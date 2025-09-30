5 το πρωί: Η πρόταση Τραμπ για Γάζα – Το Πόθεν Έσχες των Πολιτικών – Ώρα δράσης στη EuroLeague
Ο Ντόναλντ Τραμπ παρουσίασε το σχέδιό του για την επίτευξη ειρήνης στη Γάζα με το οποίο συμφώνησε ο Μπένιαμιν Νετανιάχου.
Το Ισραήλ συμφώνησε με το αμερικανικό σχέδιο για τη Γάζα - Τι δήλωσαν Τραμπ και Νετανιάχου
- Το σχέδιο: Την πρόοδο στο αμερικανικό σχέδιο ειρήνης για τη Γάζα ανακοίνωσαν σε συνέντευξη τύπου, μετά τη συνάντηση τους στον Λευκό Οίκο, ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Μπενιαμίν Νετανιάχου. Το σχέδιο των 20 σημείων προβλέπει, μεταξύ άλλων, την απελευθέρωση όλων των ομήρων από τη Χαμάς, ενώ παράλληλα οι ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις θα σταματήσουν και τα στρατεύματά θα αποσυρθούν σταδιακά. Το Ισραήλ θα πρέπει επίσης να απελευθερώσει Παλαιστίνιους κρατούμενους και να επιτρέψει την είσοδο σημαντικά περισσότερης βοήθειας στη Γάζα.
- Οι δηλώσεις: «Iστορική μέρα για την ειρήνη» χαρακτήρισε τη χθεσινή ο Ντόναλντ Τραμπ, ενώ, μεταξύ άλλων, πρόσθεσε πως «αν η Χαμάς απορρίψει το σχέδιο, το Ισραήλ έχει την πλήρη στήριξή μου». Από την πλευρά του, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου δήλωσε ότι «σήμερα κάνουμε ένα κρίσιμο βήμα προς τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα» και εξέφρασε την πεποίθησή του ότι η σημερινή μέρα «θέτει το έδαφος για ειρήνη».
- Τα αντιφατικά σημεία: Μετά την παρουσίαση του σχεδίου, δεν είναι λίγοι οι παρατηρητές που επεσήμαναν αντιφάσεις. Πιο συγκεκριμένα, το σχέδιο από τη μία θέτει ως όρο τον τερματισμό του πολέμου μόνο εφόσον συμφωνήσουν και οι δύο πλευρές, από την άλλη προβλέπει ότι ακόμη κι αν η Χαμάς «καθυστερήσει ή απορρίψει» την πρόταση, τμήματα του σχεδίου θα προχωρήσουν στις «ζώνες χωρίς τρομοκρατία» που θα παραδοθούν από τον ισραηλινό στρατό σε μια «Διεθνή Δύναμη Σταθεροποίησης».
Στη δημοσιότητα τα πόθεν έσχες
- Στον αέρα: Δόθηκαν στη δημοσιότητα από την επιτροπή Ελέγχου της Βουλής των Ελλήνων τα πόθεν έσχες των πολιτικών αρχηγών. Πρόκειται για τις δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης του πρωθυπουργού, των αρχηγών των πολιτικών κομμάτων, των μελών του υπουργικού συμβουλίου, των βουλευτών, των ευρωβουλευτών, των περιφερειαρχών, των δημάρχων, και όσων διαχειρίζονται τα οικονομικά των κομμάτων.
- Οι πολιτικοί αρχηγοί: Για τους πολιτικούς αρχηγούς αλλά και τους συζύγους τους δεν εμφανίζονται ιδιαίτερες μεταβολές συγκριτικά με τα προηγούμενα χρόνια. Τα χαμηλότερα εισοδήματα δηλώνει ο πρόεδρος της Νίκης, Δημήτρης Νατσιός. Στην αρχική του δήλωση, δηλαδή πριν εκλεγεί για το έτος 2023, χρήση 2022, ο κ. Νατσιος δήλωσε εισοδήματα 20.659,55. Στη δήλωση για το έτος 2024, χρήση όμως 2023, εμφανίζει αυξημένα εισοδήματα. 22.633,12 ευρώ και οι καταθέσεις επίσης έχουν άνοδο στα 1.957,15 ευρώ.
- Ο πλουσιότερος βουλευτής: Στην αντίπερα όχθη ο βουλευτής που η δήλωσή του τον κατατάσσει στην κορυφή είναι Παύλος Σαράκης. Ο ανεξάρτητος βουλευτής πριν από την πολιτική του καριέρα ήταν ποινικολόγος και το όνομα του έχει συνδεθεί με πολύκροτες υποθέσεις. Το 2024, χρήση 2023, δήλωσε εισόδημα 18.602.652 ευρώ, τα 18.442.402 προέρχονται από επιχειρηματική δραστηριότητα. Το 2023, χρήση 2022, δήλωσε εισόδημα 197.198,94, τα 178.799,10 προέρχονται από επιχειρηματική δραστηριότητα.
