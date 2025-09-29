Στον Λευκό Οίκο συναντιούνται αυτήν την ώρα ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπένιαμιν Νετανιάχου, με τον Τραμπ να φαίνεται πως έχει εκπονήσει σχέδιο 21 σημείων για το τέλος του πολέμου στη Γάζα.

Από την άλλη πλευρά, σύμφωνα με ισραηλινούς αξιωματούχους, ο Νετανιάχου διατηρεί επιφυλάξεις, ενώ προτάσσει πέντε προϋποθέσεις για την επίτευξη εκεχειρίας.

Live εικόνα από τη συνάντηση

Η στιγμή που ο Τραμπ υποδέχεται τον Νετανιάχου

President Donald J. Trump welcomes @IsraeliPM Benjamin Netanyahu back to the White House. 🇺🇸🇮🇱 pic.twitter.com/nQAsLP6b3Z — The White House (@WhiteHouse) September 29, 2025

Οι προϋποθέσεις που θέτει το Ισραήλ για την εκεχειρία

Συγκεκριμένα, στις προϋποθέσεις περιλαμβάνονται: ο πλήρης αφοπλισμός της Χαμάς, η επιστροφή όλων των ομήρων, η αποστρατιωτικοποίηση της Γάζας, η διατήρηση του ελέγχου ασφαλείας από το Ισραήλ και η δημιουργία νέας διοίκησης που να μην προέρχεται ούτε από τη Χαμάς ούτε από την Παλαιστινιακή Αρχή (η οποία κυβερνά τμήματα της Δυτικής Όχθης).

Οι συγκεκριμένες προϋποθέσεις έρχονται, βέβαια, σε αντίθεση με τις απαιτήσεις της Χαμάς, οι οποίες περιλαμβάνουν πλήρη αποχώρηση του Ισραήλ και καμία υποχρέωση αφοπλισμού.

Επικοινωνία Τραμπ με τον Εμίρη του Κατάρ πριν τη συνάντηση με Νετανιάχου

Ο Λευκός Οίκος διέρρευσε, επίσης, πως ο Τραμπ πριν τη συνάντηση με Νετανιάχου θα έχει τηλεφωνική επικοινωνία με τον Εμίρη του Κατάρ.

Η συζήτηση σύμφωνα με τις ίδιες πηγές έρχεται ως απάντηση στις διαρροές από το Κατάρ σήμερα πως ο Τραμπ μοιάζει να αλλάζει αφήγημα συγκριτικά με όσα τους είπε στη συνάντηση στη Νέα Υόρκη.

Επιστολή συγγενών ομήρων στον Τραμπ ενόψει της συνάντησης με Νετανιάχου

Οι συγγενείς ομήρων που κρατούνται στη Γάζα απηύθυναν έκκληση σε επιστολή τους προς τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να διατηρήσει σθεναρή στάση όσον αφορά τη δέσμευσή του να δοθεί τέλος στον πόλεμο, κατά τη συνάντηση που θα έχει σήμερα με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου.

«Σας ζητούμε με σεβασμό να διατηρήσετε σθεναρή στάση απέναντι σε οποιαδήποτε απόπειρα να σαμποταριστεί η συμφωνία που προτείνατε», έγραψε το Φόρουμ οικογενειών, η βασική οργάνωση που εκπροσωπεί τους συγγενείς των ομήρων.

Τι προβλέπει το σχέδιο των 21 σημείων του Τραμπ για τη Γάζα

Αναφορές στην Washington Post και την Times of Israel υποδηλώνουν ότι, σύμφωνα με την πρόταση, η Χαμάς θα απελευθερώσει και τους 48 ζωντανούς και νεκρούς ομήρους εντός 48 ωρών, ενώ οι ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις θα σταματήσουν και τα στρατεύματά της θα αποσυρθούν σταδιακά. Το Ισραήλ θα συμφωνήσει να απελευθερώσει Παλαιστίνιους κρατούμενους και να επιτρέψει την είσοδο σημαντικά περισσότερης βοήθειας στη Γάζα.

Από την πλευρά της, η Χαμάς θα αποστρατευθεί και δεν θα έχει κανένα ρόλο στη διακυβέρνηση των παλαιστινιακών εδαφών, θα συσταθεί μια μεταβατική διοίκηση και θα καταρτιστεί ένα σχέδιο για την αποριζοσπαστικοποίηση των σχολείων και των τζαμιών.

Ισραηλινοί αξιωματούχοι αρνήθηκαν να επιβεβαιώσουν ή να διαψεύσουν τις λεπτομέρειες. Ένας ανώτερος ισραηλινός αξιωματούχος, μιλώντας υπό τον όρο της ανωνυμίας, χαρακτήρισε ορισμένα από τα σημεία που αναφέρθηκαν ως ψεύτικα.