Με το μάθημα της Χημείας συνεχίστηκαν σήμερα (5/6) οι Πανελλαδικές Εξετάσεις για τους υποψήφιους των θετικών σπουδών και σπουδών Υγείας των ΓΕΛ.
Το υπουργείο Παιδείας έδωσε στη δημοσιότητα τα θέματα στα οποία διαγωνίστηκαν οι μαθητές:
Πανελλήνιες Εξετάσεις 2026: Το πρόγραμμα για τα ΓΕΛ
Παρασκευή 5-6-2026
- Λατινικά (Ο.Π. Ανθρωπιστικών Σπουδών)
- Χημεία (Ο.Π. Θετικών Σπουδών + Ο.Π. Σπουδών Υγείας)
- Πληροφορική (Ο.Π. Σπουδών Οικονομίας & Πληροφορικής)
Δευτέρα 8-6-2026
- Ιστορία (Ο.Π. Ανθρωπιστικών Σπουδών)
- Φυσική (Ο.Π. Θετικών Σπουδών + Ο.Π. Σπουδών Υγείας)
- Οικονομία (Ο.Π. Σπουδών Οικονομίας & Πληροφορικής)
Πανελλήνιες Εξετάσεις 2026: Το πρόγραμμα για τα ΕΠΑΛ
Πέμπτη 4-6-2026
- Ανατομία-Φυσιολογία II
- Αρχές Οικονομικής Θεωρίας (ΑΟΘ)
- Δίκτυα Υπολογιστών
- Αρχές Βιολογικής Γεωργίας
Σάββατο 6-6-2026
- Ηλεκτροτεχνία 2
- Αρχιτεκτονικό Σχέδιο
- Προγραμματισμός υπολογιστών
- Ιστορία Σύγχρονης Τέχνης
Τρίτη 9-6-2026
- Υγιεινή
- Ναυτικό Δίκαιο – Διεθνείς Κανονισμοί στη Ναυτιλία – Εφαρμογές
- Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης (ΑΟΔ)
- Στοιχεία Μηχανών
Πέμπτη 11-6-2026
- Ηλεκτρικές Μηχανές
- Σύγχρονες Γεωργικές Επιχειρήσεις
- Ναυσιπλοΐα II
- Ναυτικές Μηχανές
Σάββατο 13-6-2026
- Τεχνολογία Υλικών
- Οικοδομική
- Μηχανές Εσωτερικής Καύσης II (ΜΕΚ II)
- Ψηφιακά Συστήματα
Δευτέρα 15-6-2026
- Στοιχεία Ψύξης – Κλιματισμού
- Κινητήρες Αεροσκαφών
- Στοιχεία Σχεδιασμού Κεντρικών Θερμάνσεων
Σημειώνεται πως και για τις Πανελλήνιες Εξετάσεις στα ημερήσια και εσπερινά ΕΠΑΛ ως ώρα έναρξης εξέτασης ορίζεται η 08:30 π.μ. Οι υποψήφιοι πρέπει να προσέρχονται στις αίθουσες εξέτασης μέχρι τις 08:00 π.μ.
Η διάρκεια εξέτασης κάθε μαθήματος είναι τρεις (3) ώρες, εκτός από το μάθημα ειδικότητας Αρχιτεκτονικό Σχέδιο, για το οποίο η διάρκεια εξέτασης είναι τέσσερις (4) ώρες.
Η εξεταστέα ύλη και τα θέματα των εξετάσεων είναι κοινά για όλους τους υποψηφίους ημερησίων και εσπερινών ΕΠΑΛ.
Πανελλήνιες Εξετάσεις 2026: Πρόγραμμα ειδικών και μουσικών μαθημάτων 2026 για ΓΕΛ & ΕΠΑΛ:
Τρίτη 16-6-2026
- Αγγλικά, ώρα έναρξης: 10:00 π.μ.
Τετάρτη 17-6-2026
- Ελεύθερο σχέδιο, ώρα έναρξης: 08:30 π.μ.
Πέμπτη 18-6-2026
- Γραμμικό σχέδιο, ώρα έναρξης: 8:30 π.μ.
Παρασκευή 19-6-2026
- Γερμανικά, ώρα έναρξης: 8:30 π.μ.
Σάββατο 20-6-2026
- Μουσική Αντίληψη, Θεωρία και Αρμονία, ώρα έναρξης: 10:00 π.μ
Δευτέρα 22-6-2026
- Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία, ώρα έναρξης: 8:30 π.μ.
Τρίτη 23-6-2026
- Γαλλικά, ώρα έναρξης: 8:30 π.μ.
Τετάρτη 24-6-2026
- Ιταλικά, ώρα έναρξης: 8:30 π.μ.
Πέμπτη 25-6-2026
- Ισπανικά, ώρα έναρξης: 8:30 π.μ.
Προσέλευση στις αίθουσες εξετάσεων
- μέχρι τις 08:00 π.μ. για τα μαθήματα με ώρα εξέτασης 08:30 π.μ.,
- μέχρι τις 09:30 π.μ. για τα μαθήματα με ώρα εξέτασης 10:00 π.μ.
Η διάρκεια εξέτασης για τα ειδικά μαθήματα
- των ξένων γλωσσών είναι τρεις (3) ώρες,
- των Σχεδίων ( Ελεύθερο και Γραμμικό) είναι έξι (6) ώρες,
- για το μουσικό μάθημα «Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία» η εξέταση της φωνητικής ή οργανικής μουσικής διαρκεί 4΄ έως 6΄ λεπτά ανά υποψήφιο,
- για το μουσικό μάθημα «Μουσική Αντίληψη, Θεωρία και Αρμονία», η εξέταση συνολικά έχει διάρκεια τρεις (3) ώρες και 30΄ λεπτά.
Τονίζεται επίσης ότι ως προθεσμία διεξαγωγής Υγειονομικής Εξέτασης και Πρακτικής Δοκιμασίας των υποψηφίων (ΓΕΛ και ΕΠΑΛ) για εισαγωγή στα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ) ακαδ. έτους 2025-26 ορίζεται το διάστημα από τη Δευτέρα 16-6-2025 μέχρι και την Παρασκευή 27-6-2025.