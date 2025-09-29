Μετά τη συνάντηση που είχαν στον Λευκό Οίκο, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, και ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπένιαμιν Νετανιάχου, έδωσαν συνέντευξη τύπου, στην οποία ανακοίνωσαν την πρόοδο στο αμερικανικό σχέδιο ειρήνης για τη Γάζα.

Σήμερα είναι μια μεγάλη, μεγάλη μέρα, ίσως μία από τις σπουδαιότερες στην ιστορία του πολιτισμού», δήλωσε ο Τραμπ, χαρακτηρίζοντας τη συνάντηση ως «ιστορική μέρα για την ειρήνη».

Ευχαρίστησε τον Νετανιάχου «που πραγματικά μπήκε στη διαδικασία και έκανε τη δουλειά», τονίζοντας ότι οι δύο πλευρές εργάστηκαν στενά, όπως και με άλλες χώρες. «Συζητήσαμε πώς να τελειώσει ο πόλεμος στη Γάζα», ανέφερε, σημειώνοντας όμως ότι το σχέδιο εντάσσεται σε ένα «μεγαλύτερο πλαίσιο», το οποίο περιέγραψε ως «αιώνια ειρήνη στη Μέση Ανατολή».

Πρόσθεσε πως ο Νετανιάχου συμφώνησε στο σχέδιο που παρουσίασε ο Λευκός Οίκος.

Δείτε το βίντεο από τη συνάντηση

Το σχέδιο των 20 σημείων

Ο Τραμπ δήλωσε επίσης ότι η αμερικανική πρόταση, αν γίνει αποδεκτή από τη Χαμάς, προβλέπει την απελευθέρωση όλων των ομήρων και οδηγεί στο τέλος του πολέμου. Τόνισε επίσης ότι αραβικές και μουσουλμανικές χώρες έχουν δεσμευθεί να συμβάλουν στον αφοπλισμό της Γάζας, ενώ, όπως είπε, «ακούμε ότι και η Χαμάς θέλει να προχωρήσει αυτή η συμφωνία».

Υπενθυμίζεται ότι πέραν της απελευθέρωσης των ομήρων, το σχέδιο προβλέπει ότι οι ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις θα σταματήσουν και τα στρατεύματά θα αποσυρθούν σταδιακά. Το Ισραήλ θα πρέπει επίση να απελευθερώσει Παλαιστίνιους κρατούμενους και να επιτρέψει την είσοδο σημαντικά περισσότερης βοήθειας στη Γάζα.

Από την πλευρά της, η Χαμάς θα αποστρατευθεί και δεν θα έχει κανένα ρόλο στη διακυβέρνηση των παλαιστινιακών εδαφών, θα συσταθεί μια μεταβατική διοίκηση και θα καταρτιστεί ένα σχέδιο για την αποριζοσπαστικοποίηση των σχολείων και των τζαμιών.

Τα αντιφατικά σημεία του σχεδίου Τραμπ

Καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ παρουσίαζε το ειρηνευτικό του σχέδιο, επαινούσε τις επαφές που είχε τις τελευταίες εβδομάδες με ηγέτες της Μέσης Ανατολής και τη συμβολή τους στη διαμόρφωση της πρότασης.

Ωστόσο, την ώρα που το σχέδιο γινόταν γνωστό, παρατηρητές επεσήμαναν αντιφάσεις: από τη μία θέτει ως όρο τον τερματισμό του πολέμου μόνο εφόσον συμφωνήσουν και οι δύο πλευρές, από την άλλη προβλέπει ότι ακόμη κι αν η Χαμάς «καθυστερήσει ή απορρίψει» την πρόταση, τμήματα του σχεδίου θα προχωρήσουν στις «ζώνες χωρίς τρομοκρατία» που θα παραδοθούν από τον ισραηλινό στρατό σε μια «Διεθνή Δύναμη Σταθεροποίησης».

