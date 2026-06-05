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Μια οικογενειακή τραγωδία συγκλονίζει τα Τρίκαλα, μετά τον θάνατο ενός 82χρονου άνδρα από πυροβολισμό που δέχθηκε από τον 86χρονο αδελφό του. Το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης στην οδό Δαβάκη, με τις Αρχές να εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, από το ατύχημα, λόγω εκπυρσοκρότησης όπλου, έως το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας.

Ο 86χρονος ήταν εκείνος που ειδοποίησε τις αστυνομικές αρχές αμέσως μετά το συμβάν, υποστηρίζοντας ότι το κυνηγετικό όπλο που κατείχε νόμιμα εκπυρσοκρότησε, ενώ το καθάριζε. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ωστόσο ο 82χρονος είχε τραυματιστεί θανάσιμα.

Το σενάριο της εκπυρσοκρότησης

Σύμφωνα με όσα φέρεται να υποστήριξε ο 86χρονος στους αστυνομικούς, βρισκόταν στην πυλωτή της πολυκατοικίας καθαρίζοντας το δίκαννο όπλο του, το οποίο σκόπευε να παραδώσει στις Αρχές, καθώς η άδεια κατοχής του έληγε στις 10 του μήνα. Υπό συνθήκες που παραμένουν αδιευκρίνιστες, το όπλο εκπυρσοκρότησε, με αποτέλεσμα τα σκάγια να πλήξουν τον αδελφό του.

Το θύμα μεταφέρθηκε αρχικά σε κρίσιμη κατάσταση στο Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων, όπου τελικά υπέκυψε στα τραύματά του λίγες ώρες αργότερα.

Την προανάκριση για την υπόθεση έχει αναλάβει η Ασφάλεια Τρικάλων, η οποία συλλέγει καταθέσεις και εξετάζει όλα τα διαθέσιμα στοιχεία προκειμένου να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες του περιστατικού.

Η παλιά επιχειρηματική διαμάχη

Πίσω από την τραγωδία φαίνεται να κρύβεται μια οικογενειακή αντιπαράθεση που είχε τις ρίζες της περίπου 25 χρόνια πίσω. Σύμφωνα με πληροφορίες, το επιχειρηματικό διαζύγιο των δύο αδελφών είχε αφήσει ανοιχτές πληγές στις σχέσεις τους, οι οποίες ουδέποτε αποκαταστάθηκαν πλήρως.

Παρότι διέμεναν στην ίδια πολυκατοικία, οι δύο άνδρες φέρονται να μην είχαν ουσιαστικές επαφές μεταξύ τους. Αντίθετα, τα παιδιά τους, τα οποία δραστηριοποιούνται επιχειρηματικά, είχαν αφήσει πίσω τις παλιές αντιπαραθέσεις και συνεργάζονταν κανονικά στις επαγγελματικές τους δραστηριότητες.

Κάτοικοι της περιοχής αναφέρουν ότι κατά καιρούς υπήρχαν εντάσεις και διαφωνίες μεταξύ των δύο αδελφών, χωρίς ωστόσο κανείς να μπορεί να φανταστεί την τραγική κατάληξη.

Οι αντικρουόμενες εκτιμήσεις των δύο πλευρών

Ο δικηγόρος της οικογένειας του θύματος αποδίδει το τραγικό περιστατικό στην παλιά διαμάχη μεταξύ των δύο αδελφών, αφήνοντας να εννοηθεί ότι το ιστορικό των σχέσεών τους δεν μπορεί να αγνοηθεί κατά τη διερεύνηση της υπόθεσης.

Από την άλλη πλευρά, η υπεράσπιση του 86χρονου αποφεύγει προς το παρόν να τοποθετηθεί επί της ουσίας, επισημαίνοντας πως οι πραγματικές συνθήκες θα αποσαφηνιστούν ενώπιον της Δικαιοσύνης.

Η δήλωση της οικογένειας του 86χρονου

Ο 86χρονος αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον ανακριτή και εισαγγελέα, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες προτίθεται να ζητήσει προθεσμία για να απολογηθεί.

Την υπεράσπισή του έχουν αναλάβει οι δικηγόροι Γιώργος Σινέλης και Κωστής Τσόγκας. Σε δήλωσή του εκ μέρους της οικογένειας του κατηγορούμενου, ο κ. Τσόγκας εξέφρασε τη βαθιά θλίψη για τον θάνατο του 82χρονου. «Με πολύ μεγάλο σεβασμό στη μνήμη του θανόντος και την υπέρτατη θλίψη της οικογένειάς του και κυρίως της χήρας και των παιδιών του, τόσο ο κατηγορούμενος όσο και η οικογένειά του εκφράζουν την πραγματική οδύνη τους για τον άδικο χαμό του αδελφού και θείου τους», αναφέρεται μεταξύ άλλων σε δήλωσή του στο trikalavoice.gr.

Παράλληλα, η υπεράσπιση σημειώνει ότι δε θα προβεί σε περαιτέρω δημόσιες τοποθετήσεις πριν ο 86χρονος καταθέσει επισήμως τη δική του εκδοχή ενώπιον των δικαστικών αρχών, υπογραμμίζοντας πως η τελική κρίση ανήκει στη Δικαιοσύνη.

Τα ερωτήματα που ζητούν απαντήσεις

Καθώς οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, οι Αρχές καλούνται να απαντήσουν στο κρίσιμο ερώτημα: επρόκειτο πράγματι για ένα τραγικό δυστύχημα κατά τον καθαρισμό του όπλου ή για ένα περιστατικό που συνδέεται με τη μακρόχρονη αντιπαράθεση των δύο αδελφών;

Η απάντηση αναμένεται να δοθεί μέσα από τα πορίσματα των πραγματογνωμόνων, τις καταθέσεις των εμπλεκομένων και την περαιτέρω δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης που έχει συγκλονίσει την τοπική κοινωνία των Τρικάλων.