5 το πρωί: Αχτίδα φωτός για την Ουκρανία – Ζητούν νέες κλήσεις για τις υποκλοπές – Δημοσκοπική αλλαγή σκηνικού
Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι λίγες ώρες μετά την τοποθέτηση του Πούτιν ότι είναι έτοιμος για συμφωνία, σήκωσε το γάντι και του ζητά να συναντηθούν
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Θετικές εξελίξεις στο μέτωπο της Ουκρανίας
- Η επιστολή: Το βράδυ της Πέμπτης ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι με επιστολή του προς τον Βλαντίμιρ Πούτιν τον κάλεσε να συναντηθούν για να δώσουν ένα τέλος στον πόλεμο. Στην πρότασή του για συνάντηση κορυφή ο ουκρανός πρόεδρος ζητά να γίνει σε ουδέτερο έδαφος και να υπάρξει συμμετοχή των ΗΠΑ και της Ευρώπης ως εγγυητών για μια νέα αρχιτεκτονική ασφάλειας στην επόμενη ημέρα της περιοχής.
- Η δήλωση: Η πρόταση του Βολοντίμιρ Ζελένσκι ακολούθησε τη δήλωση του Πούτιν, ότι είναι έτοιμος «για μια συμφωνία». Ο Ρώσος πρόεδρος ξεκαθάρισε ωστόσο πως για να συμβεί αυτό θα πρέπει να υπάρξουν εκατέρωθεν υποχωρήσεις τονίζοντας πως εκείνος είναι έτοιμος για αυτό.
- Ο Τραμπ: Λίγο αργότερα ήρθε και η πρώτη επίσημη τοποθέτηση του Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με τις εξελίξεις. Σε συνέντευξη Τύπου στον Λευκό Οίκο ο αμερικανός πρόεδρος ρωτήθηκε σχετικά και απάντησε: «Θα είναι φανταστικό αν συναντηθούν. Πρέπει να συμβεί».
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Υποκλοπές: Νέα αίτηση για έρευνα μετά τις δηλώσεις Ντίλιαν
- Η νομική κίνηση: Ο δικηγόρος του δημοσιογράφου Θανάση Κουκάκη, Ζαχαρίας Κεσσές, κατέθεσε νέα αίτηση στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου ζητώντας περαιτέρω έρευνα στην υπόθεση των υποκλοπών, μια κίνηση που έρχεται να προστεθεί σε ήδη εκκρεμούσα αίτηση του πρώην υπουργού Χρήστου Σπίρτζη.
- Τα πρόσωπα-κλειδιά: Με την αίτηση ζητείται να κληθούν για κατάθεση τέσσερις ήδη καταδικασμένοι ιδιώτες, καθώς και πέντε ακόμη στελέχη της εταιρείας Intellexa που δεν είναι κατηγορούμενοι, προκειμένου να προσκομίσουν νέα έγγραφα και κρίσιμα στοιχεία για την έρευνα.
- Το ζήτημα ασφάλειας: Στο μικροσκόπιο η δράση ξένων μυστικών υπηρεσιών στην Ελλάδα. Η αίτηση βασίζεται στις δηλώσεις του Ταλ Ντίλιαν ότι το Predator χρησιμοποιείται αποκλειστικά από κυβερνήσεις. Καθώς ο Άρειος Πάγος έχει αποκλείσει την εμπλοκή της ΕΥΠ, επισημαίνεται ότι πρέπει να εξεταστεί το ενδεχόμενο παράνομης κατασκοπευτικής δράσης τρίτης χώρας στην ελληνική επικράτεια.
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Νέα δεδομένα με τα κόμματα Τσίπρα και Καρυστιανού
- Σταθερή η ΝΔ: Η πανελλαδική δημοσκόπηση της Metron Analysis για το Mega αποτυπώνει τα νέα δεδομένα που υπάρχουν στο πολιτικό σκηνικό της χώρας. Η εμφάνιση δύο νέων πολιτικών σχηματισμών προκαλεί σημαντικές μετακινήσεις και αλλαγή συσχετισμών. Παρ’ όλα αυτά, η Νέα Δημοκρατία δε δείχνει να απειλείται στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία προηγείται με 22,7%, ενώ στην εκτίμηση φτάνει στο 28,5%.
