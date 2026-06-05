Συνεχίστηκαν σήμερα (5/6) οι Πανελλήνιες εξετάσεις με το μάθημα της Χημείας για τους υποψήφιους των Θετικών σπουδών και σπουδών Υγείας.
Ακολουθούν οι απαντήσεις στα θέματα από τους καθηγητές του Φροντιστηρίου Ορόσημο Πειραιά.
- Το ψηφιακό ΒΗΜΑ, σε συνεργασία με το Φροντιστήριο Ορόσημο Πειραιά & Ραφήνας, θα σας προσφέρει πλήρη ενημέρωση παρουσιάζοντας τις εκτιμήσεις των θεμάτων και τις απαντήσεις τους.
Οι απαντήσεις στη Χημεία
Θέμα Α
Α1: β
Περισσότερα ατομικά τροχιακά έχει η υποστιβάδα 4f.
Α2: γ
Η ΔΗc° = -2220 kJ σημαίνει ότι κατά την πλήρη καύση 1 mol C₃H₈ εκλύονται 2220 kJ.
Α3: α
Το I₂ είναι λιγότερο διαλυτό στο νερό, γιατί είναι μη πολικό μόριο ενώ το νερό πολικό.
Α4: δ
Καταλύτης αυξάνει την ταχύτητα αντίδρασης.
Α5: 1: Λ, 2: Σ, 3: Λ, 4 Σ, 5 Λ
Θέμα Β
Β1: i) X: τομεας p, 3 μονηρη e⁻ , Z=15: 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p³
- ii) Ψ: πιο ηλεκτραρνητικο στοιχειο 3ης περιοδου, Z=17: 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁵
iii) Ω: μεγαλυτερη ατομικη ακτινα, Z=11: 1s² 2s² 2p⁶ 3s¹
Αύξουσα Εᵢ₁: Ω < Χ < Ψ
Β2:
6FeCl2 + K2Cr2O7 + 14HCl → 6FeCl3 + 2CrCl3 + 2KCl + 7H2O
Οξειδωτικό: K₂Cr₂O₇. Αναγωγικό: FeCl₂.