Αν η Χαμάς απορρίψει το σχέδιο, το Ισραήλ έχει την πλήρη στήριξή μου

Ο Τραμπ δήλωσε, επίσης, ότι ο Βρετανός πρώην πρωθυπουργός Τόνι Μπλερ επιθυμεί να συμμετάσχει στο Board of Peace που προβλέπει το αμερικανικό σχέδιο για τη Γάζα, ενώ «άλλοι θα ανακοινωθούν τις επόμενες μέρες».

Ο ίδιος ξεκαθάρισε επίσης ότι, αν η Χαμάς απορρίψει τη συμφωνία, το Ισραήλ «έχει την πλήρη στήριξή μου για να «καταστρέψει τη Χαμάς».

Στο ίδιο πλαίσιο, ο Τραμπ περιέγραψε τη σύνθεση της μεταβατικής κυβέρνησης που προτείνει: θα αποτελείται από Παλαιστίνιους και διεθνείς τεχνοκράτες/ειδικούς.

Παράλληλα ανέφερε ότι ο Νετανιάχου ήταν ξεκάθαρος ως προς την αντίθεσή του στην ιδέα παλαιστινιακού κράτους.

Ο Τραμπ δήλωσε ακόμη ότι «η Χαμάς και άλλες τρομοκρατικές οργανώσεις δεν θα έχουν κανέναν ρόλο στο Συμβούλιο και στη μελλοντική διακυβέρνηση της Γάζας, ούτε άμεσα, ούτε έμμεσα, ούτε με οποιονδήποτε τρόπο».

Νετανιάχου: «Κρίσιμο βήμα προς το τέλος του πολέμου»

Από την πλευρά του, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου δήλωσε ότι «σήμερα κάνουμε ένα κρίσιμο βήμα προς τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα» και εξέφρασε την πεποίθησή του ότι η σημερινή μέρα «θέτει το έδαφος για ειρήνη».

Τάχθηκε υπέρ του αμερικανικού σχεδίου για τον τερματισμό του πολέμου, τονίζοντας ότι «θα διασφαλίσει πως η Γάζα δεν θα αποτελέσει ποτέ ξανά απειλή για το Ισραήλ».

«Πιστεύω ότι σήμερα κάνουμε ένα κρίσιμο βήμα για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα και για την ουσιαστική πρόοδο της ειρήνης στη Μέση Ανατολή – και πέρα από αυτήν», ανέφερε ακόμη.

Τόνισε μάλιστα ότι το σχέδιο «επιτυγχάνει τους πολεμικούς μας στόχους», καθώς θα επιστρέψουν όλοι οι όμηροι στο Ισραήλ, θα διαλυθούν οι στρατιωτικές δυνατότητες και η πολιτική εξουσία της Χαμάς και θα διασφαλιστεί ότι η Γάζα «δεν θα αποτελέσει ποτέ ξανά απειλή για το Ισραήλ».

Σύμφωνα με τον Νετανιάχου, η αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων θα συνδεθεί με τον βαθμό του αφοπλισμού της Χαμάς.

Αν η Χαμάς αρνηθεί το σχέδιο, το Ισραήλ θα τελειώσει τη δουλειά μόνο του

Ο Νετανιάχου προειδοποίησε ότι αν η Χαμάς απορρίψει το προτεινόμενο σχέδιο, το Ισραήλ θα προχωρήσει μόνο του στην «ολοκλήρωση της δουλειάς».

Συγκεκριμένα, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ προειδοποίησε ότι η χώρα του θα χρησιμοποιήσει στρατιωτική ισχύ για να αφοπλίσει και να αποδυναμώσει τη Χαμάς στη Γάζα αν η οργάνωση δεν αποδεχθεί το σχέδιο Τραμπ. Διευκρίνισε ότι, αν η Χαμάς συμφωνήσει, το Ισραήλ θα αποσύρει τα στρατεύματά του από τη Γάζα, αλλά θα τα διατηρήσει «στην περίμετρο ασφαλείας για το προβλεπτό μέλλον».

Πρόσθεσε, επίσης, ότι η Παλαιστινιακή Αρχή δεν μπορεί να διαδραματίσει κανέναν ρόλο χωρίς να προηγηθεί ουσιαστικός μετασχηματισμός.