- Αλλαγή σκηνικού: Την ίδια ώρα η ΕΛ.Α.Σ. του Αλέξη Τσίπρα είναι δεύτερη φτάνοντας στο 15,2%, με το ΠαΣοΚ να είναι τρίτο (11,2%) και το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού τέταρτο (10,4%). Τα δύο κόμματα αντλούν ψηφοφόρους από διαφορετικές δεξαμενές κάτι που αποτυπώνεται στις απώλειες που έχουν τα περισσότερα κόμματα της αντιπολίτευσης σε σχέση με τις προηγούμενες μετρήσεις.
- Τέλος η ΚΟ της Νέας Αριστεράς: Διαλύθηκε επισήμως η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς μετά από τις 6 ανεξαρτητοποιήσεις βουλευτών. Από την έδρα, ο αντιπρόεδρος της Βουλής, Γιάννης Πλακιωτάκης ανέγνωσε τις επιστολές των βουλευτών. Πρόκειται για τους Χαρίτση, Τζανακοπουλο, Ηλιόπουλο, Φωτιου, Τζούφη και Ζειμπέκ. Επίσης, η Έφη Αχτσιόγλου έχει δηλώσει ότι θα παραδώσει την έδρα της και παραιτείται του βουλευτικού της αξιώματος.
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Η απόφαση Αρείου Πάγου για τον νόμο Κατσέλη
- Ιστορική δικαίωση: Δημοσιεύθηκε και επίσημα η απόφαση-σταθμός της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου, η οποία με τη συντριπτική πλειοψηφία των 35 έναντι 12 δικαστών, βάζει οριστικό τέλος στις αυθαίρετες διεκδικήσεις των funds και αλλάζει τα δεδομένα για τα «κόκκινα» δάνεια.
- Τι αλλάζει; Από σήμερα, το καθεστώς αλλάζει ριζικά: οι τόκοι θα υπολογίζονται αποκλειστικά και μόνο πάνω στη μηνιαία δόση που έχει ορίσει το δικαστήριο και όχι στο αρχικό, συνολικό ποσό του δανείου, γλιτώνοντας τους οφειλέτες από δυσβάσταχτες επιβαρύνσεις.
- «Μπλόκο» στα funds: Η απόφαση βάζει φρένο στην τακτική των funds να διογκώνουν τα χρέη, ακυρώνοντας στην πράξη την προστασία του νόμου Κατσέλη. Πλέον, θωρακίζεται το εισόδημα των πολιτών που προσπαθούν να είναι συνεπείς στις ρυθμίσεις τους.
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Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός πράξη δεύτερη
- Ραντεβού στο ΟΑΚΑ: Μέσα σε κλίμα πόλωσης ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στον Ολυμπιακό απόψε στις 21.00 (ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ) για τον δεύτερο τελικό της Basket League. Η συμμετοχή του Κώστα Σλούκα και του Νίκου Ρογκαβόπουλου από την πλευρά των πράσινων και εκείνη του Τάιλερ Ντόρσεϊ για τον Ολυμπιακό θα αποφασιστεί την τελευταία στιγμή.
- Δείγμα θετικό: Καλή εικόνα παρουσίασε η Εθνική ομάδα ποδοσφαίρου στο εκτός έδρας φιλικό με τη Σουηδία, το οποίο ολοκληρώθηκε χωρίς νικητή (2-2). Τσιμίκας και Μασούρας οι σκόρερ του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος που είχε τις ευκαιρίες και τα δοκάρια. Επόμενο φιλικό στις 7 Ιουνίου με την Ιταλία στο Παγκρήτιο του Ηρακλείου.
- Ο τελευταίος χορός: Τέλος σε μια τεράστια καριέρα ετοιμάζεται να πει ο Λούκα Μόντριτς. Σύμφωνα με δημοσιεύματα ο Κροάτης σούπερ σταρ αναμένεται να πει το «αντίο» του στα γήπεδα μετά την ολοκλήρωση του Μουντιάλ.
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