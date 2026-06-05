Κάντε TO BHMA προτιμώμενη πηγή

Συνεχίστηκαν σήμερα (5/6) οι Πανελλήνιες εξετάσεις με το μάθημα της Χημείας για τους υποψήφιους των Θετικών σπουδών και σπουδών Υγείας.

Ακολουθούν οι απαντήσεις στα θέματα από τους καθηγητές του Φροντιστηρίου Ορόσημο Πειραιά.

  • Το ψηφιακό ΒΗΜΑ, σε συνεργασία με το Φροντιστήριο Ορόσημο Πειραιά & Ραφήνας, θα σας προσφέρει πλήρη ενημέρωση παρουσιάζοντας τις εκτιμήσεις των θεμάτων και τις απαντήσεις τους.

Οι απαντήσεις στη Χημεία

Θέμα Α

Α1: β

Περισσότερα ατομικά τροχιακά έχει η υποστιβάδα 4f.

Α2: γ

Η ΔΗc° = -2220 kJ σημαίνει ότι κατά την πλήρη καύση 1 mol CH εκλύονται 2220 kJ.

Α3: α

Το I₂ είναι λιγότερο διαλυτό στο νερό, γιατί είναι μη πολικό μόριο ενώ το νερό πολικό.

Α4: δ

Καταλύτης αυξάνει την ταχύτητα αντίδρασης.

Α5: 1: Λ, 2: Σ, 3: Λ, 4 Σ, 5 Λ

Θέμα Β

Β1: i) X: τομεας p, 3 μονηρη e⁻ , Z=15: 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p³

  1. ii) Ψ: πιο ηλεκτραρνητικο στοιχειο 3ης περιοδου, Z=17: 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁵

iii) Ω: μεγαλυτερη ατομικη ακτινα, Z=11: 1s² 2s² 2p⁶ 3s¹

Αύξουσα Εᵢ₁: Ω < Χ < Ψ

Β2:

6FeCl2 + K2Cr2O7 + 14HCl → 6FeCl3 + 2CrCl3 + 2KCl + 7H2O

Οξειδωτικό: K₂Cr₂O₇. Αναγωγικό: FeCl₂.