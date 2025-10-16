Σε νέα απευθείας συνάντηση Τραμπ–Πούτιν, αυτή τη φορά στη Βουδαπέστη, φαίνεται πως οδήγησε η σημερινή τηλεφωνική επικοινωνία των δύο ανδρών.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, οι δύο ηγέτες συμφώνησαν να συγκληθεί συνάντηση υψηλόβαθμων συμβούλων την επόμενη εβδομάδα η οποία θα οδηγήσει σε νέα απευθείας συνάντηση, όπως τουλάχιστον ανέφερε ο πρόεδρος Τραμπ.

«Μόλις ολοκλήρωσα την τηλεφωνική μου συνομιλία με τον πρόεδρο Πούτιν — ήταν εξαιρετικά παραγωγική», έγραψε ο Τραμπ στην πλατφόρμα Truth Social. Όπως πρόσθεσε, «ο πρόεδρος Πούτιν ευχαρίστησε την Πρώτη Κυρία, Μελάνια, για τη συμμετοχή της σε προγράμματα που αφορούν τα παιδιά».

Ο Τραμπ ανέφερε επίσης ότι «στο τέλος της συνομιλίας, συμφωνήσαμε να πραγματοποιηθεί συνάντηση των υψηλόβαθμων συμβούλων μας την επόμενη εβδομάδα, η οποία θα ακολουθηθεί από συνάντηση μεταξύ εμού και του προέδρου Πούτιν σε μια τοποθεσία που έχει ήδη συμφωνηθεί: τη Βουδαπέστη, στην Ουγγαρία».

Τι συζήτησαν οι δύο ηγέτες

Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας, οι δύο ηγέτες συζήτησαν εκτενώς για το εμπόριο μεταξύ Ρωσίας και Ηνωμένων Πολιτειών μετά τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, ενώ συμφώνησαν πως οι διαπραγματεύσεις σε ανώτατο επίπεδο θα ξεκινήσουν με επικεφαλής τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Η τοποθεσία της αρχικής συνάντησης δεν έχει ακόμη καθοριστεί.

