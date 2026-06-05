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Ο καιρός σήμερα Παρασκευή 5/6, παρουσιάζει μεταβολές σε αρκετές ηπειρωτικές περιοχές της χώρας, καθώς από την Πελοπόννησο έως και την Ανατολική Μακεδονία αναμένονται τοπικές βροχές και κατά τόπους καταιγίδες, κυρίως κατά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Αντίθετα, στα Επτάνησα, το Αιγαίο και τη Θράκη ο καιρός θα είναι γενικά πιο ήπιος, με μεγαλύτερα διαστήματα ηλιοφάνειας και περιορισμένα φαινόμενα.

Όπως σημειώνει ο μετεωρολόγος Γιάννης Καλλιάνος, στην Αττική, υπάρχει πιθανότητα για τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα ορεινά τμήματα του νομού, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου.

Παρόμοιο θα είναι το σκηνικό και στη Θεσσαλονίκη, όπου στις ορεινές και ημιορεινές περιοχές ενδέχεται να εκδηλωθούν πρόσκαιρες μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες τις θερμότερες ώρες της ημέρας, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 28 βαθμούς Κελσίου.

Πιο συγκεκριμένα, στην Αττική ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος κατά το μεγαλύτερο μέρος της ημέρας, με αρκετή ηλιοφάνεια και καλές συνθήκες. Ωστόσο, από το μεσημέρι έως και το απόγευμα θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις, οι οποίες ενδέχεται να δώσουν τοπικές βροχές ή σύντομους όμβρους σε ορισμένες περιοχές.

Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς και μεταβλητοί, ενώ τις μεσημβρινές ώρες θα στραφούν πρόσκαιρα σε νότιους εντάσεως 3 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει έως 29 βαθμούς Κελσίου, διατηρώντας τις καιρικές συνθήκες ευχάριστες παρά τη μικρή αστάθεια που θα εκδηλωθεί κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Ο καιρός σύμφωνα με την ΕΜΥ

Λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες μέχρι και τις απογευματινές ώρες στα ανατολικά ηπειρωτικά, την Εύβοια, τις Σποράδες και το βόρειο Αιγαίο με τοπικές βροχές ή όμβρους και κυρίως τις πρωινές ώρες μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι -απόγευμα στα ηπειρωτικά, κυρίως τα ορεινά, με τοπικές βροχές ή όμβρους.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη και στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά θα σημειωθούν ομίχλες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις και στα βόρεια από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας τους 26 με 27 βαθμούς και στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 29 με 30 βαθμούς Κελσίου.

Μακδονία, Θράκη

Καιρός: Στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και την Χαλκιδική λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες μέχρι και τις απογευματινές ώρες, με τοπικές βροχές ή όμβρους και κυρίως τις πρωινές ώρες μεμονωμένες καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες το μεσημέρι – απόγευμα, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι, κυρίως στα ορεινά.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και το πρωί στα ανατολικά βορειοανατολικοί έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 16 έως 29. Στη δυτική Μακεδονία θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Νησιά Ιονίου, Ηπειρος, Δυτική Στερεά, Δυτική Πελοπόννησος

Καιρός: Γενικά αίθριος. Το μεσημέρι – απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι στα ορεινά.

Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου θα είναι 2 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησος

Καιρός: Λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες μέχρι και τις απογευματινές ώρες στην ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες και την Εύβοια όπου θα σημειωθούν πρόσκαιρες βροχές ή όμβροι και κυρίως τις πρωινές ώρες σποραδικές καταιγίδες. Το μεσημέρι – απόγευμα οι νεφώσεις θα αυξηθούν πρόσκαιρα και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι, κυρίως στα ορεινά.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στα ανατολικά έως 5 μποφόρ. Βαθμιαία μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 30 βαθμούς Κελσίου.

Κυκλάδες, Κρήτη

Καιρός: Σχεδόν αίθριος με τοπικές νεφώσεις στις Κυκλάδες έως και τις απογευματινές ώρες, οπότε είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικοί όμβροι.

Ανεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ και βαθμιαία βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 25 και στην Κρήτη έως 26 με 27 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα

Καιρός: Στα Δωδεκάνησα γενικά αίθριος. Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου νεφώσεις παροδικά αυξημένες έως και τις απογευματινές ώρες με τοπικές βροχές ή όμβρους και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Αρχικά από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και από το μεσημέρι από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 28 βαθμούς Κελσίου.

Αττική

Καιρός: Γενικά αίθριος. Πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι – απόγευμα με τοπικές βροχές ή όμβρους.

Ανεμοι: Μεταβλητοί ασθενείς και πρόσκαιρα το μεσημέρι νότιοι 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 29 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη

Καιρός: Γενικά αίθριος. Πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι – απόγευμα με τοπικούς όμβρους, κυρίως στα ορεινά.

Ανεμοι: Μεταβλητοί ασθενείς και πρόσκαιρα το μεσημέρι νότιοι 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου.

Καλοκαιρινός ο καιρός το Σαββατοκύριακο

Ο καιρός το Σαββατοκύριακο θα είναι γενικά καλοκαιρινός, με αρκετή ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Το Σάββατο αναμένονται πρόσκαιρες νεφώσεις κατά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, κυρίως στα βόρεια ηπειρωτικά και στα ορεινά της υπόλοιπης ηπειρωτικής χώρας, όπου ενδέχεται να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί 2 έως 4 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο θα φτάνουν τοπικά τα 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, αγγίζοντας στις περισσότερες περιοχές τους 28 με 30 βαθμούς Κελσίου και τοπικά στη Θεσσαλία τους 31 με 33 βαθμούς.

Την Κυριακή ο καιρός θα παραμείνει γενικά αίθριος, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις θερμές ώρες της ημέρας και μικρή πιθανότητα για τοπικούς όμβρους στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες-βορειοδυτικές διευθύνσεις με ένταση 3 έως 5 μποφόρ και τοπικά στα πελάγη έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει νέα μικρή άνοδο, ενισχύοντας το καλοκαιρινό σκηνικό που θα επικρατήσει σε ολόκληρη τη χώρα.