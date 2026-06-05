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Συνεχίζεται η διαμάχη του δημάρχου Καλαβρύτων με την ηγεσία του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για τη λειτουργία του Οδοντωτού Σιδηροδρόμου.

Με σκληρή επιστολή του προς τον δήμαρχο Καλαβρύτων, Αθανάσιο Παπαδόπουλο, ο αναπληρωτής υπουργός, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, τον καλεί να σταματήσει να κρύβεται και να υπογράψει ώστε να ανοίξει ξανά ο Οδοντωτός.

Ο αν. υπουργός κατηγορεί τον δήμαρχο για «μεγάλη αντίφαση» μεταξύ των δημόσιων δηλώσεων και των πράξεών του, αλλά και για αναξιοπιστία των λεγομένων του συσκέψεις στο υπουργείο Μεταφορών. Επίσης, τού κοινοποιεί – όπως λέει στην επιστολή – εκ νέου την ανακοίνωση του ΟΣΕ για την επαναλειτουργία του Οδοντωτού που ζητά την υπογραφή του.

Η επιστολή

Αναλυτικά η επιστολή έχει ως ακολούθως:

«Κύριε Δήμαρχε Καλαβρύτων, κ. Αθανάσιε Παπαδόπουλε,

Δεδομένης της μεγάλης αντίφασης μεταξύ των δημόσιων δηλώσεών και των πράξεών σας, αλλά και της αναξιοπιστίας των λεγομένων σας σε συσκέψεις στο Υπουργείο Μεταφορών, σας κοινοποιώ εκ νέου την ανακοίνωση του ΟΣΕ για την επαναλειτουργία του Οδοντωτού που ζητά την υπογραφή σας.

Στις 14/5 σε τοπικό ραδιόφωνο δηλώσατε επί λέξει: «Αν ο Υπουργός ζητάει τη δικιά μου υπογραφή για την ευθύνη, να περνά το τρένο όπως περνά 130 χρόνια από το φαράγγι, χωρίς να έχουμε ατυχήματα από πτώσεις βράχων κλπ. Εγώ αυτό το αναλαμβάνω».

Την ίδια ημέρα σας απέστειλε ο ΟΣΕ επιστολή ζητώντας σχετική βεβαίωση. Παρήλθε μια εβδομάδα χωρίς απάντηση και λάβατε δεύτερη όχληση από τον ΟΣΕ. Στη συνέχεια απαντήσατε με επιστολή σας ότι «ο Δήμος αναφέρει αλλά δε βεβαιώνει» σε αντίθεση με τα όσα είχατε δηλώσει δημοσίως.

Λαμβάνοντας υπόψιν:

• Τις προφορικές σας διαβεβαιώσεις στο δικό μου γραφείο στο Υπουργείο Μεταφορών για το γεγονός ότι «τους θερινούς μήνες δεν υπάρχουν ποτέ κατολισθήσεις», κάτι το οποίο επιβεβαίωσαν επίσης προφορικά οι εκπρόσωποί σας στη διευρυμένη σύσκεψη με τον Περιφερειάρχη και τους βουλευτές Αχαΐας που πραγματοποιήθηκε στις 30/3/2026.

• Τις εργασίες καθαρισμού της γραμμής που έχει πραγματοποιήσει ο ΟΣΕ ενόψει της επαναλειτουργίας του Οδοντωτού.

• Την ποινική διαδικασία που έχει ενεργοποιηθεί μετά από ενέργειες τοπικών παραγόντων των Καλαβρύτων αλλά και δικές σας δημόσιες δηλώσεις.

Σας καλώ να υπογράψετε με τις τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου σας τη βεβαίωση που ζητά ο ΟΣΕ ώστε ο Οδοντωτός να λειτουργήσει κατά τη θερινή περίοδο με ασφάλεια.

Ο Οδοντωτός δε θα επαναλειτουργήσει ούτε με δημόσιες δηλώσεις, ούτε με διαδηλώσεις. Αναλάβετε με θάρρος την ευθύνη που σας αναλογεί ώστε να γίνει πράξη αυτό που ζητά η τοπική κοινωνία των Καλαβρύτων και σταματήστε να κρύβεστε.

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών

Κωνσταντίνος Κυρανάκης»

Ο ΟΣΕ

Στο μεταξύ, σε ανακοίνωσή του, ο ΟΣΕ αναφέρει πως για την επαναλειτουργία του Οδοντωτού ολοκληρώνονται οι εργασίες συντήρησης και καθαρισμού των σιδηροτροχιών σε όλη τη γραμμή Διακοφτό- Καλάβρυτα, «υπό την προϋπόθεση βεβαίωσης από τις αυτοδιοικητικές Αρχές για τη μείωση κινδύνου κατολισθήσεων επί της γραμμής».

Σύμφωνα με τους εκπροσώπους του Οργανισμού, ολοκληρώθηκαν εργασίες αποψίλωσης και καθαρισμού της σιδηροδρομικής γραμμής στο τμήμα από το 15ο έως το 22ο χιλιόμετρο. Για σήμερα, Παρασκευή, προγραμματίστηκε η κυκλοφορία ειδικής αμαξοστοιχίας έργων, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι εργασίες στο υπόλοιπο τμήμα της γραμμής, «ενόψει της πιθανής επαναλειτουργίας του Οδοντωτού κατά τη θερινή περίοδο, που δεν παρατηρούνται έντονα καιρικά φαινόμενα».

Οι εκπρόσωποι του ΟΣΕ υπενθυμίζουν πως έχουν ζητήσει από τις τεχνικές υπηρεσίες του δήμου Καλαβρύτων επίσημη ενημέρωση για την υφιστάμενη κατάσταση στην περιοχή του Βουραϊκού και στοιχεία σχετικά με την ύπαρξη ή μη κατολισθητικών φαινομένων μεγάλης έντασης κατά τη θερινή περίοδο, «χωρίς ωστόσο να υπάρχει μέχρι σήμερα σχετική βεβαίωση».