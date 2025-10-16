«Ταχεία μετατροπή της οικονομικής ισχύος της Ευρώπης σε στρατιωτική ισχύ» είναι το «σύνθημα» της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την επόμενη πενταετία, όπως το έθεσε η Ύπατη Εκπρόσωπος της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής, Ασφάλειας και Άμυνας, Κάγια Κάλλας, παρουσιάζοντας, μαζί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον «Χάρτη Πορείας για την Αμυντική Ετοιμότητα 2030» στις Βρυξέλλες την Πέμπτη.

«Η άμυνα είναι απαραίτητη για την ειρήνη και οι αμυντικές δυνατότητες της Ευρώπης δεν είναι ακόμη τόσο ισχυρές όσο θα έπρεπε. Ο χάρτης πορείας που παρουσιάσαμε σήμερα αποτελεί μια πρόταση για να αλλάξει αυτό. Τα επόμενα χρόνια, σχεδιάζουμε μια σημαντική αύξηση των ευρωπαϊκών δυνατοτήτων σε ολόκληρη την Ένωση, σύμφωνα με τους στόχους του ΝΑΤΟ», δήλωσε η Κάλλας.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί αυτό το έγγραφο ως ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για την ενίσχυση των ευρωπαϊκών αμυντικών δυνατοτήτων.

Τέσσερις άξονες

Ο «οδικός χάρτης» προτείνει τέσσερα «εμβληματικά έργα για την ευρωπαϊκή ετοιμότητα»: την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Άμυνας από Μη επανδρωμένα Σκάφη, την Στρατηγική Άμυνας της Ανατολικής Πλευράς, την Ευρωπαϊκή Αεροπορική Ασπίδα και την Ευρωπαϊκή Διαστημική Ασπίδα.

«Θα ενισχύσουν τις αποτρεπτικές και αμυντικές δυνατότητες της Ευρώπης στην ξηρά, στον αέρα, στη θάλασσα, στον κυβερνοχώρο και στο διάστημα, συμβάλλοντας άμεσα στους στόχους αμυντικών δυνατοτήτων του ΝΑΤΟ», λένε οι Βρυξέλλες.

Τονίζει ότι «η ενίσχυση της άμυνας της Ευρώπης συνεπάγεται επίσης σταθερή υποστήριξη προς την Ουκρανία».

Το σχέδιο που παρουσιάστηκε καλεί τα κράτη μέλη της ΕΕ να ολοκληρώσουν τη δημιουργία «συμμαχιών αμυντικών δυνατοτήτων» σε βασικούς τομείς μέσω κοινής ανάπτυξης και προμηθειών.

Αυτά περιλαμβάνουν την αεροπορική και πυραυλική άμυνα, τους στρατηγικούς παράγοντες, τη στρατιωτική κινητικότητα, τα συστήματα πυροβολικού, την κυβερνοασφάλεια, την τεχνητή νοημοσύνη, τον ηλεκτρονικό πόλεμο, τους πυραύλους και τα πυρομαχικά, τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη και τα αντι-μη επανδρωμένα αεροσκάφη, τις χερσαίες μάχες και τις ναυτικές δυνάμεις.

Ο οδικός χάρτης απαιτεί την ενίσχυση της αμυντικής βιομηχανίας, την αξιοποίηση του καινοτόμου δυναμικού, συμπεριλαμβανομένης της ουκρανικής εμπειρίας, και την αύξηση των επενδύσεων.

«Έως το 2030, ο στόχος είναι η δημιουργία μιας γνήσιας πανευρωπαϊκής αγοράς με εναρμονισμένους κανόνες που θα επιτρέψουν στην αμυντική βιομηχανία να προμηθεύει προϊόντα γρήγορα και σε μεγάλους όγκους», εξηγεί η Επιτροπή.

Αναφέρεται επίσης ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ο Κάλλας θα παρουσιάσουν αυτόν τον οδικό χάρτη στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις 23 Οκτωβρίου, συμπεριλαμβανομένων προτάσεων για πανευρωπαϊκά εμβληματικά έργα.