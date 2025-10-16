Αποκαλυπτική αναμένεται να είναι η σημερινή συνεδρίαση στη Βουλή για το εργασιακό νομοσχέδιο, όπως είπε σε συνέντευξή της στο MEGA, η υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως.

Αναφερόμενη στη ψήφιση του εργασιακού νομοσχεδίου, που γίνεται σήμερα, η κ. Κεραμέως εξαπέλυσε πυρά κατά της αντιπολίτευσης, τονίζοντας πως έχει επιλέξει να μιλά μόνο για ένα από τα 97 άρθρα, εκείνο που αφορά τις 13 ώρες ημερήσιας απασχόλησης με προσαύξηση 40%.

«Η αντιπολίτευση έχει επιλέξει οριζοντίως να μιλά για ένα άρθρο και η ΝΔ ζήτησε ονομαστική ψηφοφορία. Πρόκειται για διατάξεις που είναι ευεργετικές για τους εργαζόμενους» ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Ανακοινώσαμε ονομαστική ψηφοφορία κι ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ έχει συμμετάσχει σε όλες τις συνεδριάσεις, ξαφνικά ανακοινώνει ότι δεν θα είναι στη ψηφοφορία. Είναι σαφέστατο ότι θα ήταν ενώπιον της εξής αντίφασης: από τη μία να κατακεραυνώνουν το νομοσχέδιο και από την άλλη να σέρνεται να ψηφίσει ένα μεγάλο αριθμό άρθρων. Αν η αντιπολίτευση θεωρεί ότι είναι καταστροφή, ας ψηφίσει όχι σε όλα (τα άρθρα). Ποιο είναι το πρόβλημα;».

«Δεν υπάρχει 13ωρο»

«Έχει καταργηθεί κανένα 8ωρο; Πέρυσι τέτοια εποχή υπήρχε η συζήτηση ότι η Ελλάδα περνά σε 6ήμερη εργασία. Η αντιπολίτευση έλεγε για εργασιακό μεσαίωνα. Πάμε έναν χρόνο μετά: πόσες επιχειρήσεις πραγματικά εφάρμοσαν το μέτρο της έκτακτης βάρδιας που οδήγησε σε 6η ημέρα; Το 0,1%. Το φέραμε για συγκεκριμένες περιπτώσεις, για εργοστάσια που έχουν κυλιόμενες βάρδιες» είπε η κ. Κεραμέως.

«Δεν υπάρχει 13ωρο. Ο όρος αφήνει να εννοηθεί ότι ξαφνικά από αύριο θα δουλεύει κανείς 13 ώρες κάθε εργάσιμη ημέρα. Δεν ισχύει, γιατί αυτό το μέτρο μπορεί να εφαρμοστεί μόνο μέχρι 37 ημέρες, κατά αναλογία 3 ημέρες τον μήνα. Αν θέλω μπορώ να συμπληρώσω τις 13 ώρες σε έναν εργοδότη. Τι κερδίζω; Πρώτον δεν μετακινούμαι και δεύτερον παίρνω προσαύξηση στις αποδοχές μου κατά 40% (σε 4 ώρες υπερωρία, η μία είναι υπερεργασία)» τόνισε.

Όσο για τον εργοδότη; «Απαγορεύεται ρητά να σε αναγκάσει, να σε απολύσει, να σου κάνει οποιαδήποτε δυσμενή διάκριση. Οικονομικά αν το σκεφτείτε, είναι πιο οικονομικό για τον εργοδότη να φέρει έναν δεύτερο υπάλληλο από το να σου ζητήσει -και να δώσεις συναίνεση- να μείνεις 13η ώρα. Αυτό αφορά όλο τον ιδιωτικό τομέα».