ad interficiendo Caesare cognito
Δ2.β.
α) Τελική πρόταση: Brutus venit, ut eam obiurgaret
β) Σουπίνο: Brutus venit eam obiurgatum
γ) Εμπρόθετη γενική του γερουνδίου: Brutus eius obiurgandae causa/gratia venit
Οι απαντήσεις στην Πληροφορική
ΘΕΜΑ Α
Α1. 1. ΣΩΣΤΟ 2. ΛΑΘΟΣ 3. ΣΩΣΤΟ 4. ΛΑΘΟΣ 5. ΛΑΘΟΣ
Α2. Σελίδα 38 -39 (βιβλίο συμπληρωματικού εκπαιδευτικού υλικού)
Α3. Σελίδα 56 (βιβλίο Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγρ. Περιβάλλον)
Α4. 1. γ 2. α 3. β 4. γ 5. γ
ΘΕΜΑ Β
B1.
Β2.
ΔΙΑΒΑΣΕ Χ
Ψ <– Χ^2
ΓΡΑΨΕ Ψ
ΟΣΟ Χ<>0 ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ
ΔΙΑΒΑΣΕ Χ
Ψ <— Χ^2
ΓΡΑΨΕ Ψ
ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
Β3.
3
2
99
-2
Θέμα Γ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΜΑ_Γ
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ
ΑΚΕΡΑΙΕΣ :Ι,ΑΠΟΘ[150],ΠΛΠΕΛ,ΠΛΕΞ,FL,ΑΡΥΠ,ΑΡΚ
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ :ΠΟΣ
ΑΡΧΗ
ΓΙΑ Ι ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 150
ΑΡΧΗ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
ΔΙΑΒΑΣΕ ΑΠΟΘ[Ι]
ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ ΑΠΟΘ[Ι]>0
ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
ΠΛΠΕΛß0 ! ΠΛΗΘΟΣ ΠΕΛΑΤΩΝ
ΠΛΕΞß0 ! ΓΙΑ Γ5
FLß0
ΔΙΑΒΑΣΕ ΑΡΥΠ ! ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΟΣΟ ΑΡΥΠ<>0 ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ
ΠΛΠΕΛßΠΛΠΕΛ+1
ΔΙΑΒΑΣΕ ΑΡΚ ! ΕΠΙΘΥΜΗΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΟΥΤΙΩΝ
ΑΝ ΑΠΟΘ[ΑΡΥΠ]>=AΡΚ ΤΟΤΕ
ΠΛΕΞßΠΛΕΞ+1
ΑΠΟΘ[ΑΡΥΠ]ßΑΠΟΘ[ΑΡΥΠ]-ΑΡΚ
ΑΛΛΙΩΣ_ΑΝ ΑΠΟΘ[ΑΡΥΠ]=0 ΤΟΤΕ
ΓΡΑΨΕ ‘ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΠΟΘΕΜΑ’
ΑΛΛΙΩΣ
ΑΠΟΘ[ΑΡΥΠ]ß0
ΤΕΛΟΣ_ΑΝ
ΑΝ ΑΠΟΘ [ΑΡΥΠ]=0 ΚΑΙ FL=0 TOTE
FLß1
ΓΡΑΨΕ ‘ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ ΠΡΩΤΟ ΤΟ ΑΠΟΘΕΜΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ’,ΑΡΥΠ
ΤΕΛΟΣ_ΑΝ
ΔΙΑΒΑΣΕ ΑΡΥΠ
ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
ΑΝ FL=0 TOTE
ΓΡΑΨΕ ‘ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΝΑ ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ ΤΟ ΑΠΟΘΕΜΑ’
ΤΕΛΟΣ_ΑΝ
ΠΟΣß ΠΛΕΞ/ΠΛΠΕΛ*100
ΓΡΑΨΕ ΠΟΣ,΄%’
ΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Θέμα Δ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΜΑ_Δ
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ
ΑΚΕΡΑΙΕΣ: Ι, J, Θ, ΜΙΝΗΜ, ΚΑΤ[15,30], ΜΙΝ
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ: ΜΟ[15], Τ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ: ΟΝ[15], Χ, Τ2