Έπεσαν οι υπογραφές μεταξύ Ελλάδας και Ιταλίας για τις φρεγάτες Bergamini
- Οι φρεγάτες: Δύο πρωτόκολλα για την προμήθεια δυο φρεγατών Bergamini από τη χώρας μας, με τη δυνατότητα να προστεθούν άλλες 2 αντίστοιχες στην συνέχεια, υπέγραψαν χθες στη Λα Σπέτσια, ο υπουργός Άμυνας, Νίκος Δένδιας, με τον Ιταλό ομόλογό του, Γκουίντο Κροζέτο.
- Η συνεργασία: Στο επίκεντρο των συζητήσεων βρέθηκε επίσης η σημασία της συνεργασίας των δύο χωρών εντός της ΕΕ και στη Μεσόγειο θάλασσα, με ειδικό βάρος να δίνεται στους τομείς της αμυντικής βιομηχανίας και καινοτομίας, σύμφωνα με ανάρτηση του υπουργού Εθνικής Άμυνας.
- Η συνάντηση: Η συνάντηση έγινε σε φρεγάτα του ιταλικού Πολεμικού Ναυτικού, με τον Νίκο Δένδια να συζητά με τον Ιταλό υπουργό Άμυνας Γκουίντο Κροσέτο για τις δυνατότητες περαιτέρω ανάπτυξης των αμυντικών σχέσεων μεταξύ Ρώμης και Αθήνας.
Πλησιάζει η δίκη για τα Τέμπη
- Η δίκη των Τεμπών: Πιθανή είναι η έναρξη της δίκης για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη ακόμα και πριν τις γιορτές, για 36 κατηγορούμενους, με την μόνη εκκρεμότητα τη μετάφραση ορισμένων εγγράφων (κατηγορητήριο στα ιταλικά) καθώς υπάρχουν κατηγορούμενοι ιταλικής υπηκοότητας, στελέχη της Ηellenic Train, της εταιρείας που διαχειρίζεται το σιδηροδρομικό δίκτυο.
- Αίτημα για εκταφή: Συνεχίζονται οι πιέσεις από συγγενείς για εκταφές και ελέγχους λόγω αμφιβολιών για ύποπτο φορτίο στο τρένο των Τεμπών, με τη Δικαιοσύνη να επιτρέπει την ταυτοποίηση, ωστόσο απορρίπτει μια νέα ανάκριση, τη στιγμή που αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο άτυπων εξετάσεων που μπορούν να κατατεθούν στο δικαστήριο.
- Η επίσκεψη της Κοβέσι: Η Ευρωπαία εισαγγελέας Λάουρα Κοβέσι επρόκειτο να επισκεφθεί την Ελλάδα το βράδυ της Τρίτης (30/09), προκειμένου να εξετάσει τις υποθέσεις των Τεμπών και του ΟΠΕΚΕΠΕ. Μάλιστα, θα πραγματοποιήσει συναντήσεις με εθνικές αρχές και θα δώσει συνέντευξη Τύπου, ενώ βασικές της προτεραιότητες παραμένουν οι υποθέσεις που αφορούν τις απάτες σε βάρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για τις οποίες διενεργούνται έρευνες από το ελληνικό γραφείο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.
Πρεμιέρα για Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό στη Euroleague
- Ο Ολυμπιακός: Πρεμιέρα σήμερα για τη νέα EuroLeague με τις δύο ελληνικές ομάδες να μπαίνουν στη μάχη. Ο Ολυμπιακό έχει θεωρητικά το πιο δύσκολο έργο αφού στις 21.30 φιλοξενείται από την Μπασκόνια. Ο Γιώργος Μπαρτζώκας δε θα έχει στη διάθεσή του τους ΜακΚίσικ και Έβανς, ενώ την αποστολή ακολούθησε ο Νιλικίνα.
- Ο Παναθηναϊκός: Ένα τέταρτο νωρίτερα οι πράσινοι υποδέχονται την Μπάγερν στο ΟΑΚΑ. Ο Εργκίν Αταμάν έχει καταστρώσει τα πλάνα του χωρίς να υπολογίζει τον Ματίας Λεσόρ, ο οποίος συνεχίζει την αποθεραπεία του, αλλά και τον Τζέντι Όσμαν που δεν ξεπέρασε το πρόβλημα τραυματισμού του.
- Και οι άλλοι: Το πρώτο τζάμπολ χρονικά θα δοθεί στα παιχνίδια των δύο νέων συλλόγων της διοργάνωσης. Η Dubai BC φιλοξενεί την Παρτίζαν, ενώ η Χάποελ Τελ Αβίβ την Μπαρτσελόνα. Στα άλλα ματς της ημέρας η Εφές υποδέχεται την Μακάμπι, ο Ερυθρός Αστέρας την Αρμάνι και η Βίρτους τη Ρεάλ Μαδρίτης.
