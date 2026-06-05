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Συνεχίστηκαν σήμερα (5/6) οι Πανελλήνιες εξετάσεις με το μάθημα της Χημείας για τους υποψήφιους των Θετικών σπουδών και σπουδών Υγείας.

Ακολουθούν οι απαντήσεις στα θέματα από τους καθηγητές του Φροντιστηρίου Ορόσημο Πειραιά.

Το ψηφιακό ΒΗΜΑ, σε συνεργασία με το Φροντιστήριο Ορόσημο Πειραιά & Ραφήνας, θα σας προσφέρει πλήρη ενημέρωση παρουσιάζοντας τις εκτιμήσεις των θεμάτων και τις απαντήσεις τους.

Οι απαντήσεις στη Χημεία

Θέμα Α

Α1: β

Περισσότερα ατομικά τροχιακά έχει η υποστιβάδα 4f.

Α2: γ

Η ΔΗc° = -2220 kJ σημαίνει ότι κατά την πλήρη καύση 1 mol C₃H₈ εκλύονται 2220 kJ.

Α3: α

Το I₂ είναι λιγότερο διαλυτό στο νερό, γιατί είναι μη πολικό μόριο ενώ το νερό πολικό.

Α4: δ

Καταλύτης αυξάνει την ταχύτητα αντίδρασης.

Α5: 1: Λ, 2: Σ, 3: Λ, 4 Σ, 5 Λ

Θέμα Β

Β1: i) X: τομεας p, 3 μονηρη e⁻ , Z=15: 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p³

ii) Ψ: πιο ηλεκτραρνητικο στοιχειο 3ης περιοδου, Z=17: 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁵

iii) Ω: μεγαλυτερη ατομικη ακτινα, Z=11: 1s² 2s² 2p⁶ 3s¹

Αύξουσα Εᵢ₁: Ω < Χ < Ψ

Β2:

6FeCl 2 + K 2 Cr 2 O 7 + 14HCl → 6FeCl 3 + 2CrCl 3 + 2KCl + 7H 2 O

Οξειδωτικό: K₂Cr₂O₇. Αναγωγικό: FeCl₂.