ΑΡΧΗ
!Δ1
ΓΙΑ Ι ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 15
ΔΙΑΒΑΣΕ ΟΝ[Ι]
ΓΙΑ J ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 30
ΑΡΧΗ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
ΔΙΑΒΑΣΕ ΚΑΤ[Ι,J]
ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ ΚΑΤ[Ι,J]>0
ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
!Δ2
ΓΙΑ Ι ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 15
ΜΟ[Ι] <— ΜΕΣΟΣ(ΚΑΤ,Ι)
ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
!Δ3
ΔΙΑΒΑΣΕ Χ
Θ <— 0
ΓΙΑ Ι ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 15
ΑΝ ΟΝ[Ι]=Χ ΤΟΤΕ
Θ <— Ι
ΤΕΛΟΣ_ΑΝ
ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
ΑΝ Θ=0 ΤΟΤΕ
ΓΡΑΨΕ ‘Το μοντέλο ΤΝ δεν υπάρχει’
ΑΛΛΙΩΣ
ΜΙΝ <— ΚΑΤ[Θ,1]
ΜΙΝΗΜ <— 1
ΓΙΑ J ΑΠΟ 2 ΜΕΧΡΙ 30
ΑΝ ΚΑΤ[Θ,J]<ΜΙΝ ΤΟΤΕ
ΜΙΝ <— ΚΑΤ[Θ,J]
ΜΙΝΗΜ <— J
ΤΕΛΟΣ_ΑΝ
ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
ΓΡΑΨΕ ΜΙΝΗΜ
ΤΕΛΟΣ_ΑΝ
!Δ4
ΓΙΑ Ι ΑΠΟ 2 ΜΕΧΡΙ 15
ΓΙΑ J ΑΠΟ 15 ΜΕΧΡΙ Ι ΜΕ_ΒΗΜΑ -1
ΑΝ ΜΟ[J]>MO[J-1] TOTE
T <— MO[J]
MO[J] <— MO[J-1]
MO[J-1] <— T
T2 <— ON[J]
ON[J] <— ON[J-1]
ON[J-1] <— T2
ΤΕΛΟΣ_ΑΝ
ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
ΓΙΑ Ι ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 15
ΓΡΑΨΕ ΟΝ[Ι]
ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
ΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΜΕΣΟΣ(ΚΑΤ, Ι): ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ
ΑΚΕΡΑΙΕΣ: Ι, J, S, ΚΑΤ[15,30]
ΑΡΧΗ
S <— 0
ΓΙΑ J ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 30
S <— S+ KAT[I,J]
ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
ΜΕΣΟΣ <— S/30
ΤΕΛΟΣ_ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ
Οι απαντήσεις στη Χημεία
Θέμα Α
Α1: β
Περισσότερα ατομικά τροχιακά έχει η υποστιβάδα 4f.
Α2: γ
Η ΔΗc° = -2220 kJ σημαίνει ότι κατά την πλήρη καύση 1 mol C₃H₈ εκλύονται 2220 kJ.
Α3: α
Το I₂ είναι λιγότερο διαλυτό στο νερό, γιατί είναι μη πολικό μόριο ενώ το νερό πολικό.
Α4: δ
Καταλύτης αυξάνει την ταχύτητα αντίδρασης.
Α5: 1: Λ, 2: Σ, 3: Λ, 4 Σ, 5 Λ
Θέμα Β
Β1: i) X: τομεας p, 3 μονηρη e⁻ , Z=15: 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p³
- ii) Ψ: πιο ηλεκτραρνητικο στοιχειο 3ης περιοδου, Z=17: 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁵
iii) Ω: μεγαλυτερη ατομικη ακτινα, Z=11: 1s² 2s² 2p⁶ 3s¹
Αύξουσα Εᵢ₁: Ω < Χ < Ψ
Β2:
6FeCl2 + K2Cr2O7 + 14HCl → 6FeCl3 + 2CrCl3 + 2KCl + 7H2O
Οξειδωτικό: K₂Cr₂O₇. Αναγωγικό: FeCl₂.